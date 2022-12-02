El Mirroring360 de Splashtop ya está disponible para las gafas inteligentes Epson® MoverioTM BT-200, permitiendo la visualización de aplicaciones iOS y contenidos en las gafas
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Disponible en el mercado de aplicaciones de Moverio, Mirroring360 ofrece nuevas capacidades y experiencias para gamers, visualización de vídeos, médicos, diseñadores industriales y usuarios de drones DJI Phantom Vision con gafas inteligentes Epson Moverio
San José, CA - 3 de marzo de 2015 - Splashtop Inc. líder mundial en informática y colaboración entre dispositivos, anuncia que Mirroring360 ya está disponible para las gafas inteligentes Epson® Moverio™ BT-200.
Disponible para su descarga en Moverio Apps Market, los usuarios de iPod, iPhone e iPad pueden ahora redirigir fácilmente su experiencia con dispositivos móviles a las smartglasses Epson Moverio mediante Mirroring360, mejorando la experiencia del usuario y potenciando nuevos modelos de uso.
"Al unir los dispositivos móviles con gafas inteligentes, Epson y Splashtop han abierto nuevas posibilidades", dijo Mark Lee, CEO de Splashtop. "Por ejemplo, al hacer volar mi dron DJI con las gafas inteligentes Moverio de Epson y Mirroring 360, puedo mantener el dron en mi línea de visión mientras veo el vídeo del dron directamente en el centro de las gafas inteligentes desde mi iPhone. Esta es una potente combinación".
Eric Mizufuka, director de producto de New Ventures para Epson America, anuncia: "Mirroring360 aportará miles de aplicaciones iOS así como contenido de realidad aumentada a nuestra plataforma de gafas inteligentes Epson Moverio. Estamos muy entusiasmados con las capacidades de integración con el Mirroring360 que permiten a nuestras gafas inteligentes servir mejor a los mercados de consumidores y empresas".
Para ver imágenes y vídeos del uso de Splashtop Mirroring360 con las gafas inteligentes Epson Moverio BT-200 para volar y grabar vídeo desde el DJI Drone, visita https://www.splashtop.com/blog.
Las gafas inteligentes Epson Moverio BT-200 están disponibles a través de tiendas online selectas y directamente de Epson por un PVPR de 699,99 $. Para ver las especificaciones completas de la Moverio BT-200 e información adicional, visita https://moverio.epson.com.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad y colaboración entre pantallas de su clase, conectando teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores, televisores y la nube.Más de 20 millones de personas han descargado productos Splashtop de las tiendas de aplicaciones y los socios fabricantes, incluidos Acer, AMD, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Infocus, Intel, Lenovo, LG, MSI, Samsung, Sony, Toshiba y otros han incluido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos. Splashtop ha desarrollado varios productos para la educación y las iniciativas 1:1, incluidos Splashtop Classroom, Splashtop Whiteboard y Mirroring360.
Splashtop ha ganado el prestigioso premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science, el premio "Lo mejor del CES 2012" de LAPTOP Magazine, y es finalista del Red Herring 100 North America 2013. La empresa tiene su sede en San José, California, y cuenta con múltiples oficinas internacionales. Para más información, visita www.splashtop.com y www.mirroring360.com
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