Splashtop se asocia con JumpCloud para proporcionar inicio de sesión único para soluciones de acceso remoto.
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Las organizaciones pueden aprovechar el Directory-as-a-Service® de JumpCloud para desplegar de forma masiva y segura el software de acceso remoto de Splashtop con autenticación centralizada
SAN JOSÉ, California, 11 de mayo de 2020 - Splashtop Inc., líder mundial en soluciones de acceso remoto, colaboración y asistencia remota, se ha asociado con JumpCloud, el primer directorio como servicio del mundo, para ofrecer el inicio de sesión único (SSO) para las soluciones de acceso remoto de Splashtop. La autenticación mediante SSO mejora la facilidad de uso para los usuarios, al tiempo que permite a las organizaciones garantizar que las contraseñas cumplen los requisitos de seguridad y conformidad.
"Al asociarnos con JumpCloud y su Directory-as-a-Service, podemos aprovechar su directorio en cloud para proporcionar autenticación a través de SSO para nuestra plataforma de acceso remoto", dijo el CEO de Splashtop, Mark Lee. "Muchas empresas quieren desplegar masivamente las capacidades de trabajo desde casa a los empleados. Las soluciones de acceso remoto seguro a computadoras de Splashtop junto con el servicio SSO de JumpCloud, líder en la industria, proporciona a las organizaciones las herramientas adecuadas para habilitar el trabajo remoto de manera segura y eficaz".
"Como innumerables organizaciones experimentaron durante esta pandemia de COVID-19, la tensión a la que se enfrentan tanto los equipos de TI como los empleados con el repentino cambio a trabajar de forma segura y eficiente desde casa, ha generado enormes desafíos", dijo Greg Keller, director de tecnología de JumpCloud. "Nuestra asociación con Splashtop combina dos soluciones progresivas diseñadas para apoyar y gestionar un verdadero modelo de trabajo desde cualquier lugar". Desde las conocidas capacidades de asistencia remota de Splashtop hasta los controles de identidad y seguridad a nivel de dispositivo de JumpCloud, la asociación proporciona una suite de gestión progresiva basada en la cloud para proporcionar a los equipos de TI modernos la potencia que necesitan para dar soporte al trabajo remoto".
Disponibilidad
Las organizaciones pueden habilitar el acceso a Splashtop con sus credenciales JumpCloud adquiriendo una de las siguientes soluciones Splashtop:
Splashtop Business Access Pro Volume License –Permite a los empleados acceder de forma remota a sus ordenadores Windows, Mac y Linux desde cualquier dispositivo para trabajar desde casa.
Splashtop On-Demand Support (SOS) for Enterprise –Permite a los departamentos de TI y al servicio de asistencia técnica acceder remotamente y dar soporte a las computadoras, tabletas y dispositivos móviles de sus usuarios.
Acerca de JumpCloud
JumpCloud® Directory-as-a-Service® es Active Directory® y LDAP reimaginados. JumpCloud gestiona y conecta de forma segura a los usuarios con sus sistemas, aplicaciones, archivos y redes. Para más información, visita https://jumpcloud.com/.
Acerca de Splashtop
Splashtop ofrece la mejor relación calidad-precio y las mejores soluciones de acceso remoto y asistencia remota a profesionales, MSP, Departamentos de TI y Helpdesks. Splashtop es una alternativa popular a VPN/RDP, VNC, RD Gateway, y otros programas de acceso remoto. Más de 30 millones de usuarios, 200.000 empresas y agencias gubernamentales disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.