Escritorio remoto Splashtop con la tableta Transformer ASUS Eee Pad.
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La aplicación permite a los usuarios de tabletas Android acceder a programas y medios de Windows
20 de abril de 2011 - San José, CA - Splashtop Inc, líder mundial en informática de acceso instantáneo, ha anunciado hoy que su galardonada aplicación Splashtop® Remote Desktop está incluida en la tableta ASUS® Eee Pad Transformer. ASUS ha bautizado la aplicación como "MyCloud", y permite a los usuarios de tabletas acceder y controlar a distancia sus otros ordenadores, como si los tuvieran delante.
Eee Pad Transformer está potenciado por NVIDIA® Tegra™ y funciona con el sistema operativo Android 3.0 Honeycomb. Splashtop Remote Desktop para Android está disponible en el Android Market, y ganó el premio "Lo Mejor de CES" de la revista Laptop Magazine en enero de 2011.
"Transformer es el nombre perfecto para una tableta pre-empaquetada con el mando de Splashtop", dijo Mark Lee, CEO de Splashtop. "Con sólo un toque de tu dedo puedes transformar tu tableta Android en un dispositivo Windows o Mac - es como conseguir dos o tres por el precio de uno."
La aplicación Splashtop Remote se vende al por menor por 4,99 $ en el Android Market, pero se incluye previamente con el Eee Pad Transformer, de forma gratuita para los usuarios finales.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. (antes conocida como DeviceVM, Inc.) se fundó en 2006 con el objetivo de optimizar la experiencia informática para que las personas de todo el mundo puedan acceder rápidamente a contenidos y aplicaciones. El producto Splashtop OS, presentado por primera vez en 2007, es una galardonada plataforma instantánea que permite a los usuarios conectarse, acceder al correo electrónico y chatear con amigos segundos después de encender el PC. Splashtop Remote Desktop, un éxito de ventas en la App Store de Apple, permite a los usuarios disfrutar de toda su experiencia informática desde un smartphone o una tableta, mientras están lejos de su PC. La aplicación ya está disponible en Apple App Store, en iTunes y en Android Market.
Hoy en día, los productos basados en Splashtop están disponibles en más de 60 millones de PCs de los principales fabricantes, incluyendo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. Splashtop ha recibido numerosos premios, entre ellos el prestigioso premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio a "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el premio a "Lo mejor del CES 2011" de la revista LAPTOP. Splashtop Inc. tiene su sede en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghái y Taipei. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
Contacto para los medios de comunicación: Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop