Splashtop se asocia con Misora Connect para reforzar las capacidades de mantenimiento remoto
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Impulsando el «mantenimiento sin visitas in situ» mediante «Splashtop by Misora Connect»
TOKYO, 2 de julio de 2026 – Splashtop K.K., la oficina de Splashtop Inc. en Japón, ha anunciado hoy una colaboración con Misora Connect, Inc. para ayudar a las organizaciones a simplificar el mantenimiento remoto de dispositivos y equipos desplegados en todo Japón mediante una nueva solución combinada de acceso remoto.
A través de esta colaboración, Misora Connect comenzará a ofrecer «Splashtop by Misora Connect», una solución de acceso remoto para empresas que combina la SIM de comunicación de Misora Connect con Splashtop. La solución permite el «mantenimiento sin visitas in situ» para la operación de equipos instalados en ubicaciones remotas como oficinas, tiendas minoristas y fábricas de todo el país.
Antecedentes
A medida que continúan avanzando la escasez de mano de obra y unos estilos de trabajo cada vez más diversos, mejorar la eficiencia del soporte in situ se ha convertido en una cuestión clave en el mantenimiento y la operación de dispositivos instalados en ubicaciones remotas, incluidas tiendas y fábricas de todo el país, PCs de control de equipos, señalización digital, dispositivos de IA y dispositivos edge. Cuando surgen problemas, el personal a menudo necesita desplazarse hasta el lugar, lo que supone una carga de tiempo y costes. En emergencias, los retrasos en la respuesta también pueden provocar interrupciones en la actividad o demoras en la recuperación. Además, dado que el trabajo de mantenimiento tiende a depender de la experiencia y los conocimientos de cada persona, existe una necesidad cada vez mayor de estandarizar y agilizar las operaciones.
Splashtop permite el funcionamiento eficiente y estable de los dispositivos in situ ubicados en distintas ubicaciones remotas mediante la tecnología de acceso remoto de Splashtop, que ha logrado la cuota de ventas n.º 1 en Japón durante dos años consecutivos.* Al combinar el servicio de comunicación de Misora Connect con Splashtop, “Splashtop by Misora Connect” proporciona un entorno que permite un funcionamiento remoto seguro, lo que contribuye a una respuesta más rápida, a la estandarización de las operaciones y a un trabajo de mantenimiento más eficiente.
Acerca de Splashtop by Misora Connect
“Splashtop by Misora Connect” es una solución de acceso remoto para empresas que combina la SIM de comunicación de Misora Connect con Splashtop. Proporciona un entorno seguro para acceder a PC, dispositivos IoT, terminales de control y otros dispositivos instalados en ubicaciones remotas sin depender de Wi‑Fi ni de VPN configuradas individualmente por los usuarios. Esto permite el mantenimiento remoto y la operación de tiendas, fábricas, señalización digital, dispositivos de IA, dispositivos edge y mucho más en todo el país, lo que ayuda a reducir las visitas in situ y mejorar la eficiencia operativa.
A medida que las empresas implementan más equipos conectados, una plataforma de soporte remoto de IoT como Splashtop puede ayudar a agilizar la resolución de problemas, el mantenimiento y el soporte operativo desde cualquier lugar.
Funciones clave de Splashtop de Misora Connect
Operación remota cómoda mediante acceso remoto de alto rendimiento
La conectividad de alto rendimiento y baja latencia permite a los usuarios manejar con comodidad dispositivos instalados en ubicaciones remotas, como si estuvieran trabajando directamente en el dispositivo que tienen delante. La solución también admite streaming 4K, lo que permite usar aplicaciones de alta carga en tiempo real sin transferir datos. El plan Enterprise de nivel superior también admite renderizado fluido de hasta 240 FPS.
