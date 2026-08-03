Splashtop aplica su experiencia en acceso remoto para combatir a los estafadores con el lanzamiento de Shield
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El nuevo producto de seguridad para consumidores bloquea las herramientas de acceso remoto de los estafadores, el malware y los enlaces de phishing, y se lanza justo cuando las pérdidas de los estadounidenses por fraude online alcanzan la cifra récord de 21.000 millones de dólares
CUPERTINO, Calif., 3 de ago. — Splashtop® Inc., líder global y pionero en acceso remoto seguro, anunció hoy Splashtop Shield, una solución de seguridad para personas y familias diseñada para interrumpir la cadena de ataque detrás de las estafas actuales de toma de control de dispositivos. Al combinar protección contra malware, defensa contra phishing y prevención de toma de control remota, Shield detiene los ataques antes de que los delincuentes obtengan el control de un dispositivo.
Las estafas modernas rara vez dependen de una sola táctica. Un mensaje de phishing lleva a un sitio falso de soporte, una llamada telefónica convincente y, en última instancia, una sesión de acceso remoto que pone el control del ordenador de la víctima en manos de un delincuente. La inteligencia artificial está haciendo que cada paso de estas estafas resulte más convincente. Según el Internet Crime Report del FBI, los estadounidenses perdieron casi 21.000 millones de dólares por ciberdelincuencia el año pasado. Los adultos mayores de 60 años fueron los más afectados, con 7.700 millones de dólares en pérdidas declaradas, un 37 % más en un solo año.
Desde hace más de una década, Splashtop ha protegido el acceso remoto legítimo para millones de usuarios y miles de empresas, ayudando a definir cómo deben ser las sesiones remotas fiables y basadas en el consentimiento. Shield aplica esa experiencia contra los atacantes al reconocer intentos de acceso no autorizados y bloquearlos.
“Los ciberdelincuentes no tienen escrúpulos y se aprovechan de las personas más vulnerables de nuestras vidas”, afirmó Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. “Las estafas actuales encadenan engaño, malware y acceso remoto no autorizado. Shield se creó para romper esa cadena antes de que los delincuentes tomen el control, y ninguna empresa entiende mejor que nosotros la diferencia entre el acceso remoto legítimo y una toma de control no autorizada.”
En pruebas independientes realizadas por terceros y llevadas a cabo por West Coast Labs en abril de 2026, Shield logró una tasa de protección del 100 % frente a las amenazas evaluadas [Source Report].
Shield protege a lo largo de todo el ciclo de un ataque:
Protección contra la toma de control remota: Detecta y bloquea las herramientas de acceso remoto no autorizadas que se usan en las estafas de soporte técnico —el paso final y más perjudicial de un ataque de toma de control de dispositivos—, al tiempo que reconoce y permite conexiones de confianza basadas en el consentimiento de familiares.
Protección contra estafas digitales: Bloquea sitios web de phishing y enlaces maliciosos en correos electrónicos y mensajes antes de que se carguen, para que un clic por error no se convierta en una vulneración.
Protección contra amenazas (antivirus): Detecta y bloquea malware, ransomware y otros programas maliciosos mediante detección asistida por IA y análisis del comportamiento, junto con un motor antivirus tradicional, para defenderte tanto de amenazas conocidas como emergentes.
Ayuda remota de confianza: Permite que familiares designados ayuden de forma segura a sus seres queridos mediante sesiones basadas en el consentimiento para resolver problemas técnicos o investigar actividad sospechosa desde cualquier lugar.
«Millones de personas ya usan Splashtop para ayudar a sus padres y abuelos con sus ordenadores», continuó Lee. «Shield protege a esas mismas familias antes de que algo salga mal; y, a medida que los estafadores adoptan la IA para hacer que sus engaños sean más difíciles de detectar, estamos ampliando la protección de Shield para hacerles frente también ahí, interceptando el frente impulsado por IA del ataque, no solo el paso final.» Splashtop Shield ya está disponible con una prueba gratuita de 7 días o para comprar en las ediciones Individual, Family Lite y Family para PC con Windows y Mac, como producto independiente o junto con las ofertas de acceso remoto de Splashtop. Para obtener más información o comenzar una prueba gratuita, visita www.splashtop.com/shield.
Resumen de la noticia
Splashtop Shield bloquea las herramientas de acceso remoto no autorizadas que hay detrás de las estafas de soporte técnico, mientras mantiene abiertas las conexiones familiares de confianza, combinando protección contra estafas, prevención de toma de control remota, antivirus y ayuda remota basada en consentimiento en una sola solución de seguridad para personas y familias.
Splashtop Shield está disponible para PC con Windows y Mac como aplicaciones ligeras, en las ediciones Individual y Family.
Splashtop Shield logró una tasa de protección del 100 % frente a las amenazas probadas en pruebas independientes de terceros realizadas por West Coast Labs.
Splashtop Shield ha sido desarrollado por Splashtop, cuyo software de acceso remoto cuenta con la confianza de más de 30 millones de usuarios en todo el mundo.
Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor calificado de soluciones de trabajo, soporte y gestión remotas que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo del trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pymes y grandes empresas y ofrece funciones de seguridad avanzadas, alto rendimiento, amplia compatibilidad de dispositivos y atención al cliente ininterrumpida. Splashtop, la solución accesible elegida por más de 30 millones de usuarios, es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es miembro de la Asociación de Seguridad Inteligente de Microsoft (MISA), coordinándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a resolver los desafíos cambiantes del panorama de TI actual. Visita www.splashtop.com y síguenos en LinkedIn para obtener más información.