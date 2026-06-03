Elimina los puntos ciegos en Intune: gestiona todos los puntos finales con Splashtop
Descripción: Únete a nuestro seminario web para ver cómo Splashtop amplía las capacidades de Microsoft Intune para la gestión de puntos finales, automatización y visibilidad multiplataforma. Aprenderás lo siguiente:
Desplegar el agente Splashtop a través de Intune para una incorporación más rápida
Gestionar Windows, MacOS, Linux y dispositivos de red junto con puntos finales de Intune
Automatizar la aplicación de parches, alertas y flujos de trabajo para reducir la carga de trabajo de TI
Supervisar el cumplimiento de Intune directamente dentro de Splashtop