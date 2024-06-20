Prestar asistencia a una plantilla descentralizada
El trabajo descentralizado ha llegado para quedarse, pero ya no basta con permitir el acceso en cualquier momento y lugar. Una estrategia preparada para el futuro se erige teniendo en cuenta la flexibilidad y a los usuarios de la organización.
Las soluciones remotas fomentan equipos informáticos prósperos
Los responsables del departamento de informática se han enfrentado a una complejidad cada vez mayor al tener que lidiar con una plantilla de trabajo dispersa con mayores ubicaciones de los equipos, amenazas a la seguridad más peligrosas, numerosos dispositivos y sistemas operativos, además de facilitar la evolución de los patrones de trabajo y las necesidades individuales.
Sin embargo, nuevos datos revelan que un tercio de los responsables de TI se sienten menos estresados en el trabajo gracias a las soluciones de acceso y asistencia remotos. Las ventajas de estas herramientas ofrecen flexibilidad sin concesiones, experiencias intuitivas, seguridad de confianza y asistencia sostenible. También tienen una incidencia directa en la confianza de los empleados y en su satisfacción laboral.
Leer los documentos técnicos
Obtén más información sobre cómo el acceso remoto y las soluciones de asistencia seguros pueden impulsar la productividad y la felicidad en el lugar de trabajo descargando el informe de Splashtop, "Desde el parón hasta la distribución: cómo afrontan los informáticos el cambiante entorno laboral".
Ejemplos reales
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Desde la interrupción del trabajo a la descentralización en tres números clave
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¿Cómo ven los equipos de informática el futuro? ¿Y cuáles son las tres áreas principales en las que deberían centrarse para impulsar una mayor flexibilidad y experiencias en el lugar de trabajo? Obtén información clave sobre enfoques sostenibles y proactivos leyendo nuestro artículo.
La incidencia que el trabajo descentralizado ejerce sobre las personas
Nuestra encuesta a 1000 responsables de la toma de decisiones informáticas reveló los beneficios generalizados de las soluciones de acceso y asistencia remotos seguros, incluido el 42 % que afirma que sus funciones son más gratificantes como consecuencia de ello. A pesar de ello, muchos se enfrentan a escollos para conseguir prácticas laborales flexibles.
Salvando las distancias en el teletrabajo
Descubre los componentes de una estrategia de trabajo distribuido sostenible y cómo los responsables de la toma de decisiones informáticas pueden allanar el camino hacia una mayor productividad y bienestar en el lugar de trabajo.
Seguridad de alto nivel
Las amenazas sofisticadas a la seguridad pueden atacar en cualquier momento, sobre todo cuando tienes que gestionar un número creciente de dispositivos diferentes en distintas ubicaciones. Para mantener el control, las empresas deben concebir la seguridad como un proceso continuo.
Desde las normas y el cumplimiento hasta las protecciones de seguridad avanzadas, los productos empresariales de Splashtop se han creado específicamente para que los informáticos tengan un control total sobre la seguridad de los datos, al tiempo que ofrecen a los empleados la flexibilidad de acceder a ellos desde cualquier lugar.
Flexibilidad y rendimiento
Adaptarse a los requisitos cambiantes del trabajo no debe acarrear un coste para el rendimiento. Independientemente de cómo o dónde tengan que trabajar las personas, las organizaciones necesitan tener la seguridad de que disponen de una solución para la continuidad de la actividad que se adapte a sus necesidades específicas.
Con una sola consola centralizada y una gran cantidad de funciones, Splashtop te ayuda a tener capacidad de respuesta al tiempo que elimina la complejidad del trabajo distribuido. Gestionar eficazmente el cambiante panorama laboral es aún más sencillo con una solución de asistencia remota adaptada al flujo de trabajo de cada usuario.
Atención al cliente
Como la mejor valorada del sector en atención al cliente, con un Net Promoter Score (NPS) de 93, Splashtop se compromete a mantener a los equipos trabajando sin interrupciones. Nuestros clientes pueden elegir hablar con expertos técnicos y equipos de ventas o utilizar la asistencia por chat en directo para solucionar los problemas rápidamente.
Soluciones remotas sencillas
Cada minuto que se pierde esperando la resolución de un problema repercute directamente en los objetivos de una empresa. Sin embargo, contar con un equipo específico que te ayude, ya sea mediante asistencia supervisada o no supervisada, puede ayudarte a combatir los periodos de inactividad innecesarios.
En Splashtop nos dedicamos a dotar a las personas de las herramientas y el apoyo necesarios para trabajar como quieran, donde quieran y con el dispositivo que deseen.