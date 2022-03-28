Splashtop potencia el acceso y control remotos seguros de SuperOps.ai para MSPs
Los proveedores de servicios gestionados (MSP) que utilizan SuperOps.ai para la gestión de puntos finales ahora pueden acceder y controlar dispositivos de forma segura desde cualquier lugar con Splashtop.
CLAYMONT, Del. y CUPERTINO, California, 3 de marzo de 2022
Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.
Splashtop y SuperOps.ai ha anunciado hoy una asociación de integración que combina la tecnología de acceso remoto seguro de Splashtop con la tecnología de SuperOps.ai plataforma intuitiva todo en uno para MSP. La plataforma combina la Automatización de Servicios Profesionales (PSA) y el software de Monitorización y Gestión Remotas (RMM) en una única solución esencial para los MSP actuales. Con Splashtop incorporado, ahora los usuarios pueden controlar cualquier dispositivo cliente que gestionen y ofrecer asistencia segura las 24 horas del día, desde cualquier lugar.
SuperOps.ai utiliza IA y automatización para simplificar los flujos de trabajo y eliminar el ruido con alertas inteligentes y una interfaz moderna e intuitiva para gestionar las incidencias de forma proactiva. Cuando los técnicos necesitan solucionar problemas en los dispositivos de los clientes, sólo tienen que iniciar una sesión de control remoto Splashtop desde SuperOps.ai y diagnosticar los problemas como lo harían en persona, incluso sin que el cliente esté presente.
"Con el creciente alcance y complejidad de los proyectos de TI hoy en día y la creciente amenaza del ransomware, necesitamos un socio de acceso remoto simple y seguro que pueda hacer frente al desafío y capacitar a los MSP para ofrecer los mejores servicios de su clase a sus clientes", dijo el CEO de SuperOps.ai, Arvind Parthiban. "Splashtop es conocido por su seguridad y experiencia de usuario superior, lo que los convierte en el socio perfecto para nosotros y nuestros clientes. El enfoque en SuperOps.ai es ofrecer a los MSP una experiencia fluida y bien integrada y creo que esta asociación de integración es un paso más hacia ese objetivo."
Los usuarios de SuperOps.ai tienen ahora acceso a ventajas como:
Acceso remoto desatendido: los MSP no necesitan estar presentes para acceder remotamente a los dispositivos y servidores de los clientes. Pueden solucionar problemas de forma proactiva, realizar tareas de mantenimiento y proporcionar asistencia remota a los clientes.
Despliegue automático: el streamer de Splashtop se instala automáticamente en todos los activos del cliente en la plataforma a través del agente SuperOps.ai. Esto significa que no hay necesidad de emplear tiempo en el despliegue manual en la red de dispositivos.
Funciones en sesión: los usuarios pueden aprovechar las funciones de Splashtop para mejorar la experiencia de la sesión remota, como la transferencia de archivos, el chat, la sincronización del portapapeles y mucho más. Todo ello ayuda a los MSP a satisfacer las necesidades de los clientes de forma rápida y eficaz.
Seguridad robusta: cada sesión remota está protegida por TLS y encriptación AES de 256 bits, lo que proporciona tranquilidad en cuanto a la integridad de las sesiones remotas.
"Los MSP necesitan tener la capacidad de entrar de forma remota al instante y solucionar los problemas desde cualquier lugar, para resolver los problemas rápidamente y mantener a los clientes en funcionamiento en todo momento", Philip Sheu, cofundador y CTO de Splashtop. "SuperOps.ai tiene que ver con la experiencia del usuario y la racionalización de cada transacción en la que incurren los MSP en un día y estamos encantados de que Splashtop pueda proporcionar una parte de esta solución."
200 000 empresas y 30 millones de usuarios finales de todo el mundo utilizan Splashtop de forma segura, entre ellos grandes bancos, empresas de medios digitales y de ocio, instituciones educativas, organizaciones sanitarias y organismos gubernamentales. La tecnología de acceso y soporte remotos segura se ofrece sin coste adicional a usuarios de SuperOps.ai, quienes también tienen la opción de comprar splashtop.com/sos para soporte remoto ad-hoc a ordenadores y dispositivos móviles no gestionados bajo SuperOps.ai. Visita SuperOps.ai/marketplace/splashtop y Splashtop.com/partners/integrations/superopsai para obtener más información.
Acerca de SuperOps.ai SuperOps.ai es una plataforma PSA-RMM impulsada por IA y automatización inteligente, creada para los MSP modernos. La empresa fue fundada en 2020 por el empresario en serie Arvind Parthiban y Jayakumar Karumbasalam, que suman más de 35 años de experiencia en el sector de las TI. CEO Arvind creó el software líder de automatización de marketing-Zarget, que fue adquirido por Freshworks. Jayakumar, Director Técnico y Director de Operaciones, ha trabajado con Zoho, Optus y Freshworks, donde dirigía y construía plataformas de datos. Ahora, ambos han entrado en el espacio de los MSP para transformar el sector, presentando la alternativa moderna - SuperOps.ai - pionera de un futuro brillante en el mercado. SuperOps.ai cuenta con el respaldo de inversores de primera fila, Addition, Tanglin Venture Partners, Matrix Partners India y Elevation Capital.
Acerca de Splashtop
Splashtop es el líder en acceso y asistencia remotos seguros, que ofrece una experiencia en persona que los usuarios necesitan con una seguridad en la que las TI pueden confiar. A diferencia de las engorrosas y lentas soluciones de acceso remoto, la experiencia en persona de Splashtop es tan rápida, sencilla y segura como estar delante de la máquina in situ. Nuestra calidad 4K a 60 fps con fiabilidad y escalabilidad de nivel empresarial establece el estándar de rendimiento. Splashtop agiliza el acceso y la asistencia para Windows, Mac, Linux, iOS y Android en una sola aplicación. La autenticación de dos factores, el inicio de sesión único y el cumplimiento de las normativas SOC 2, GDPR, CCPA e HIPAA proporcionan una seguridad de confianza. El soporte global instantáneo de Splashtop permite a los usuarios hablar directamente con un experto, independientemente del tamaño de la empresa. Más información en Splashtop.