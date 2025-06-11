EPAD IT se ahorra más del 70 % al cambiar de LogMeIn Central
Nuestro software facilita la migración de LogMeIn a Splashtop en una sola tarde
Resumen
EPAD Business IT, LLC, un proveedor de servicios de TI, cambió recientemente a Splashtop SRS Premium después de usar LogMeIn Central durante varios años. La medida se produjo después de que LogMeIn informara a EPAD Business IT que su costo de suscripción anual para 2019 sería más del doble de lo que fue el año anterior.
Al cambiar a Splashtop (la mejor alternativa a LogMeIn Central), EPAD Business IT ahorró más del 70 % (más de $2000 en ahorros) en sus costos. Y, gracias a un proceso de migración simplificado de LogMeIn a Splashtop, pudieron migrar con éxito sus 250 computadoras administradas de LogMeIn Central a SRS Premium en solo una noche, ahorrándoles incontables horas y dolores de cabeza al completar el proceso de transición.
El Desafío
Los clientes de EPAD Business IT dependen de su infraestructura informática para sus operaciones comerciales diarias. Cuando algo sale mal, cuentan con que EPAD Business IT esté disponible para resolver el problema lo más rápido posible. Esto hace que sea esencial tener una solución de soporte remoto fiable.
Durante años estuvieron en el plan básico de LogMeIn Central para 250 puntos finales. El coste de su suscripción anual fue de 1247,75 dólares en 2018.
LogMeIn informó a EPAD Business IT de que su precio iba a aumentar a 1599 $ para su renovación en 2019, un aumento de más de 300 dólares por el mismo paquete de suscripción. Sin embargo, eso fue antes de que LogMeIn dejara de ofrecer sus paquetes (Basic, Plus y Premier) y los sustituyera por un "Plan Base" de LogMeIn Central cuyas funciones adicionales debían adquirirse en complementos.
Con la nueva estructura de precios, el coste de renovación de EPAD Business IT en 2019 aumentó a la friolera de 2999 dólares. Eso es más del doble de lo que pagaron en 2018.
Eric Gravens, propietario de EPAD Business IT, estaba dispuesto a cambiar en ese momento. "Nuestro precio iba a pasar de 1247 a 2999 $ por LogMeIn Central [para 250 ordenadores]", dijo Gravens. "LogMeIn cambió a un nivel de precios/conjunto de herramientas diferente, pero ¡incluso su paquete básico era carísimo!".
Gravens necesitaba una solución de asistencia remota fiable y segura para prestar asistencia a sus clientes y quería encontrar una a un coste inferior al de LogMeIn.
EPAD Business IT elige Splashtop
Gravens se pasó varios meses buscando la mejor solución para sustituir a LogMeIn en su empresa. Además del precio, también tenía otros requisitos importantes a la hora de evaluar alternativas:
Sesiones simultáneas ilimitadas
Usuarios ilimitados
Agrupación
Reinicio en modo seguro
Aplicación móvil Android fiable
"Probamos muchas opciones en 2018 y a principios de 2019. Echamos un vistazo a TeamViewer, RemoteToPC y RemotePC... Probamos muchos paquetes y finalmente elegimos Splashtop".
SRS Premium cumple con todos los requisitos principales de Gravens. En particular, fue el cliente Android de Splashtop el que llamó su atención. “Optamos por un cliente Android más limpio y atractivo”, afirmó Gravens.
Además, SRS Premium tiene un precio mucho más bajo que LogMeIn ( comparación de precios de Splashtop vs LogMeIn Central). De hecho, después de realizar el cambio, EPAD Business IT pagó menos por Splashtop que por LogMeIn incluso antes del aumento de precios de este año. Al cambiar a Splashtop, EPAD Business IT ahorró más del 70 % en sus costos.
Migración a Splashtop
Una vez decidido por Splashtop, Gravens comenzó el proceso de migración. Pensaba que este proceso llevaría días, pero solo llevó unas pocas horas.
"En cuanto a trasladar a todos nuestros clientes de LogMeIn a Splashtop, me esperaba todo un quebradero de cabeza", dijo Gravens.
La migración de LogMeIn a Splashtop puede hacerse en dos sencillos pasos. Primero utiliza la consola web de Splashtop para crear un paquete de despliegue para instalar el Splashtop Streamer en tus ordenadores gestionados. A continuación, utiliza la función One2Many de LogMeIn para desplegar silenciosamente el Splashtop Streamer sin necesidad siquiera de conectarte remotamente a los ordenadores.
"¡Nos ha ahorrado una cantidad ingente de horas de trabajo y pude hacer la migración yo mismo en una noche! No es necesario programar políticas de grupo", dijo Gravens. "Antes de que finalizara nuestra suscripción a LogMeIn, empezamos una prueba de LogMeIn Premier. Creamos cada grupo en Splashtop y creamos el streamer de despliegue para cada grupo. Todo el proceso de despliegue de Splashtop nos llevó menos de tres horas para todos nuestros PC. Tuvimos unos cuantos clientes que olvidaron dejar encendidos sus ordenadores, así que tuvimos que ocuparnos de ellos al día siguiente. Ni un problema: la gran mayoría terminaron esa misma tarde".
Los resultados.
