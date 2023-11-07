Splashtop vuelve a triunfar y se asegura los premios Best Of 2023 de TrustRadius
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CUPERTINO, California, 8 de noviembre de 2023 – Splashtop, una empresa pionera y galardonada con múltiples premios en tecnología de acceso y soporte remotos, anuncia con orgullo que ha obtenido el premio Best Of 2023 de TrustRadius, reafirmando su posición como líder de la industria. Este es el tercer año consecutivo en que Splashtop obtiene este prestigioso reconocimiento, lo que subraya su compromiso inquebrantable de ofrecer productos de primer nivel y una excelente atención al cliente.
Megan Headley, vicepresidenta de investigación de TrustRadius, enfatizó la importancia de los comentarios de los clientes en los premios Best Of de TrustRadius y afirmó: "Las reseñas han expresado una vez más sus opiniones sobre la excelencia, eligiendo Splashtop como Mejor conjunto de funciones, Mejor relación calidad-precio y Mejor relación dentro de la categoría escritorio remoto".
Con su gama de soluciones seguras de acceso remoto de alto rendimiento y soluciones de soporte remoto, Splashtop facilita unas operaciones fluidas y flujos de trabajo de TI optimizados, lo que permite a los usuarios maximizar la eficiencia y la productividad desde cualquier ubicación y dispositivo. La interfaz fácil de usar permite conexiones rápidas y fiables en todas las plataformas y sistemas operativos, para el trabajo remoto, el soporte de TI y la gesti�ón de endpoints; todo ello reforzado por una sólida arquitectura de seguridad que recientemente le valió a la empresa la prestigiosa certificación ISO 27001.
Mark Lee, director ejecutivo de Splashtop, destacó el compromiso de la empresa de ofrecer funciones de alta gama a un precio asequible, con seguridad de nivel empresarial y atención al cliente en directo.
"Estamos muy orgullosos de recibir este prestigioso reconocimiento de TrustRadius por tercer año consecutivo y no podríamos estar más felices de que nuestros clientes aprecien el valor que ofrecemos", dijo Mark Lee. "Creemos que el acceso a potentes soluciones remotas debería permitir a las personas acceder a nuevas posibilidades de eficiencia y productividad desde cualquier lugar. En Splashtop, no solo tratamos de ofrecer tecnología de vanguardia, también tratamos de ofrecer a nuestros usuarios una experiencia fluida y cibersegura a un precio justo". Lee añadió: "Igual de fundamental es nuestra inquebrantable dedicación a la atención al cliente, con equipos internacionales que ofrecen asistencia en vivo cinco días a la semana sin ningún coste adicional. Este toque humano garantiza que nuestros usuarios reciban asistencia rápida y personalizada, fomentando una sensación de confianza y fiabilidad en nuestros servicios".
Reseñas de la comunidad de usuarios de Splashtop:
"Puedo acceder fácilmente a cualquiera de los sistemas de la empresa en la red local o externa desde cualquier lugar de forma rápida y sencilla. Esto permite realizar mantenimiento y actualizaciones, así como solucionar problemas y corregir cualquier problema que puedan tener los usuarios". — Administrador de TI, empresa minorista.
"Fue muy fácil de configurar y usar y la experiencia de compra también fue muy buena. No recuerdo ningún problema para ejecutarlo y administrarlo después ha sido muy fácil. Es sencillo, rápido y fiable". — Gerente de TI, empresa de atención médica.
"Excelente producto para los departamentos de TI que necesitan acceso remoto a las máquinas dondequiera que estén, con gran fiabilidad y funciones y precios justos y coherentes". — Gerente de TI, empresa de gestión educativa.
Los premios TrustRadius Winter Best Of Awards se basan completamente en los comentarios de los clientes. Para obtener más información sobre las galardonadas soluciones de asistencia informática y acceso remotos de Splashtop, visita Splashtop.com o lee las reseñas en TrustRadius.
Acerca de Splashtop
Splashtop es la empresa líder en soluciones de TI seguras que simplifican y agilizan el mundo del teletrabajo.Sus soluciones para el trabajo, la enseñanza y la asistencia técnica de TI tanto a distancia como de forma presencial ofrecen una experiencia que es tan rápida, sencilla y segura como estar frente a un ordenador. La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop es capaz de lograr calidad 4K HD, compatibilidad con varios monitores y 60 fps con una latencia ultrabaja. Splashtop viene con funciones de seguridad avanzadas, amplia compatibilidad para dispositivos y un servicio al cliente superatento. Más de 30 millones de usuarios, 250 000 empresas, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo. Visita www.Splashtop.com.
Acerca de TrustRadius
TrustRadius es la plataforma de investigación y revisión más fiable para que los líderes empresariales encuentren y seleccionen el software adecuado para sus necesidades.Los responsables de la toma de decisiones en todas las industrias confían en la orientación y la investigación verificadas y basadas en pares de TrustRadius.Los proveedores interactúan y convierten a los compradores muy prometedores al contar sus historias únicas a través de reseñas enriquecidas.Más de 12 millones de visitantes al año crean e interactúan con contenido y datos de revisión de alta calidad en Trustradius.com.Con sede en Austin, Texas, TrustRadius fue fundada por empresarios exitosos y cuenta con el respaldo de Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners y Next Coast Ventures.