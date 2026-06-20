Cómo Nubeseg escaló un soporte remoto seguro y la gestión de puntos finales con Splashtop
Soporte remoto más rápido, flujos de trabajo de servicio técnico optimizados, visibilidad centralizada de puntos finales y mejora de la eficiencia operativa entre los clientes.
Impacto
Diagnósticos un 30 % más rápidos con visibilidad centralizada
La visibilidad en tiempo real de la seguridad de los puntos finales permite al equipo identificar rápidamente vulnerabilidades y reducir el tiempo de diagnóstico en aproximadamente un 30 %.
Reducción del trabajo manual mediante automatización
El parcheo automatizado, las actualizaciones y la programación de scripts eliminan tareas repetitivas, ahorrando entre 6 y 8 horas a la semana y mejorando la eficiencia operativa general.
Soporte escalable entre clientes distribuidos
Las capacidades de acceso remoto seguro y el servicio técnico permiten a Nubeseg apoyar a clientes en ciudades y países sin aumentar las visitas in situ ni los gastos operativos.
para contratar empleados
Nubeseg es un proveedor de servicios gestionados centrado en ciberseguridad que presta soporte a clientes en múltiples ciudades y países. A medida que la empresa ampliaba su base de clientes, el equipo necesitaba una forma fiable de ofrecer soporte remoto seguro sin limitaciones geográficas.
Ramiro Hercilla, Asesor de seguridad en Nubeseg SRL, trabaja estrechamente con los clientes para ofrecer servicios de soporte remoto y seguridad en entornos distribuidos.
A medida que la empresa crecía, el equipo empezó a encontrarse con limitaciones con sus herramientas existentes. Las conexiones remotas solían ser lentas o poco fiables, las transferencias de archivos carecían de velocidad y la visibilidad de las sesiones activas y la actividad de soporte era limitada.
"Nos encontramos con problemas de conexiones lentas, visibilidad limitada y herramientas que no nos permitían dar soporte eficaz a los usuarios fuera de la oficina", dijo Ramiro Hercilla.
Para abordar estos desafíos, Nubeseg evaluó varias soluciones de acceso y soporte remotos, incluyendo herramientas basadas en TeamViewer, AnyDesky VNC. Aunque estas plataformas ofrecían algunas capacidades, no cumplían con la combinación de rendimiento, escalabilidad y gestión centralizada necesaria para apoyar su creciente base de clientes.
Prestar soporte a usuarios fuera de entornos corporativos, como empleados remotos, ejecutivos o dispositivos personales, resultó especialmente complicado. Muchas herramientas carecían de flexibilidad para conectarse entre diferentes entornos, lo que dificultaba proporcionar soporte consistente.
La seguridad era otra preocupación crítica. Como proveedor de ciberseguridad, Nubeseg requería herramientas que cumplieran con estrictos estándares de cifrado, control de acceso y auditabilidad. Muchas soluciones existentes no proporcionaron el nivel de control y visibilidad necesario, creando riesgos potenciales tanto para la empresa como para sus clientes.
Durante su búsqueda de una mejor solución, el equipo descubrió Splashtop en una conferencia del sector. Por lo que vieron, parecía abordar muchas de sus limitaciones actuales.
Para avanzar, Nubeseg necesitaba una solución que fuese compatible con:
Acceso remoto rápido y fiable a través de múltiples dispositivos y entornos
Conexiones seguras y cifradas alineadas con las expectativas de seguridad del cliente
Visibilidad centralizada, informes y trazabilidad de sesiones
Flujos de trabajo del servicio para gestionar y seguir la actividad de soporte
La capacidad de escalar el soporte a cientos o miles de puntos finales sin aumentar la complejidad operativa
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
La visión de la marca respecto a un servicio al cliente de alta calidad y facilidad de uso del producto convierte a Splashtop en una solución ideal a largo plazo que ayuda tanto a proveedores de servicios como a clientes a crecer en productividad de manera eficiente.
Ramiro Hercilla, Security Advisor, Nubeseg SRL
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Splashtop nos ha permitido mejorar significativamente la forma en que prestamos soporte a nuestros clientes, especialmente a medida que nos expandimos a diferentes ubicaciones.
Ramiro Hercilla, Security Advisor, Nubeseg SRL
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
El nivel de seguridad y la estructura de la consola hacen que sea muy fácil de gestionar y gestionar.
Ramiro Hercilla, Security Advisor, Nubeseg SRL
Resolución
Nubeseg estandarizó Splashtop Enterprise y Autonomous Endpoint Management (AEM) para ofrecer un soporte remoto seguro y escalable y mejorar la gestión y entrega de servicios entre clientes.
