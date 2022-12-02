Splashtop lanza un sistema operativo basado en MeeGo y Splashtop para los OEMs
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La empresa apoya a MeeGo para una amplia adopción en el mercado
15 de febrero de 2011 - San José, CA - Splashtop Inc, líder mundial en informática de acceso instantáneo, ha anunciado hoy el lanzamiento de una nueva versión de su SO Splashtop® dirigida a socios OEM y ODM que están llevando Splashtop basado en MeeGo™ a tabletas y netbooks de próxima generación. El sistema operativo insignia de Splashtop ya se ha distribuido en millones de portátiles y netbooks de los principales fabricantes de equipos originales, como Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG, Sony y otros.
"Si es un OEM, debería elegir un socio de software de la misma manera que elegiría a su pareja", relata Mark Lee, CEO de Splashtop. "Debería ser alguien en quien confíe, alguien que entienda cómo funciona y que pueda ayudarle a traer un hermoso producto al mundo. Pero en el sector de la informática, la experiencia realmente cuenta, y cuanto más, mejor. La base instalada de Splashtop, de 60 millones, demuestra que ofrecemos soluciones comprobadas y reales. Además, somos un gran socio a largo plazo".
"La plataforma de software abierta y flexible de MeeGo en la arquitectura Intel® ofrece a los fabricantes de dispositivos móviles la libertad y las potentes capacidades para ofrecer experiencias de usuario emocionantes", explica Ram Peddibhotla, director de marketing de software de sistemas de Intel Corporation. "Intel da la bienvenida a Splashtop y a otros proveedores de software al ecosistema MeeGo para aplicar su profundo conocimiento de software y ayudar a los fabricantes a lanzar dispositivos móviles al mercado rápidamente".
El producto estrella del sistema operativo de Splashtop es una premiada plataforma de conexión instantánea que permite a los usuarios conectarse a Internet, acceder al correo electrónico y chatear con sus amigos unos segundos después de encender el PC. La nueva versión del producto, basada en MeeGo, se vinculará con la tienda de aplicaciones del centro Intel AppUpSM, lo que permitirá a los usuarios comprar, descargar y ejecutar múltiples aplicaciones de software para MeeGo.
Los OEM pueden llevar la experiencia de usuario de MeeGo aún más allá incluyendo Splashtop Remote, una aplicación de escritorio remoto éxito en ventas. Permite a los usuarios conectar un dispositivo MeeGo, Android, Windows o iOS, con un PC o Mac, para acceder y disfrutar sin problemas de las aplicaciones y contenidos informáticos mientras se desplazan.
Splashtop es colaborador activo y entusiasta evangelista del proyecto MeeGo. El CEO y cofundador de Splashtop, Mark Lee, es miembro de la junta directiva de la Fundación Linux, responsable del desarrollo de MeeGo, y dos de los altos ejecutivos de Splashtop trabajan directamente para promover MeeGo en nombre de la fundación en Asia.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. (antes conocida como DeviceVM, Inc.) se fundó en 2006 con el objetivo de optimizar la experiencia informática para que las personas de todo el mundo puedan acceder rápidamente a contenidos y aplicaciones. El producto Splashtop OS, presentado por primera vez en 2007, es una galardonada plataforma instantánea que permite a los usuarios conectarse, acceder al correo electrónico y chatear con amigos segundos después de encender el PC. Splashtop Remote, la aplicación empresarial más vendida en EE.UU. según las ventas y descargas de la App Store de Apple, permite a los usuarios disfrutar de toda su experiencia informática desde un Smartphone o una tableta, mientras están lejos de su PC. El cliente Splashtop Remote ya está disponible en el Apple App Store y en iTunes, y en el Android Market. Para descargar gratuitamente la aplicación Splashtop Remote para servidores Mac o para obtener más información sobre Splashtop Remote, visita: www.Splashtop.com/Remote.
Actualmente, los productos Splashtop están disponibles en más de 40 millones de PCs de los principales fabricantes, incluyendo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. Splashtop ha recibido numerosos premios, entre ellos el prestigioso galardón al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el reconocimiento como "Lo mejor del CES 2011" de Laptop Magazine. Splashtop Inc. tiene su sede en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghái y Taipei. Para obtener más información, visite https://www.Splashtop.com
Acerca del proyecto MeeGo
El proyecto MeeGo combina los proyectos Moblin™ de Intel y Maemo de Nokia en una plataforma de software de código abierto basada en Linux para la próxima generación de dispositivos informáticos. La plataforma de software MeeGo está diseñada para ofrecer a los desarrolladores la más amplia gama de segmentos de dispositivos a los que dirigir sus aplicaciones, incluidos netbooks y ordenadores de sobremesa básicos, dispositivos informáticos y de comunicaciones portátiles, dispositivos de infoentretenimiento para vehículos, televisores conectados, teléfonos multimedia y mucho más, todo ello utilizando un conjunto uniforme de API basadas en Qt. Para los consumidores, MeeGo ofrecerá experiencias de aplicación innovadoras que podrán llevar de un dispositivo a otro. El proyecto MeeGo está auspiciado por la Fundación Linux. Para más información sobre MeeGo, visita www.meego.com.
Contacto para los medios de comunicación: Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop