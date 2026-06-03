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Elimina los puntos ciegos en Intune: gestiona todos los puntos finales con Splashtop

Descripción: Únete a nuestro seminario web para ver cómo Splashtop amplía las capacidades de Microsoft Intune para la gestión de puntos finales, automatización y visibilidad multiplataforma. Aprenderás lo siguiente:

  • Desplegar el agente Splashtop a través de Intune para una incorporación más rápida

  • Gestionar Windows, MacOS, Linux y dispositivos de red junto con puntos finales de Intune

  • Automatizar la aplicación de parches, alertas y flujos de trabajo para reducir la carga de trabajo de TI

  • Supervisar el cumplimiento de Intune directamente dentro de Splashtop