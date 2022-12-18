Por qué HCS Computer Solutions ama Splashtop Soporte Remoto Premium

¿Por qué a HCS Computer Solutions le encanta Splashtop?
Este proveedor de servicios gestionados (MSP) presta asistencia remota a 450 puntos finales con una solución Splashtop
Resumen
HCS Computer Solutions, LLC es un proveedor de servicios gestionados comerciales con sede en Warsaw, Misuri. La empresa ofrece una variedad de servicios a pequeñas empresas de 1 a 100 empleados, que incluyen asistencia estándar (break/fix), consultas y supervisión/gestión remota
Como único MSP de su condado, HCS Computer Solutions presta servicios a importantes centros sanitarios y de rehabilitación, a un centro de llamadas de emergencias, a las oficinas gubernamentales de su condado y ciudad, a las fuerzas de seguridad y a cinco departamentos de salud de condados de todo el estado. La empresa puede prestar soporte a un total de 450 puntos finales con solo dos usuarios en plantilla gracias al precio asequible, la fiabilidad y la interfaz fácil de usar de SRS Premium.
Para servir a los clientes que dependen de su infraestructura de TI para realizar servicios públicos vitales, HCS Computer Solutions necesita monitorear proactivamente sus puntos finales y actuar sobre las advertencias antes de que se conviertan en problemas. Henry Starcher, propietario de HCS Computer Solutions, describe este desafío.
"Tenemos unos 50 servidores físicos", dijo Starcher. "Es muy importante que controle y reciba alertas si se desconectan. Así podré saber si tengo un problema con el servidor o con el proveedor de internet, que donde yo vivo tenemos más de uno. Splashtop nos ayuda a supervisar muchísimas cosas".
HCS Computer Solutions y SRS Premium
SRS Premium es una solución ideal para MSPs como HCS Computer Solutions, que necesitan supervisar, gestionar y prestar soporte a los ordenadores o servidores de sus clientes. Incluye acceso remoto no supervisado, transferencia de archivos, grabación de sesiones, compatibilidad multimonitor y mucho más.
SRS Premium también viene con un conjunto integral de herramientas para ayudar a los MSPs a supervisar fácilmente sus puntos finales gestionados, que incluyen:
Alertas configurables: Configura alertas personalizadas para controlar la utilización de la CPU, el uso de la memoria, el espacio en disco, el ordenador conectado/desconectado, la instalación/desinstalación de software, el estado de la política de actualización de Windows y las actualizaciones de Windows disponibles.
Ver registros de incidencias: Accede rápidamente a los registros de incidencias del ordenador sin necesidad de entrar de forma remota en él.
Comando remoto: Envía comandos a un ordenador remoto Windows o Mac en segundo plano.
Inventario del sistema: Comprueba y haz capturas de la información del inventario del sistema (incluyendo información del sistema, hardware y software), compara capturas y visualiza los registros de cambios entre ellas para identificar cambios.
Gestión de actualizaciones de Windows: Consulta la política de actualizaciones de un ordenador remoto, el historial de actualizaciones, busca actualizaciones de Windows y programa instalaciones de actualizaciones.
Alertas para eventos de Windows: Supervisa los registros de eventos de Windows configurando alertas cuando los criterios de un registro de eventos coincidan con los activadores que establezcas.
Acciones programadas: Crea, programa, supervisa y ejecuta acciones de reinicio del sistema y actualización de Windows en ordenadores remotos.
Seguridad de puntos finales: Consulta el estado de seguridad de los puntos finales de los ordenadores Windows con Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky y otros.
Starcher mencionó cómo las funciones de alertas configurables y gestión de actualizaciones de Windows le han resultado especialmente útiles. Garantizan que sepa cuándo están disponibles las nuevas actualizaciones de Windows, le permiten programar cómodamente las actualizaciones para las máquinas que gestiona y le permiten comprobar el estado de actualización de esos dispositivos.
Starcher también elogió la función de Comando Remoto, que envía comandos a un ordenador remoto en segundo plano.
En general, Starcher dijo estar extremadamente satisfecho con la forma en que SRS Premium le ayuda a gestionar HCS Computer Solutions. Con el acceso supervisado en todo momento, puede prestar soporte remoto a sus clientes cuando sea necesario.
"Cuando la gente pone los boletos, revisamos sus problemas", dijo Starcher. "Si es algo de naturaleza no crítica, los ponemos en la cola y usamos el acceso remoto después de horas, de noche o temprano en la mañana, para entrar y trabajar en ello".
