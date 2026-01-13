Splashtop reconocido con Mención de Honor en el Cuadrante Mágico de Gartner® 2026 para Herramientas de Gestión de Endpoint
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Splashtop está comprometido con su visión de ofrecer capacidades de automatización asistida por IA y gestión de extremos en tiempo real que ayudan a los equipos de TI a reducir la complejidad y fortalecer la seguridad.
CUPERTINO, Calif., 13 de enero de 2026 — Splashtop anunció hoy que recibió una Mención de Honor en el Cuadrante Mágico de Gartner® de enero de 2026 para Herramientas de Gestión de Endpoint. Splashtop considera la mención como un reconocimiento de su dirección estratégica en el espacio de la Splashtop Autonomous Endpoint Management y reconoce una notable innovación dentro del mercado en evolución de la gestión de endpoints.
Según Gartner, “Para 2029, más del 50% de las organizaciones adoptarán capacidades de Gestión autónoma de dispositivos (AEM) dentro de las herramientas avanzadas de gestión de dispositivos y experiencia digital del empleado (DEX), un aumento del 15% en 2026.”
Splashtop Autonomous Endpoint Management permite a los equipos de TI medianos modernizarse sin desmantelar la infraestructura existente, fortaleciendo la seguridad y la eficiencia. Diseñado para complementar las herramientas existentes de registro y aprovisionamiento de dispositivos, como Microsoft Intune®, Splashtop AEM extiende la visibilidad y el control más allá de la configuración inicial del dispositivo, ayudando a los equipos de TI a cerrar brechas operativas críticas. A través de un panel centralizado y fácil de usar, los equipos de TI obtienen una visión clara del estado de los dispositivos y de los riesgos activos, lo que permite una respuesta más rápida y la resolución proactiva de problemas mediante automatización en lugar de intervención manual.
"Durante más de 20 años, Splashtop ha crecido junto a nuestros clientes a medida que la forma en que la gente trabaja y el panorama de amenazas han cambiado", dijo Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. "Creemos que este reconocimiento refleja la confianza que los equipos de TI depositan en nosotros para ofrecer soluciones de seguridad y gestión que son prácticas, asequibles y diseñadas para cómo operan realmente las organizaciones hoy en día."
Splashtop sigue recibiendo una fuerte validación de clientes y analistas en categorías como gestión de dispositivos, gestión de parches, monitoreo y gestión remotas, y Soporte remoto, incluyendo un reconocimiento constante por su rápida implementación y fuerte retorno de inversión basado en los comentarios verificados de los clientes.
“Como líder técnico, uno de los mayores desafíos que enfrentamos es mantener la visibilidad y el control sobre un número creciente de puntos finales en equipos distribuidos.” Splashtop Autonomous Endpoint Management resuelve esto proporcionando capacidades centralizadas de monitoreo en tiempo real y automatización que reducen significativamente la carga manual. Nos ayuda a detectar y corregir problemas de manera proactiva antes de que afecten a los usuarios, lo que mejora el tiempo de actividad y la calidad del servicio. La automatización de tareas rutinarias, como la aplicación de parches, el despliegue de software y las comprobaciones del estado del sistema, libera a nuestro equipo para centrarse en iniciativas de mayor valor. También mejora nuestra postura de seguridad al garantizar que los dispositivos finales estén consistentemente actualizados y cumplan con las normativas.” Líder Técnico, Servicios TI
A medida que las organizaciones se adaptan a fuerzas de trabajo cada vez más distribuidas y a amenazas de seguridad aceleradas, Splashtop Autonomous Endpoint Management se está volviendo crítico para mantener el control sin aumentar la carga operativa. Splashtop sigue enfocado en ayudar a los equipos de TI a modernizar la gestión de dispositivos, reducir el riesgo y lograr un valor inmediato.
Para más información o para programar una demo, visita www.splashtop.com/products/autonomous-endpoint-management
Divulgaciones:
Gartner, Magic Quadrant for Endpoint Management Tools, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, Robin Milton-Schonemann, Todd Larivee, Craig Fisler, 5 de enero de 2026.
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Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor calificado de soluciones de trabajo, soporte y gestión remotas que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo del trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pymes y grandes empresas y ofrece funciones de seguridad avanzadas, alto rendimiento, amplia compatibilidad de dispositivos y atención al cliente ininterrumpida. Splashtop, la solución accesible elegida por más de 30 millones de usuarios, es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es miembro de la Asociación de Seguridad Inteligente de Microsoft (MISA), coordinándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a resolver los desafíos cambiantes del panorama de TI actual. Visita www.splashtop.com y síguenos en LinkedIn para obtener más información.