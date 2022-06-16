Splashtop lanza mejoras en su solución todo en uno de asistencia y acceso remoto seguro
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Splashtop Enterprise permite ahora a los usuarios finales solicitar ayuda directamente desde un icono de escritorio y hablar en directo con los técnicos durante una sesión de resolución de problemas, así como otras funciones como la conectividad RDP y el uso compartido de cámaras móviles mejoradas con RA.
CUPERTINO, California., 19 de mayo de 2022 - Splashtop ha anunciado hoy la disponibilidad de un nuevo y robusto conjunto de funciones para Splashtop Enterprise, una solución todo en uno de acceso y asistencia remotos que permite a los empleados trabajar desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo, y a los equipos de TI y de asistencia técnica acceder de forma remota, ofrecer asistencia y gestionar cualquier dispositivo con asistencia desatendida y asistida. Las nuevas funciones permiten más posibilidades de trabajo remoto seguro, simplifican los flujos de trabajo de conexión y aumentan la eficacia para los técnicos del servicio de asistencia y los usuarios finales.
"Sabemos que las necesidades de nuestros clientes cambian constantemente y sus valoraciones son un factor importante en la planificación de nuestros productos. Para ofrecer una mejor experiencia a los usuarios finales y a los técnicos, hemos introducido importantes mejoras en el producto. Con esta versión nos hemos centrado en facilitar a los usuarios finales la petición de ayuda, en mejorar la comunicación entre técnicos y usuarios finales, en una colaboración más fluida entre técnicos y en unos mandos de seguridad y cumplimiento más sólidos", afirma Annie Chen, vicepresidenta de producto de Splashtop.
Las nuevas mejoras de Splashtop Enterprise incluyen:
Llamada SOS
Los usuarios finales tienen ahora su propio "botón fácil" de asistencia remota. Cuando necesiten ayuda, solo tienen que hacer doble clic en la aplicación SOS Call de su escritorio para solicitar una sesión de asistencia, lo que hace que sea rápido y cómodo obtener ayuda. La sesión se dirigirá a la cola de soporte técnico correspondiente.
Llamada de voz
En cualquier momento de una sesión de asistencia remota, el técnico puede iniciar una llamada de voz para hablar en directo con el usuario final. Esto puede agilizar el proceso de resolución de problemas y mejorar la experiencia del cliente.
Colaboración técnica sin fisuras
Con la nueva función de colaboración entre técnicos, se puede invitar hasta a dos técnicos más a una sesión, lo que fomenta la máxima eficacia del equipo y aumenta las resoluciones en la primera llamada.
Apoyo virtual al servicio de campo con realidad aumentada
Splashtop AR es una nueva función que permite a los técnicos remotos ver ubicaciones físicas mediante el uso compartido de cámaras móviles. Un técnico puede utilizar capacidades bidireccionales de anotación AR y voz para guiar, formar, solucionar problemas y resolver problemas tecnológicos in situ. Otras funciones son la congelación del encuadre para enfocar, la grabación de sesiones y la posibilidad de encender la linterna del dispositivo móvil.
Conexiones puente seguras a Windows sin VPN ni agente de acceso remoto
La función Splashtop Connector permite a los administradores informáticos acceder remotamente a ordenadores de redes internas que pueden no tener acceso a Internet o no permitir la instalación de aplicaciones de terceros. Los informáticos pueden establecer conexiones seguras mediante el Protocolo de Escritorio Remoto (RDP) con ordenadores y servidores Windows a través de Splashtop, sin instalar software adicional en esos puntos finales y sin necesidad de una VPN. Los usuarios también pueden aprovechar los Servicios de Escritorio Remoto (RDS) existentes para disfrutar de sesiones de escritorio individuales en el mismo ordenador o ejecutar a distancia una aplicación concreta sin conectarse a un escritorio remoto completo.
Control mejorado con listas blancas de IP
Splashtop Enterprise ofrece ahora listas blancas de IP, lo que permite a las empresas restringir el acceso a direcciones IP específicas y mitigar aún más el riesgo potencial de acceso no autorizado.
Auditoría y registro ampliados
Para empresas con estrictos procesos de auditoría y recuperación ante desastres, Splashtop puede integrarse ahora con soluciones de Gestión de Información y Eventos de Seguridad (SIEM) como Splunk o SumoLogic para registrar automáticamente eventos y detalles de sesión, aliviando la carga de los administradores de TI.
Splashtop Enterprise ha sido reconocido con el Premio al Mejor Producto 2022 de TrustRadius, un galardón basado enteramente en las opiniones de los clientes. Los usuarios finales disfrutan de funciones de alto rendimiento, como calidad 4k HD, frecuencias de imagen de hasta 60 fotogramas por segundo (FPS), redirección de dispositivos y paso de micrófono para mayor productividad. Combinadas, estas funciones crean una experiencia tan rápida y sencilla que los usuarios se sienten como si estuvieran trabajando in situ, independientemente de su ubicación.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en acceso y asistencia remotos seguros. Sus soluciones para el trabajo flexible, el aprendizaje y el soporte informático ofrecen una "experiencia en persona" tan rápida, sencilla y segura como estar delante de una máquina in situ. Splashtop ofrece un alto rendimiento con calidad 4k a 60 fps; funciones avanzadas de seguridad y cumplimiento de normativas; una aplicación de acceso y asistencia para todos los dispositivos y sistemas operativos; y asistencia global instantánea con acceso directo a un experto. Más de 30 millones de usuarios, incluidos los del 85% de las empresas de Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.