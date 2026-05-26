Splashtop reconocido en los informes de G2 por simplificar la gestión moderna de TI
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Las reseñas de los clientes destacan la simplicidad operativa, el rápido retorno de la inversión y la creciente demanda de plataformas de TI integradas.
CUPERTINO, Calif., 26 de mayo de 2026 – Splashtop® Inc. anunció hoy múltiples reconocimientos en los informes de verano de G2 2026 en las categorías de gestión de dispositivos, gestión de parches, soporte remoto, acceso remoto a escritorio, gestión del ciclo de vida de certificados (CLM) y control de acceso a la red. Basado completamente en reseñas de clientes verificadas, los reconocimientos reflejan una fuerte validación por parte de los clientes de la capacidad de Splashtop para simplificar las operaciones de TI, fortalecer la seguridad y apoyar los entornos de trabajo modernos.
En la gestión de dispositivos y la gestión de parches, Splashtop fue reconocido como un Alto Desempeñador en organizaciones de todos los tamaños, con un reconocimiento particularmente fuerte de clientes del mercado medio que buscan operaciones simplificadas y una remediación más rápida. Basado en los comentarios de usuarios de G2, los clientes de Splashtop informaron que lograron un ROI 3 veces más rápido para la gestión de dispositivos y 2.5 veces más rápido para la gestión de parches en comparación con los promedios de la categoría. Los clientes elogiaron repetidamente la capacidad de Splashtop para consolidar los flujos de trabajo críticos de TI en una experiencia más simplificada. Un crítico afirmó que Splashtop AEM “¡ha hecho la vida del administrador de TI 10 veces más fácil!” mientras que otros describieron la plataforma como una “solución integral” que maneja “todo lo que necesito hacer, como verificar el inventario para actualizaciones, asegurar que los parches estén bien, o extraer informes, sin tener que cambiar de proveedor.” Otro cliente comentó que la experiencia “no se siente como un producto de terceros simplemente parcheado.”
Splashtop ganó reconocimientos de Líder de Cuadrícula® y Líder de Impulso en las categorías de Soporte remoto y Escritorio remoto, junto con un reconocimiento repetido por ROI, facilidad de uso y facilidad de implementación. Un cliente describió Splashtop como un “acceso remoto seguro y fácil a las máquinas de trabajo desde cualquier lugar”, mientras que otros destacaron su “fiabilidad a toda prueba en la que puedes confiar” y “soporte remoto esencial con un servicio estelar.”
La solución Foxpass cloud PKI y RADIUS de Splashtop también obtuvo reconocimiento de Líder en las categorías de Gestión del Ciclo de Vida de Certificados y Control de Acceso a la Red, reflejando la creciente demanda de autenticación sin contraseñas y basada en identidad. Los clientes informaron que lograron un retorno de la inversión 1,8 veces más rápido en comparación con los promedios de categoría y elogiaron la solución por simplificar la autenticación y la gestión del acceso a la red, con un revisor describiéndola como proporcionando “una autenticación centralizada impecable con un RADIUS confiable y una visibilidad clara”, mientras que otro destacó su “configuración fácil, fuerte seguridad y cero mantenimiento.”
Los reconocimientos de G2 validan la visión más amplia de Splashtop de simplificar la seguridad en entornos de trabajo híbrido sin añadir complejidad innecesaria para los equipos de TI ni para los usuarios finales. Desde dar soporte remoto a los usuarios y gestionar dispositivos hasta habilitar controles granulares de acceso remoto, reforzar la autenticación de la red local e integrar soluciones de seguridad de endpoints, Splashtop ayuda a las organizaciones a mejorar su postura de seguridad, simplificar la administración y mantener una visibilidad y un control coherentes tanto en entornos de trabajo remotos como en la oficina, al tiempo que reduce la carga operativa de gestionar múltiples proveedores y herramientas desconectadas. Para obtener más información sobre la gama de soluciones de Splashtop o para comenzar una prueba gratuita, visita www.splashtop.com.
Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor calificado de soluciones de trabajo, soporte y gestión remotas que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo del trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pymes y grandes empresas y ofrece funciones de seguridad avanzadas, alto rendimiento, amplia compatibilidad de dispositivos y atención al cliente ininterrumpida. Splashtop, la solución accesible elegida por más de 30 millones de usuarios, es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es miembro de la Asociación de Seguridad Inteligente de Microsoft (MISA), coordinándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a resolver los desafíos cambiantes del panorama de TI actual. Visita www.splashtop.com y síguenos en LinkedIn para obtener más información.