Además de su licencia SRS Premium para acceso, supervisión y gestión remotos, Starcher y su directora general, Rachel Wolf, tienen cada uno una licencia de complemento SOS para que puedan prestar soporte rápido supervisado a sus clientes de forma simultánea.
"Tenemos un puñado de clientes que no tienen contrato y para los que hacemos trabajos de [break/fix]", dijo Starcher. "Tener ese icono de SOS en su escritorio simplifica nuestras vidas muchas veces."
Además, Splashtop ha ayudado a HCS Computer Solutions a reducir los costos y ampliar su negocio mediante la adquisición de nuevos clientes.
"Gracias a los precios de Splashtop, HCS puede tener a más gente involucrada", dijo Starcher. "Cuando nos deshicimos de LogMeIn, pudimos ahorrar unos 2500 $ al año y pudimos aumentar el número de clientes a los que pudimos poner Streamer, mantenerlo continuamente y añadirlo a nuestro contrato. LogMeIn era algo prohibitivo, pero el precio de Splashtop es tan bueno que ayuda a nuestros clientes y nos ayuda a nosotros".
Finalmente, Starcher empezó revendiendo el acceso remoto a sus usuarios finales, mejorando así su oferta de servicios y generando ingresos adicionales. HCS Computer Solutions tiene actualmente 12 clientes que les han comprado licencias para acceder remotamente a sus dispositivos.
Los resultados.
Al final, HCS Computer Solutions encontró la solución que necesitaba con Splashtop. Habían utilizado antes otros productos de RMM y acceso remoto, pero no obtuvieron las prestaciones, la experiencia y el precio que buscaban.
Comparando Splashtop con Autotask, Starcher dijo: "Probamos Autotask, pero no nos gustó cómo funcionaba su RMM. Parecía algo complicado y extraño, mientras que Splashtop no lo es. Obtenemos todas nuestras funciones de supervisión y gestión de Premium".
Con SRS Premium, Starcher pudo obtener una solución de soporte remoto rentable que les ayuda a él y a su socia a prestar soporte a su creciente número de puntos finales.
SRS Premium es una alternativa de excelente relación calidad-precio, de alto rendimiento y fácil de usar a productos de soporte y acceso remotos como LogMeIn Central. También puede utilizarse en lugar de herramientas de RMM más caras y complicadas.
Detalles
Acerca de HCS Computer Solutions
HCS Computer Solutions utiliza SRS Premium para prestar soporte a 450 puntos finales con solo dos usuarios internos. Los clientes de la empresa incluyen un centro de llamadas de emergencia, así como varias organizaciones gubernamentales y sanitarias que requieren una gestión remota segura y fiable de sus servidores y ordenadores. Desde que cambiaron de LogMeIn a Splashtop, HCS Computer Solutions ha podido hacer crecer su volumen de negocio con ahorros significativos y ampliar sus ofertas de clientes mediante la reventa de acceso remoto.
Por qué elegir Splashtop
He aquí por qué MSPs como HCS Computer Solutions prefieren SRS Premium:
SRS Premium les ahorra a los MSPs un 70 % o más en comparación con otros productos como LogMeIn Premier.
Los MSPs pueden crecer y ampliar su negocio fácilmente gracias a los bajos precios de Splashtop.
Los proveedores de servicios múltiples pueden aumentar su oferta de servicios y generar ingresos adicionales mediante la reventa de acceso remoto a sus usuarios finales.
SRS Premium incluye las mejores herramientas y funciones necesarias para supervisar y gestionar puntos finales y completar tareas de TI diarias con facilidad.
SRS Premium
SRS Premium está diseñado para MSPs y profesionales de TI que buscan una solución que ofrezca funciones de gestión y control de ordenadores, además de acceso remoto.
Compatible con ordenadores Windows y Mac desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS y Android.
Alto rendimiento: SRS Premium funciona con el mismo motor de acceso remoto galardonado que se encuentra en las soluciones de uso personal de Splashtop. Disfruta de conexiones rápidas con calidad y sonido HD.
Funciones principales: SRS Premium viene con las principales funciones que necesitan los equipos MSPs y TI, incluidas transferencia de archivos, chat, activación remota, reinicio remoto, grabación de sesiones, administración de usuarios y ordenadores, agrupación y más.
Bajo precio: Splashtop puede ahorrarte más de un 80 % en comparación con otras soluciones. Además, Splashtop no tiene un historial de subidas de precios como otros proveedores de acceso remoto.