Splashtop refuerza las funciones de soporte y administración remota de las computadoras Mac de Apple
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- Splashtop Remote Support Premium ofrece funciones de soporte, supervisión y gestión por control remoto de ordenadores Mac y Windows para profesionales de TI en una solución sencilla -
San José, California, 24 de octubre de 2018 - Splashtop, Inc, líder mundial en soluciones de acceso remoto, colaboración y soporte remoto, facilita más que nunca a los profesionales de TI y MSP la supervisión, gestión y soporte remotos de los ordenadores Mac de Apple. Splashtop Remote Support Premium combina la galardonada plataforma de acceso remoto de Splashtop con nuevas funciones de supervisión y gestión, lo que ofrece a los proveedores de servicios informáticos la posibilidad de supervisar y controlar todos los puntos finales de sus ordenadores Mac con facilidad.
Splashtop Remote Support Premium elimina muchos de los desafíos que afrontan los equipos de TI con una solución fácil de usar y de bajo coste. Gracias a las rápidas conexiones de acceso remoto, los técnicos pueden acceder de forma remota a sus ordenadores de punto final y realizar soporte/mantenimiento rápidamente. Además, los equipos de TI pueden controlar mejor la infraestructura de su ordenador Mac con funciones de administración que incluyen:
Alertas configurables – configurar alertas en combinaciones personalizadas para monitorear el estado del ordenador, la instalación del software, el uso de la memoria y mucho más
Comandos remotos – permite a los usuarios ejecutar comandos en un ordenador remoto
Inventario del sistema – muestra e informa sobre los cambios en el inventario del sistema, hardware y software
"Los ordenadores Mac son cada vez más comunes en el mundo de los negocios", dijo Mark Lee, CEO de Splashtop. "Más MSP y equipos de TI están manejando activamente equipos Mac en el lugar de trabajo". Remote Support Premium les ofrece la mejor solución para dar soporte a su infraestructura informática de Mac (y Windows). También es la solución con mejor relación calidad-precio, ahorrando a los clientes miles de dólares al año en comparación con otros productos".
Diseñado pensando en las tareas diarias de los profesionales de TI, Splashtop Remote Support Premium es la solución ideal para MSP y equipos de TI. Además del acceso remoto rápido para las funciones de asistencia y gestión, Asistencia Remota Premium también incluye otras funciones notables, como Transferencia de Archivos, Asistencia para Múltiples Monitores, Activación Remota, Reinicio Remoto, Gestión de Usuarios, Agrupación de Ordenadores y mucho más.
Ya disponible
Splashtop Remote Support Premium para asistencia no supervisada y gestión de ordenadores con Apple MacOS y Windows ya está disponible en https://www.splashtop.com/products/remote-support/monitoring-and-management. También hay disponible una prueba gratuita con todas las funciones.
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece la mejor relación calidad-precio y las mejores soluciones de colaboración y acceso remoto a ordenadores. Los servicios de escritorio remoto Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Los servicios de asistencia remota de Splashtop permiten a TI y a los MSP dar asistencia a ordenadores, móviles, equipos industriales e Internet de las cosas (IoT). Las soluciones de soporte bajo demanda de Splashtop permiten a los equipos de soporte y asistencia acceder remotamente a ordenadores, así como a dispositivos iOS y Android, para ofrecer soporte. Los servicios de colaboración Splashtop, incluidos Mirroring360 y Aula, permiten compartir pantallas de forma eficaz, de uno a muchos, en todos los dispositivos. Más de 20 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop. Más información en https://www.splashtop.com.