Seguridad de nivel empresarial
Splashtop ofrece un entorno de acceso remoto seguro con funciones como comunicación cifrada de 256 bits, autenticación multifactor, inicio de sesión único y control de acceso granular. También es compatible con varios estándares de seguridad y cumplimiento, incluidos ISO 27001, SOC 2, RGPD y HIPAA, lo que ayuda a las empresas a implementar operaciones remotas seguras.
Configuraciones de conexión flexibles adaptadas a los entornos de uso
La solución admite configuraciones de conexión flexibles según el entorno del usuario y los requisitos del dispositivo. Además del acceso remoto a los PCs de oficina, puede utilizarse para operar de forma remota dispositivos Windows, equipos con GUI, equipos de fábrica, dispositivos IoT y más, lo que permite el mantenimiento remoto y la eficiencia operativa en una amplia variedad de escenarios empresariales.
A través de esta colaboración, Splashtop apoyará el desarrollo de sistemas de “mantenimiento sin visitas in situ” que no dependan de visitas físicas al lugar, contribuyendo a un mantenimiento remoto más eficiente y a reducir las cargas operativas.
*Fuente: Fuji Chimera Research Institute, «2024–2025 Communications-Related Marketing Research Overview», publicado el 10 de diciembre de 2025, basado en el informe de investigación de mercado de Remote Access Services 2023–2024 Corporate Share (https://www.fcr.co.jp/report/253q12.htm)
Aspectos destacados del anuncio
Splashtop K.K. anuncia una asociación con Misora Connect Inc.
La solución de acceso remoto de Splashtop, “Splashtop”, ha sido adoptada para “Splashtop by Misora Connect”, ofrecida por Misora Connect.
Al combinar la SIM de comunicación de Misora Connect con Splashtop, la solución ofrece un entorno seguro de acceso remoto que no depende de Wi‑Fi ni de VPN.
La solución permite un funcionamiento remoto seguro y cómodo de PCs, dispositivos IoT, terminales de control, PCs de control de equipos, dispositivos edge y otros dispositivos ubicados de forma remota.
La solución ayuda a abordar problemas como la carga de los desplazamientos durante incidentes in situ, los retrasos en la respuesta ante emergencias y las operaciones de mantenimiento que dependen de personal concreto.
Al respaldar el desarrollo de sistemas de «mantenimiento sin visitas in situ», la solución contribuye a un mantenimiento remoto más eficiente y a operaciones estandarizadas.
Acerca de Misora Connect Inc.
Representantes – Presidente y Director Representante: Masamichi Morita; Director Representante: Susumu Takahashi
Sede central – Sumitomo Fudosan Iidabashi First Tower, 2-6-1 Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo
Resumen de la empresa – Proporciona servicios integrales de comunicación inalámbrica que abarcan desde el uso empresarial y de prepago hasta comunicaciones de alta capacidad y de baja capacidad para aplicaciones de IoT.
Proporción de propiedad – SORACOM: 51%; Marubeni I-DIGIO Holdings: 49%
Sitio web – https://misora-connect.com/
Acerca de Splashtop
Splashtop es una empresa de plataformas de TI nativas de la nube que simplifica la seguridad y el rendimiento para plantillas distribuidas. Basándose en más de 20 años de experiencia en tecnología remota, Splashtop ofrece soluciones fáciles de implementar y operar, que permiten trabajar de forma segura y productiva desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo a través de una única consola. En Japón, Splashtop ofrece ventas y soporte a clientes nacionales a través de su filial japonesa, con servicios adaptados a las necesidades del mercado japonés. Splashtop es utilizado por más de 30 millones de usuarios en todo el mundo y cumple altos estándares de seguridad, incluidas certificaciones ISO, conformidad con SOC 2 y preparación para el RGPD.
Splashtop es miembro de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA) y trabaja con Microsoft para ayudar a abordar los desafíos en entornos de TI en evolución. Para obtener más información, visita splashtop.com o splashtop.co.jp. Splashtop también comparte las últimas novedades a través de sus canales oficiales en redes sociales. Sigue a Splashtop Japan en LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/splashtop-jp y en X: @splashtop_japan
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