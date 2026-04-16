Cómo Bourland, Wall & Wenzel lograron un ROI 5x y una productividad casi del 100 % con Splashtop
Acceso en cualquier lugar para abogados, operaciones automatizadas de TI, visibilidad centralizada y ahorro de tiempo en toda la firma.
Impacto
Productividad casi del 100 % sin estar en el lugar
Los abogados mantienen una productividad casi total sin necesidad de estar en la oficina, asegurando que el trabajo continúe sin problemas independientemente de la ubicación.
Recuperación de 12 a 20 horas de tiempo de TI cada mes
La automatización y la gestión centralizada eliminan tareas repetitivas, permitiendo al equipo de TI recuperar tiempo significativo y operar de forma más eficiente.
Mejora del ROI gracias a la eficiencia de TI
Al simplificar las operaciones y mejorar la cobertura del sistema, la empresa logra un retorno de la inversión estimado de 4 a 5 veces mayor anualmente.
para contratar empleados
Bourland, Wall & Wenzel es un bufete de tamaño medio donde los abogados dependen en gran medida del acceso constante a sus sistemas de oficina para mantener la productividad. A medida que el trabajo se extendía cada vez más fuera de la oficina, la firma necesitaba una forma fiable de apoyar el acceso remoto sin interrumpir las operaciones diarias.
Antes de Splashtop, la empresa se basaba en métodos tradicionales de acceso remoto como RDP. Aunque estas soluciones proporcionaban conectividad básica, a menudo tenían problemas de fiabilidad y rendimiento, limitando su efectividad en el uso diario.
"Estábamos usando RDP y no fue una gran experiencia. Provocó retrasos, desconexiones y un rendimiento inconsistente, dificultando que los abogados trabajaran eficientemente fuera de la oficina".
La empresa también evaluó alternativas como TeamViewer, pero descubrió que no alcanzaban el mismo nivel de rendimiento y carecían del mismo nivel de profesionalidad en la experiencia general del usuario.
Además de las limitaciones de acceso remoto, el equipo de TI se enfrentó a una creciente demanda para gestionar y dar soporte a los sistemas de forma más eficiente en toda la empresa. Muchas tareas rutinarias requerían esfuerzo manual, lo que consumía tiempo valioso y ralentizaba las operaciones.
El equipo de TI necesitaba una solución que pudiera soportar:
Acceso remoto de alto rendimiento en el que los abogados podían confiar a diario
Una experiencia coherente y fácil de usar en todos los dispositivos
Actualizaciones automatizadas, scripting y capacidades de gestión de endpoints
Visibilidad en tiempo real de sistemas y hardware en toda la empresa
De nuestros clientes satisfechos
Desde el punto de vista del rendimiento, ha sido extremadamente fiable y funciona exactamente como necesitamos
Sam Hall, IT Manager, Bourland, Wall & Wenzel
De nuestros clientes satisfechos
Splashtop ha sido un cambio radical para nosotros. Nuestros abogados pueden trabajar desde cualquier lugar y seguir siendo tan productivos como si estuvieran en la oficina.
Sam Hall, IT Manager, Bourland, Wall & Wenzel
De nuestros clientes satisfechos
Con AEM, lo que antes llevaba horas ahora lleva minutos.
Sam Hall, responsable de TI, Bourland, Wall & Wenzel
Resolución
Bourland, Wall & Wenzel estandarizó Splashtop Enterprise con Autonomous Endpoint Management (AEM) para ofrecer una experiencia de trabajo remoto más fiable a los abogados y agilizar la gestión y soporte de TI en los sistemas en todo el despacho.
Acceso remoto de alto rendimiento para abogados:
Splashtop sustituyó a la RDP tradicional por una experiencia de acceso remoto más rápida y estable. Los abogados ahora pueden conectarse directamente a sus sistemas de oficina y seguir trabajando sin los problemas de rendimiento que antes interrumpían los flujos de trabajo.
"El rendimiento ha sido una gran mejora respecto a lo que usábamos antes".
Gestión autónoma de dispositivos con AEM:
Utilizando AEM, el equipo de TI automatiza las actualizaciones de Windows, el despliegue de software y la programación de scripts entre sistemas. Esto reduce la necesidad de intervención manual y permite realizar tareas rutinarias de forma más eficiente, contribuyendo a un ahorro de 3–5 horas de tiempo por semana (12–20 horas al mes)
"Con AEM, lo que antes duraba horas ahora se tarda minutos".
Visibilidad centralizada entre sistemas:
Splashtop proporciona acceso en tiempo real a la información del sistema y hardware en todos los puntos finales. Esto permite al departamento de TI evaluar rápidamente los entornos, hacer un seguimiento del inventario y apoyar iniciativas como la preparación para la actualización de Windows 10 a Windows 11, que ahora pueden completarse en minutos en lugar de días.
Soporte remoto rápido y bajo demanda con SOS:
Con Splashtop SOS, el equipo de TI puede conectarse a los dispositivos del usuario según sea necesario para solucionar problemas. Esto mejora la capacidad de respuesta y permite resolver problemas sin necesidad de que los usuarios estén en el sitio.
Implementación y configuración rápidas:
Splashtop se desplegó rápidamente, con la mayor parte del entorno instalado en menos de un día. El proceso fue sencillo y no requirió soporte adicional ni incorporación compleja, permitiendo al equipo empezar a usar la plataforma de inmediato.
Mejoras continuas en la rentabilidad y el producto:
La plataforma ha seguido ofreciendo una rentabilidad constante a lo largo del tiempo, añadiendo nuevas funciones sin aumentar la complejidad. La fiabilidad, el rendimiento y la facilidad de uso han llevado al equipo a recomendar activamente Splashtop a otros basándose en su experiencia.
Operaciones simplificadas de TI:
Al unificar el acceso remoto y la gestión de puntos finales en una sola plataforma, la empresa redujo la complejidad de su entorno TI y mejoró la eficiencia operativa diaria, contribuyendo a un ROI anual estimado de 4 a 5 veces.
Splashtop en tres palabras: "Fenomenal, potentísimo, indispensable".
Con Splashtop, Bourland, Wall & Wenzel ha transformado la TI de una función reactiva en un motor estratégico de productividad y eficiencia.
Sobre el cliente
Bourland, Wall & Wenzel es un bufete de abogados de servicio completo con sede en Fort Worth, Texas, que atiende a clientes en diversas áreas legales, incluyendo litigios, derecho mercantil y planificación patrimonial. El despacho se centra en ofrecer servicios legales de alta calidad manteniendo la eficiencia operativa y apoyando el trabajo flexible para sus abogados y personal.