Splashtop lanza una nueva integración de soporte remoto con Zendesk
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Los usuarios de Zendesk Support pueden ahora acceder remotamente a los ordenadores de sus clientes desde un tique usando el servicio Splashtop SOS.
San José (California), 23 de octubre de 2019 - Splashtop Inc., el líder mundial en soluciones de acceso remoto, colaboración y soporte remoto, se ha asociado con Zendesk, Inc. para llevar la tecnología de soporte remoto de Splashtop a la plataforma de Zendesk Support.
La integración permitirá a los usuarios de Zendesk Support iniciar sesiones remotas en los ordenadores de sus clientes desde dentro de un ticket utilizando el servicio Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS). Una vez conectados, verán y controlarán los ordenadores de sus clientes en tiempo real, lo que les permitirá solucionar y resolver problemas rápidamente. Una vez finalizada la conexión remota, la información de la sesión se registra automáticamente en el ticket de Zendesk Support.
Splashtop SOS es una solución de soporte remoto diseñada para los profesionales del servicio de asistencia técnica que necesitan una forma rápida, fiable y segura de asistir a sus clientes. Con SOS, los usuarios pueden acceder remotamente a cualquier dispositivo en el momento en que se necesite ayuda, sin necesidad de ninguna instalación previa.
Características principales de Splashtop SOS para Zendesk
Inicie fácilmente sesiones de acceso remoto a los ordenadores Windows y Mac de sus clientes desde un tique de soporte de Zendesk; no es necesario instalar ningún software en los ordenadores de los clientes.
Aproveche las útiles funciones de asistencia en Splashtop SOS, como la transferencia de archivos, el reinicio remoto, compartir el escritorio del técnico y más
Registre automáticamente la información de la sesión en el tique una vez que la conexión remota ha terminado
Garantice el cumplimiento de las especificaciones de seguridad, incluidas el protocolo TLS y la encriptación de 256 bits para todas las sesiones de soporte remoto
"Estamos orgullosos de traer nuestra mejor solución de soporte remoto a Zendesk", afirma Mark Lee, CEO de Splashtop. "El soporte de Zendesk ayuda a las organizaciones a establecer mejores relaciones con los clientes. Al incorporar Splashtop SOS a la plataforma Zendesk, estamos avanzando en esta misión conectando a los usuarios de Zendesk con los dispositivos de sus clientes. Esto les ayudará a mejorar la satisfacción del cliente al prestar un servicio más rápido y fiable".
Disponibilidad
La aplicación de integración de Splashtop SOS está disponible de forma gratuita en Zendesk Marketplace. La aplicación de integración funciona con Splashtop SOS Unlimited, que está disponible para comprar o probar gratis desde el sitio web de Splashtop. Puedes encontrar más información, incluidas las instrucciones de configuración, en: https://www.splashtop.com/partners/integrations/zendesk
Regalo de licencias SOS a clientes de Zendesk
Para celebrar la nueva integración, Splashtop está regalando licencias sin límite de SOS a los primeros 20 clientes de Zendesk Support que califiquen y que descarguen la aplicación gratuita de integración de SOS de Splashtop en el Zendesk Marketplace, inicien una prueba gratuita de SOS Ilimitado y completen el formulario de inscripción.
Acerca de Splashtop SOS
Splashtop SOS simplifica la prestación de asistencia remota. Conéctate a los dispositivos Windows, Mac, iOS y Android de los usuarios con un simple código de sesión. No hace falta perder tiempo ni dinero desplazándose hasta la ubicación física del usuario; basta con conectarse remotamente y tomar el control en cuanto te necesiten. Diagnostica y soluciona el problema rápidamente y deja contentos a tus clientes. Puedes probarlo gratuitamente en: https://www.splashtop.com/sos
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece la mejor relación calidad-precio y las mejores soluciones de colaboración y acceso remoto a ordenadores. Los servicios de escritorio remoto Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Los servicios de asistencia remota de Splashtop permiten a TI y a los MSP dar asistencia a ordenadores, móviles, equipos industriales e Internet de las cosas (IoT). Las soluciones de soporte bajo demanda de Splashtop permiten a los equipos de soporte y asistencia acceder remotamente a ordenadores, así como a dispositivos iOS y Android, para ofrecer soporte. Los servicios de colaboración Splashtop, incluidos Mirroring360 y Aula, permiten compartir pantallas de forma eficaz, de uno a muchos, en todos los dispositivos. Más de 20 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop. Más información en https://www.splashtop.com