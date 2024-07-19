Splashtop se asocia con Ingram Micro China para ofrecer soluciones de acceso y soporte remotos seguras a los usuarios chinos
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HANGZHOU, China — 23 de julio de 2024 — Splashtop, líder en soluciones de acceso y soporte de TI remotos, se complace en anunciar una asociación estratégica con Ingram Micro China. Con la combinación de la avanzada tecnología de control remoto de escritorio de Splashtop y la experiencia de Ingram Micro en servicios técnicos y gestión de la cadena de suministro, la asociación ofrecerá soluciones seguras de acceso y soporte remotos a más usuarios en China.
Al asociarse con Ingram Micro, Splashtop proporcionará a los usuarios soluciones de acceso y soporte remotos seguras y eficientes, lo que les permitirá acceder y gestionar la infraestructura de TI desde cualquier lugar y en cualquier momento, fortaleciendo la colaboración y el servicio de atención al cliente, al tiempo que garantiza la seguridad y el cumplimiento de los datos transmitidos. Se espera que su sólida cooperación aumente la competitividad de Ingram Micro en servicios digitales y ayude a Splashtop a expandir aún más su presencia en el mercado chino.
"Estamos superemocionados de formar una asociación estratégica con Ingram Micro China", dijo Huajiang Xu, Gerente General de Splashtop China. "Ingram Micro es un distribuidor líder mundial de TI y esperamos que, con el apoyo de Ingram Micro, las soluciones de tecnología de escritorio remoto de Splashtop puedan ayudar a los clientes de Ingram Micro a realizar la colaboración remota a nivel mundial e impulsar aún más el crecimiento de nuestro negocio en China".
Cian Zhang, presidente de Clustering de Productos de Soluciones de Almacenamiento y Seguridad de Ingram Micro China, declaró: "El liderazgo de Splashtop en trabajo remoto y seguridad de datos lo convierte en un socio ideal para nosotros. Nos sentimos entusiasmados con la asociación y esperamos trabajar con Splashtop para aportar más innovación y rentabilidad a las empresas en China".
De cara al futuro, Splashtop se unirá a Ingram Micro China para empoderar a las empresas de todos los tamaños para que prosperen en la era digital y avancen hacia un futuro digital.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar. Sus soluciones para el trabajo híbrido y el soporte remoto de TI/MSP ofrecen una experiencia rápida, sencilla y segura. La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop es capaz de lograr calidad 4K HD, compatibilidad con varios monitores y 60 fps con una latencia ultrabaja. Splashtop viene con funciones de seguridad avanzadas, amplia compatibilidad para dispositivos y un servicio al cliente superatento. Más de 30 millones de usuarios, 250 000 empresas, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo. Visita Splashtop.com para obtener más información.
Acerca de Ingram Micro
Ingram Micro es una empresa tecnológica líder en el ecosistema global de tecnologías de la información. Con presencia en casi el 90 % de la población mundial, desempeña un papel crucial en el canal de ventas de TI del mundo, permitiendo a las empresas, desde fabricantes de tecnología hasta proveedores de servicios en la cloud, acceder a productos y servicios especializados. Lo que la distingue es su amplio alcance en el mercado, sus diversas soluciones de productos y servicios y ser la primera plataforma de distribución digital e inteligente de la industria, Ingram Micro Xvantage™. Visita www.ingrammicro.com para obtener más información.