Acceso remoto seguro y de alto rendimiento en entornos diferentes:
Splashtop proporciona una experiencia de acceso remoto más rápida, estable y segura en dispositivos Windows, Mac, Linux y móviles. El equipo puede prestar soporte a empleados, ejecutivos y usuarios externos en diferentes ubicaciones sin limitaciones de rendimiento, cumpliendo con estrictos requisitos de seguridad.
Para los usuarios finales, la capacidad de trabajar remotamente con una conexión estable y segura les permite realizar sus tareas sin interrupciones, mejorando directamente la productividad.
Servicio técnico para operaciones de soporte optimizadas:
Las capacidades del servicio técnico de Splashtop transforman la forma en que se ofrece el soporte. Los usuarios pueden solicitar ayuda directamente desde un acceso directo de escritorio, eliminando formularios web incompletos y retrasos. Los tickets se crean, asignan y rastrean automáticamente, permitiendo a los técnicos iniciar sesiones remotas de inmediato y resolver problemas más rápido.
Todo el proceso de soporte se registra en una única consola, incluyendo los tiempos de respuesta, las acciones realizadas y los detalles de la resolución, proporcionando un registro completo y auditable de cada interacción.
"El servicio técnico marcó una gran diferencia. Los empleados pueden solicitar soporte directamente desde una aplicación en el escritorio, lo que eliminó retrasos y mejoró los tiempos de respuesta".
Gestión automatizada de puntos finales:
Con Splashtop AEM, la gestión de puntos finales pasa de ser un proceso reactivo a un flujo de trabajo proactivo y estructurado. El equipo estandariza las configuraciones y gestiona las actualizaciones mediante procesos organizados de parche y despliegue.
Tareas como el despliegue de parches, actualizaciones de seguridad, reinicios programados de máquinas e instalaciones remotas de aplicaciones mediante archivos ejecutables o MSI se gestionan mediante automatización, sustituyendo procesos manuales uno a uno. AEM también reemplaza soluciones de parche previamente aisladas, unificando la gestión de puntos finales en un único flujo de trabajo.
Visibilidad centralizada y priorización de riesgos:
La consola ofrece una visión clara del estado de seguridad de los puntos finales en diferentes entornos. El equipo puede identificar dispositivos no protegidos, sistemas que ejecutan soluciones de terceros y máquinas expuestas a vulnerabilidades.
El informe crítico de parches pone de manifiesto los sistemas en riesgo, incluidas las vulnerabilidades de día cero, permitiendo al equipo priorizar acciones y reducir la exposición. Un enfoque estructurado de parches garantiza que las vulnerabilidades críticas no afecten más del 10 % del entorno en cualquier momento.
Informes listos para auditoría y trazabilidad completa de actividades:
Todas las sesiones, transferencias de archivos y actividades de soporte se registran en un sistema centralizado. Estos informes se utilizan para auditorías y renovaciones de certificaciones, ayudando a demostrar el desempeño y el cumplimiento del servicio.
"Hemos podido generar informes claros y hacer un seguimiento de toda la actividad de soporte, lo que nos ha ayudado a demostrar eficiencia y cumplir con los requisitos de auditoría".
Seguridad mejorada y control de sesiones:
Splashtop ofrece conexiones cifradas, inicio de sesión único (SSO), control centralizado de acceso y trazabilidad completa por sesión. Esto permite a Nubeseg cumplir con estrictos requisitos de ciberseguridad asegurando que toda la actividad remota sea auditable y esté alineada con las políticas de seguridad del cliente.
Operaciones escalables en más de 1450 puntos finales:
Con una gestión centralizada y agrupación de dispositivos, Nubeseg puede soportar eficientemente más de 1450 dispositivos en múltiples clientes. Los técnicos ahora pueden ofrecer un soporte más estructurado y coherente a gran escala.
Experiencia de incorporación y soporte continuo:
La experiencia de incorporación es fluida, con una guía clara durante el despliegue, la configuración y la formación, lo que permite al equipo de Nubeseg ponerse en marcha rápidamente.
"El soporte ha seguido siendo receptivo, con tiempos de respuesta rápidos y disposición a revisar los comentarios y mejorar el producto. Esto ha ayudado a generar confianza en la plataforma como solución a largo plazo".
Splashtop en tres palabras:
"Sencillo. Seguro. Práctico".
Con Splashtop, Nubeseg refuerza su capacidad para ofrecer servicios gestionados seguros, eficientes y escalables. El equipo opera con mayor visibilidad, tiempos de respuesta más rápidos y procesos más estructurados, lo que les permite prestar soporte con confianza a una base de clientes en crecimiento.
Sobre el cliente
Nubeseg SRL es un proveedor de servicios gestionados centrado en ciberseguridad con sede en América Latina, especializado en ayudar a las organizaciones a fortalecer su postura de seguridad y proteger sus activos digitales. La empresa ofrece servicios de seguridad gestionados, soporte remoto y supervisión continua para garantizar que los clientes puedan operar de forma segura en un entorno de amenazas cada vez más complejo.