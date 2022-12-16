La cadena de restaurantes presta asistencia de forma remota a los TPV con Splashtop Remote Support

Una cadena de restaurantes presta soporte remoto a puntos finales POS con Splashtop
Bill Miller Bar-B-Q ahorró más de un 45 % al cambiar a Splashtop y obtuvieron un mejor rendimiento
Resumen
Bill Miller Bar-B-Q cambió a Splashtop desde otro software de asistencia remota en febrero de 2020. Cuando Robert Collazo fue nombrado director de TI, le sorprendió lo mucho que Bill Miller Bar-B-Q había estado gastando en la solución de asistencia remota. Fue entonces cuando comenzó su búsqueda de una nueva solución, que terminó siendo Splashtop.
En la actualidad, el equipo informático de Bill Miller Bar-B-Q utiliza Splashtop para acceder de forma remota a casi 1000 terminales de punto de venta (TPV), ordenadores corporativos y ordenadores de usuarios empresariales y prestarles una asistencia eficaz.
El desafío: Encontrar la solución de soporte remoto de mejor valor
El equipo de TI de Bill Miller Bar-B-Q cuenta con cuatro técnicos ubicados en San Antonio (Texas) y prestan asistencia a casi 1000 puntos finales. Necesitaban una solución de acceso remoto y asistencia a distancia que
les permitiera supervisar y gestionar proactivamente los terminales de punto de venta y los ordenadores, actualizar el software y transferir archivos
Les permitiera acceder a distancia instantáneamente para proporcionar apoyo técnico inmediato cuando sea necesario
ofrecer una sesión remota ininterrumpida y de alto rendimiento para que puedan formar eficazmente a los usuarios en la ejecución de informes y el uso de aplicaciones como Digital Dining (un software de punto de venta para restaurantes)
Tuviera un modelo de seguridad robusto que apoyara el cumplimiento de la PCI
les permitiera prestar una asistencia informática a distancia eficaz sin que les costara un ojo de la cara
La solución de soporte remoto que el equipo de Robert estaba utilizando anteriormente (que Robert prefirió no nombrar públicamente) costaba demasiado y no ofrecía un rendimiento consistente.
La solución: Bill Miller Bar-B-Q encuentra Splashtop, un software de asistencia remota de alto rendimiento y bajo coste
Cuando el equipo de TI probó Splashtop SRS Premium, encontraron todas las funciones que buscaban. También era una solución que les ahorraría miles de dólares al año en costes de suscripción y ofrecería un mejor rendimiento que su software anterior.
Implementación y uso: Al equipo le resultó muy fácil migrar sus dispositivos a Splashtop. Robert dijo: "Lo configuramos como una política de grupo. Se implantó rápidamente y fue una transición muy fácil no solo para mi equipo informático, sino también para los usuarios de la empresa. Splashtop es intuitivo y, como antes utilizábamos una herramienta de asistencia remota, no nos costó ningún esfuerzo ponernos a trabajar con Splashtop".
Rendimiento: El equipo experimentó conexiones remotas rápidas y de alto rendimiento, sin retrasos ni problemas de conectividad. Quedaron gratamente sorprendidos, ya que ahora obtenían una experiencia mejor a casi la mitad del coste. Tyler Wilber, administrador de red de Bill Miller Bar-B-Q, comentó además sobre el rendimiento de Splashtop: "Utilizo Splashtop en mi Mac y he experimentado conexiones siempre fluidas, incluso cuando me conecto remotamente a más de cinco ordenadores simultáneamente".
Seguridad: Bill Miller Bar-B-Q, al ser una cadena de restaurantes, necesitaba funciones de alta seguridad. Estaban satisfechos con la seguridad de Splashtop, que les proporcionaba el cumplimiento de la normativa PCI, entre otras características.
Supervisión y gestión remotas de terminales de punto de venta: Sus terminales de punto de venta y ordenadores corporativos utilizan mayoritariamente el sistema operativo Windows, y tienen algunos servidores Linux. Las funciones de monitorización y gestión de puntos finales de Splashtop permitieron al equipo de TI prestar asistencia de forma eficaz. Tyler señaló un par de funciones de Splashtop que utilizan con frecuencia:
Scripts y Tareas: “Usamos la función de 1-a-Muchos (ahora llamada Scripts y Tareas) para enviar archivos zip autoextraíbles a todos los dispositivos a la vez.”
Configuración de alertas: "Hemos configurado alertas para controlar el espacio en disco, la utilización de la CPU, etc. Hasta ahora han funcionado bien, no hemos tenido problemas".
Asistencia inmediata a los usuarios: En caso de avería de un TPV, un técnico se conecta instantáneamente a través de Splashtop y soluciona el problema antes de que cause molestias a los clientes o afecte al proceso de facturación.
Requisitos de formación: Además de gestionar y prestar asistencia al sistema TPV, el equipo informático suele recibir peticiones de ayuda de los usuarios de la empresa sobre el uso del software TPV, como la elaboración de informes laborales, cifras de ventas, etc. Gracias a Splashtop, los técnicos se conectan instantáneamente a distancia al terminal de punto de venta del usuario y muestran cómo se hace. Las sesiones rápidas y fluidas de Splashtop permiten sesiones de formación eficaces.
Además, Robert mencionó: "Splashtop fue especialmente útil durante la pandemia, ya que pudimos seguir ayudando sin problemas a nuestros usuarios empresariales aunque todos estuviéramos trabajando desde casa. Ahora casi nunca tenemos que desplazarnos a los establecimientos. Es sobre todo para problemas de hardware. De todo lo demás nos encargamos a distancia. Splashtop satisface todas nuestras necesidades de acceso remoto. Estamos contentísimos".
Detalles
Sobre Bill Miller Bar-B-Q
Bill Miller Bar-B-Q es un minorista de restauración con sede en San Antonio (Texas) y más de 80 establecimientos. La cadena de restaurantes se centra en la comida a la barbacoa, acompañada de guarniciones y productos horneados.
Acerca de Splashtop SRS Premium
Splashtop SRS Premium está diseñado para MSPs y profesionales de TI que buscan una solución que ofrezca funciones de control y gestión de ordenadores, además de acceso remoto.
Splashtop SRS Premium es una alternativa de excelente relación calidad-precio, de alto rendimiento y fácil de usar a productos de soporte y acceso remotos como LogMeIn Central. También puede utilizarse en lugar de herramientas de RMM más caras y complicadas. Pruébala gratis (sin necesidad de tarjeta de crédito) o programa una demostración para obtener más información.
Compatible con ordenadores Windows y Mac desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS o Android
Alto rendimiento: Splashtop SRS Premium funciona con el mismo motor de acceso remoto galardonado que se encuentra en las soluciones de uso personal de Splashtop. Disfruta de conexiones rápidas con calidad y sonido HD.
Funciones principales: Splashtop SRS Premium viene con las principales funciones que necesitan los equipos de MSPs y TI, incluidas transferencia de archivos, chat, activación remota, reinicio remoto, grabación de sesiones, gestión de usuarios y ordenadores, agrupación y más.
Precio bajo: Splashtop puede ahorrarte hasta un 80 % en comparación con otras soluciones. Además, Splashtop no tiene un historial de subidas de precios como otros proveedores de acceso remoto.
Lo que dicen los clientes
Splashtop ha hecho que sea muy fácil seguir prestando asistencia a nuestros clientes. Tiene un precio competitivo y todas las prestaciones que buscábamos".
Robert Collazo, Director of IT at Bill Miller Bar-B-Q