Al final, Gravens consiguió una herramienta alternativa de soporte remoto que es fiable, segura, cumple con todos sus requisitos principales y cuesta significativamente menos que LogMeIn. EPAD Business IT está ahorrando ahora más de 2000 dólares en su coste anual con Splashtop.
Gravens también pudo migrar correctamente los ordenadores de sus clientes en una noche, ahorrando incontables horas de trabajo.
¿Qué más le gustó a Gravens de Splashtop? Nos enumeró varias de sus características favoritas:
Inicio de sesión automático: Escribe el nombre de usuario/contraseña una vez para iniciar sesión en el cliente remoto, aparecerá un aviso en la pantalla para volver a introducirlo automáticamente si el PC se encuentra en la pantalla de la contraseña. Ideal para servidores y para trabajar fuera de horario cuando los usuarios se desconectan.
Compatibilidad multimonitor: Elige monitores duales y dos pantallas abiertas, una para cada uno de tus monitores locales. Se acabó el ir de un lado para otro.
Reinicio en modo seguro: Todos hemos tenido la necesidad de reiniciar un PC bloqueado o infectado.
Actividad del usuario: Splashtop tiene ahora un comprobador de actividad en su aplicación, puede ver si el teclado/ratón está activo o cuánto tiempo lleva inactivo.
Chat: A veces sienta bien chatear con un usuario en lugar de llamarle. Genial para comunicar que ya he terminado, que voy a desconectarme.
2 sesiones, 1 PC: Esto es bastante guay, no fue lo que decantó la balanza para la compra, pero me gustó mucho. Siempre me he conectado al PC de mis técnicos cuando se conectan a un servidor (por ejemplo) y necesitan probar una idea. Ahora podemos conectarnos juntos directamente al mismo servidor. También es conveniente para los proveedores.
Alertas por correo electrónico: Cuando un PC se desconecta o se conecta, recibo un correo electrónico.
La interfaz gráfica de usuario de la aplicación para escritorio/móvil: Fácil de usar, limpia y sencilla. La agrupación funciona bien. Tiene una buena disposición de los botones.
El uso de la aplicación móvil: Funciona como una interfaz de teléfono/tableta en lugar de arrastrar el ratón por la pantalla. Pulsa el botón Aceptar. No necesitas arrastrar el ratón.
El precio
EPAD Business IT es una de las miles de empresas que se han pasado a Splashtop en los últimos años debido a su alta calidad, su conjunto de funciones superiores y su precio más bajo en comparación con productos similares. Splashtop es la alternativa número 1 a LogMeIn y te ayudará a ahorrar en comparación con los precios de LogMeIn.
Puede probar SRS Premium de forma gratuita para descubrir usted mismo por qué tantos MSPs y profesionales de TI prefieren Splashtop.
Detalles
Acerca de EPAD Business IT
EPAD Business IT es una empresa informática con sede en Arizona que presta servicios a pequeñas y medianas empresas, así como a clientes residenciales limitados.
Esta empresa crea y mantiene redes, lo que incluye reparar, actualizar o instalar nuevos servidores de archivos y estaciones de trabajo con sistema operativo Microsoft. También realizan cualquier tarea informática solicitada por sus clientes, como cableado, hardware de red, equipos informáticos y software. Trabajan como un servicio "integral" de necesidades informáticas para sus clientes.
EPAD Business IT utiliza software de acceso remoto para mantener y prestar asistencia a distancia a los ordenadores de sus clientes. Esto ayuda a la empresa a cumplir sus compromisos con sus clientes de prestar servicio a sus ordenadores.
Acerca de SRS Premium
Es para los MSPs que quieren acceso remoto desatendido a sus ordenadores gestionados. Proporciona soporte remoto a ordenadores Windows y Mac desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS y Android. Dispone de funciones adicionales de supervisión y gestión.
Alto rendimiento: SRS Premium funciona con el mismo motor de acceso remoto galardonado que se encuentra en las soluciones de uso personal de Splashtop. Disfruta de conexiones rápidas con calidad y sonido HD.
Funciones principales: SRS Premium viene con las principales funciones que necesitan los equipos MSPs y TI, incluidas transferencia de archivos, chat, activación remota, reinicio remoto, grabación de sesiones, administración de usuarios y ordenadores, agrupación y más.
Precio bajo: Splashtop puede ahorrarte más de un 80 % en comparación con otras soluciones como LogMeIn Central, TeamViewer, ConnectWise ScreenConnect y otras. Y Splashtop no aumenta tu coste de renovación como otras empresas.
¿Por qué elegir Splashtop en lugar de LogMeIn?
Este es el motivo por el que decenas de miles de empresas como EPAD Business IT prefieren Splashtop:
Splashtop te ahorra entre un 70 % y un 80 % en comparación con LogMeIn
SRS Premium tiene las mismas funciones principales que se encuentran en LogMeIn Central
Más de 20 millones de personas utilizan Splashtop en todo el mundo
Fácil migración desde LogMeIn
Programa de ahorro garantizado e inicio anticipado: no espere a que caduque su suscripción, cámbiese sin pagar más
Testimonios de los clientes
En cuanto a trasladar a todos nuestros clientes de LogMeIn a Splashtop, me esperaba todo un quebradero de cabeza. Sin embargo, ¡fue una pasada! Y, cuando digo "una pasada", es que fue una PASADA.
Eric Gravens, Owner of EPAD Business IT