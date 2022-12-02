Splashtop se asocia con SOURCENEXT, el distribuidor de software número uno de Japón, para llevar el escritorio remoto Splashtop a sus usuarios en Japón
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SOURCENEXT presenta Splashtop a más de 10 millones de usuarios registrados, afianzando Splashtop en la red minorista japonesa
SAN JOSÉ, California - 25 de septiembre de 2013- Splashtop Inc., líder mundial en informática y colaboración entre dispositivos, ha anunciado una asociación con SOURCENEXT, el editor de software número uno en Japón, para introducir suscripciones al servicio premium Splashtop de un año y tres años para los consumidores japoneses.
"Los particulares y profesionales japoneses expertos en tecnología han contribuido al rápido crecimiento de Splashtop. El escritorio remoto de Splashtop se convirtió en la aplicación de pago número uno para iPad en Japón incluso antes de alcanzar ese estatus en los EE.UU., China, Reino Unido, Australia y en 30 países más", según Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. "Estamos entusiasmados de asociarnos con SOURCENEXT para ofrecer valor y servicios mejorados a los usuarios japoneses a través de la vasta red de distribución de SOURCENEXT".
Splashtop es más conocido por su solución de escritorio remoto interactivo de alto rendimiento sobre redes 3G y 4G que aprovecha una infraestructura de retransmisión global que se extiende por más de ocho centros de datos, incluyendo Japón. Con Splashtop, los usuarios pueden obtener acceso remoto a sus ordenadores desde cualquier lugar. Alcanzan nuevos niveles de productividad y comodidad al acceder a todas sus aplicaciones, archivos y datos desde cualquier dispositivo móvil.
"Estamos encantados de traer Splashtop a la red SOURCENEXT de minoristas, clientes y profesionales de la industria", ha comentado Noriyuki Matsuda, CEO y fundador de SOURCENEXT. ""Estamos decididos a ofrecer innovaciones tecnológicas de calidad superior que beneficien a nuestros clientes en Japón".
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia en productividad y colaboración entre múltiples pantallas de su clase, uniendo smartphones, tabletas, ordenadores, televisores y clouds. Los servicios de escritorio remotos de Splashtop permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Más de 14 millones de personas han descargado productos Splashtop de tiendas de aplicaciones, y socios de fabricación como HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros han incluido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de escritorio remoto y acceso a aplicaciones de alto rendimiento es una forma más rápida, sencilla y rentable de solucionar los problemas de compatibilidad con VPN móviles y RDP sobre WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science, el premio "Lo mejor del CES 2012" de LAPTOP Magazine, y es finalista del Red Herring 100 North America 2013. La empresa tiene su sede en San José, California, y oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para más información, visita www.splashtop.com
Acerca de SOURCENEXT
Fundada en 1996, SOURCENEXT es el principal fabricante de software en Japón, que se encarga de planificación, desarrollo y comercialización de software y ha sido clasificado como el número uno en unidades vendidas durante nueve años consecutivos. Bajo el lema "El software es emocionante", la empresa ofrece a sus usuarios una amplia variedad de programas informáticos que van desde las suites de seguridad de la serie "ZERO" -que ofrece antivirus de alta calidad sin cuotas de renovación anuales- hasta su siempre popular software de creación de tarjetas postales, "FUDEOH".
Con más de 300 títulos totales en su línea de productos de software, la compañía también se centra en el desarrollo de aplicaciones de smartphone y servicios basados en la nube, y sigue abriendo paso para nuevos productos y servicios en estas áreas.
En 2006, SOURCENEXT se incluyó en la lista Mothers de la Bolsa de Valores de Tokio, y a partir de 2008 se ha incluido en la Primera Sección de la Bolsa de Valores de Tokio.
Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.
Contacto para los medios de comunicación
Kim Gengler
kim.gengler@horngroup.com