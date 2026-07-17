Splashtop gana el premio Visionary Spotlight Award 2026 por su plataforma unificada para la gestión autónoma de endpoints
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CUPERTINO, Calif., 16 de julio de 2026 — Splashtop ha obtenido un premio Visionary Spotlight Award 2026 de ChannelVision Magazine, al ganar en la categoría de avances tecnológicos para proveedores de servicios en monitorización y gestión remotas (RMM) por su plataforma unificada para la gestión autónoma de endpoints (AEM).
La plataforma cloud-native de Splashtop consolida las capacidades operativas clave que los Managed Service Providers (MSPs) utilizan a diario en una experiencia simple y optimizada. En lugar de ir saltando entre varios productos para identificar y resolver problemas, los técnicos pueden trabajar de principio a fin desde una sola plataforma con visibilidad completa de todos los entornos de sus clientes. Splashtop AEM permite a los MSPs estandarizar políticas y automatizar el trabajo rutinario mientras obtienen inteligencia de seguridad en tiempo real. La plataforma unificada ayuda a los MSPs a reducir la proliferación de herramientas, mejorar la eficiencia de los técnicos y escalar las operaciones sin el coste ni la complejidad de las plataformas RMM empresariales tradicionales.
"La mayoría de los MSPs no necesitan una plataforma que intente hacerlo todo. Necesitan una que haga excepcionalmente bien las cosas en las que confían cada día”, afirmó Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. "Nos honra recibir este reconocimiento de ChannelVision porque entienden lo que estamos intentando hacer: simplificar algo que se ha vuelto increíblemente complejo.”
A diferencia de las plataformas RMM heredadas, que a menudo requieren varios productos o una amplia personalización, Splashtop ofrece un entorno operativo unificado para gestionar la salud de los endpoints, la seguridad, la automatización, la aplicación de parches y el soporte remoto. También complementa Microsoft Intune al ampliar la gestión de dispositivos con capacidades operativas en tiempo real.
“A medida que los entornos de TI se han vuelto más distribuidos y las exigencias de seguridad han aumentado, cada nueva capa de complejidad hace que sea más difícil para los MSPs responder con rapidez y operar de forma eficiente. Nuestro objetivo es ayudar a los partners a simplificar para que puedan avanzar más rápido, reforzar la seguridad y construir negocios más saludables y rentables."
Los premios anuales Visionary Spotlight Awards reconocen productos, servicios e implementaciones destacados en los sectores de la tecnología de comunicaciones y de canal. Los ganadores son seleccionados por los editores de ChannelVision y un panel independiente de jueces en función de la innovación, el impacto futuro en la industria, la diferenciación de funciones, la facilidad de uso y la interoperabilidad.
"Los VSA de 2026 reflejan un canal en rápida evolución, en el que los asesores navegan por tecnologías emergentes impulsadas por IA y expectativas cambiantes de los compradores", afirmó Berge Kaprelian, presidente y CEO de ChannelVision. "Los VSA ayudan a abrirse paso entre el ruido al reconocer a las empresas que aportan innovación y un valor empresarial medible. Enhorabuena a todos los ganadores de este año de los Visionary Spotlight Awards."
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Splashtop es el proveedor global mejor calificado de soluciones de trabajo, soporte y gestión remotas que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo del trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pymes y grandes empresas y ofrece funciones de seguridad avanzadas, alto rendimiento, amplia compatibilidad de dispositivos y atención al cliente ininterrumpida. Splashtop, la solución accesible elegida por más de 30 millones de usuarios, es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es miembro de la Asociación de Seguridad Inteligente de Microsoft (MISA), coordinándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a resolver los desafíos cambiantes del panorama de TI actual. Visita www.splashtop.com y síguenos en LinkedIn para obtener más información.
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