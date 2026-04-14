Splashtop potencia el soporte remoto dentro de Rippling
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La integración incorporada permite a los equipos de TI acceder y controlar dispositivos de forma remota dentro de Rippling, con todo el contexto de la gestión de dispositivos y los flujos de trabajo de identidad.
CUPERTINO, Calif., 5 de mayo de 2026 — Splashtop® Inc. ahora está integrado directamente en Rippling, proporcionando a los administradores acceso con un solo clic para controlar de manera segura los dispositivos Mac y Windows de los empleados desde la aplicación Devices. Las capacidades de Splashtop impulsan los flujos de trabajo de soporte dentro de Rippling, permitiendo a los equipos de TI iniciar sesiones seguras desde registros de dispositivos y tomar acción con pleno contexto en cuanto a identidad del usuario, salud del dispositivo y controles de políticas. Con Splashtop integrado, los equipos de TI pueden pasar directamente de la visibilidad del dispositivo a la acción remota, acelerando la resolución de problemas mientras aseguran que cada sesión cumpla con los requisitos de identidad y políticas.
“Splashtop es cada vez más el acceso remoto socio preferido para plataformas de software que construyen experiencias de TI integradas”, dijo Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. “A través de nuestro trabajo con Rippling, los clientes ya están viendo mejoras en los flujos de trabajo operativos, con mayor velocidad, seguridad y control.”
A medida que las organizaciones consolidan sus sistemas empresariales en plataformas unificadas, la capacidad de conectarse y actuar de forma segura en los dispositivos se ha convertido en un pilar fundamental para las operaciones de TI. Al integrar Splashtop, Rippling mejora su plataforma con control remoto en tiempo real, otorgando a los equipos de TI la capacidad de actuar de inmediato sobre la información de los dispositivos y fomentar flujos de trabajo más ágiles.
“Nuestra misión es liberar a las personas inteligentes para que puedan trabajar en problemas difíciles”, dijo Zaafir Kherani, Gerente de Producto Principal de Rippling Device Management. “Al integrar Splashtop, estamos permitiendo que los equipos de TI accedan de manera segura y brinden soporte a los dispositivos en tiempo real dentro del mismo sistema que usan para gestionar empleados, dispositivos e identidad. Esto crea una experiencia más conectada que ayuda a nuestros clientes a moverse más rápido y mantener el control en sus entornos.
La funcionalidad está disponible ahora. Para obtener más información, visita Rippling Device Management.
Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor valorado de soluciones de acceso remoto y soporte remoto que simplifican el rendimiento seguro en el mundo de trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones, ofreciendo características de seguridad avanzadas, alto rendimiento, amplio soporte de dispositivos y soporte al cliente 24/5. La solución accesible elegida por más de 30 millones de usuarios, Splashtop es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es un miembro de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alineándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a enfrentar los desafíos cambiantes del panorama de TI actual. Visita www.splashtop.com y síguenos en LinkedIn para aprender más.
Acerca de Rippling
Rippling es la principal plataforma de gestión de la fuerza laboral que reúne Recursos Humanos, TI y Finanzas en un único sistema unificado. Con Rippling, las empresas pueden gestionar todo el ciclo de vida del empleado, desde la contratación y la incorporación hasta la nómina, los beneficios, los dispositivos y más, todo en un solo lugar. Construida sobre una única fuente de verdad para los datos de los empleados, Rippling automatiza más trabajo que cualquier otro sistema, para que las organizaciones puedan centrarse en lo que más importa: su gente. Fundada en 2016 y con sede en San Francisco, Rippling atiende a decenas de miles de empresas a nivel global. Obtén más información en rippling.com.