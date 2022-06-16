Splashtop ofrece un software de acceso remoto gratuito durante 60 días en respuesta al brote de Coronavirus COVID-19
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*Ahora que la situación del coronavirus ha mejorado en los países asiáticos inicialmente más afectados, el programa de pruebas de 60 días ha finalizado y las nuevas pruebas serán de 7 días.
San José, California, 14 de febrero de 2020 - Splashtop Inc., líder mundial en soluciones de acceso remoto, colaboración y asistencia remota, está ampliando el acceso remoto gratuito a empresas y particulares de los países afectados por el Coronavirus. Los residentes en Singapur, China, Hong Kong, Taiwán y Macao que se inscriban para una prueba gratuita de Splashtop Business Access recibirán una prueba gratuita ampliada de 60 días para que puedan trabajar a distancia durante el brote. Los residentes de otros países recibirán 7 días gratis.
Podrás obtener más información en: https://www.splashtop.com/free-remote-access-work-from-home-coronavirus.
En Hong Kong, se pidió a los funcionarios, al personal de los bancos, a los abogados y a otros muchos empleados del sector privado que trabajaran desde casa para minimizar la amenaza del virus. Otras organizaciones y empresas están siguiendo esta tendencia.
Trabajar desde casa requiere una serie de herramientas para compartir pantallas, gestionar horarios/tareas y compartir datos como documentos, una infraestructura de la que carecen muchas empresas.
Para ayudar a las zonas afectadas por el Coronavirus, Splashtop ofrece sus soluciones de acceso remoto empresarial gratuitas durante 60 días, tanto para empresas como para civiles ubicados en Singapur, China, Hong Kong, Taiwán y Macao.
Splashtop Business Access permite a los usuarios conectarse a PCs Windows y Macs desde su smartphone, tableta u otro ordenador, como si estuvieran sentados frente al ordenador de su trabajo. Splashtop Business Access también proporciona acceso remoto a la transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar, y a la pantalla compartida.
"Estamos profundamente preocupados por la salud de nuestros empleados, amigos y familias en Asia. Por eso estamos poniendo nuestra tecnología a disposición de los afectados por esta terrible enfermedad. Esperamos y animamos a otros proveedores de nuestra industria a hacer lo mismo. Rezamos para que este brote sea contenido pronto". – Mark Lee, CEO de Splashtop
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece el mejor valor y las mejores soluciones de colaboración y acceso remoto a ordenadores. Los servicios de escritorio remoto Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar.
Los servicios de apoyo remoto de Splashtop permiten que las TI y los MSP apoyen a las computadoras, los equipos móviles e industriales y la Internet de las cosas (IoT). Las soluciones de Splashtop On-Demand Support permiten a los equipos de soporte y asistencia técnica acceder de forma remota a los ordenadores, así como a los dispositivos iOS y Android para proporcionar soporte.
Los servicios de colaboración de Splashtop como Mirroring360 y Classroom, permiten compartir eficazmente la pantalla, de uno a muchos, entre dispositivos. Más de 20 millones de usuarios disfrutan de los productos de Splashtop. Obtenga más información en https://www.splashtop.com.