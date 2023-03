Las 5 mejores herramientas de software para el teletrabajo en 2023

¿Necesitas trabajar fuera de la oficina? Incluso durante los días de trabajo desde casa, tú y tu equipo pueden ser productivos con las herramientas de software adecuadas.

Los días de trabajo desde casa (TDC) son cada vez más comunes gracias a los avances en la tecnología. Ahora más que nunca, los trabajadores pueden teletrabajar desde casa los días que están enfermos, cuidando de la familia o haciendo recados.

Aunque la opción de trabajar desde casa es un gran beneficio, es importante que tú y tu equipo tengan las herramientas de software adecuadas para asegurarse de que pueden alcanzar sus objetivos incluso cuando se contabilizan los días de trabajo desde casa.

Esto es especialmente cierto cuando circunstancias imprevistas te mantienen a ti o a alguien de tu equipo fuera de la oficina por un período prolongado. Esto puede sucederle a un individuo o a empresas enteras como estamos viendo con el brote del Coronavirus.

Dicho esto, aquí están los 5 tipos de herramientas de software que tú y tu equipo necesitan para que puedan ser productivos mientras disfrutan de los beneficios de trabajar desde casa:

Gestión de Proyectos

Comunicación en Tiempo Real

Colaboración

Equipo de Vigilancia y Gestión

Acceso remoto

Las Mejores Herramientas de Software para Trabajar Desde Casa

Gestión de Proyectos

Cuando trabajas en múltiples proyectos que involucran a diferentes partes interesadas que son responsables de tareas diferentes, la organización puede ser todo un quebradero de cabeza. Trabajar desde casa puede hacer que sea aún más difícil mantener a todo el mundo en sintonía.

Las herramientas de gestión de proyectos realizan un seguimiento de los mapas de ruta de los proyectos en tiempo real a través de paneles por internet. Esto significa que incluso si estás trabajando de forma remota, seguirás sabiendo qué tareas que se te han asignado deben realizarse y cuál es el estado de otras tareas en el proyecto.

Las principales herramientas de gestión de proyectos incluyen ProofHub, Trello,monday.com, y Workfront.

Comunicación en Tiempo Real

Hablando de que los equipos se mantengan informados, también tienes que asegurarte de que todas las líneas de comunicación estén abiertas y sean fácilmente accesibles. La parte de accesibilidad es especialmente importante porque si alguien que se toma un día del TDC se pierde una conversación importante y no hay forma de que acceda a lo que se ha discutido, se quedará atrás.

Las herramientas de comunicación en tiempo real permiten a equipos enteros publicar mensajes dentro de grupos relevantes, de modo que es fácil para un trabajador a distancia contribuir a una conversación, o ponerse al día con mensajes anteriores si estaban ocupados antes. Otras herramientas te permiten hablar como si estuvieras cara a cara a través de llamadas telefónicas o videochats alojados en Internet.

Entre las principales herramientas de comunicación en tiempo real se incluyen Slack, Skype y Zoom.

Colaboración

Cuando varias personas trabajan juntas en una tarea, puede ser casi imposible colaborar cuando alguien trabaja de forma remota. El software de colaboración permite que los trabajadores remotos contribuyan a los archivos compartidos para que aún puedan trabajar con un equipo en tiempo real.

Entre las herramientas de colaboración populares se incluyen Google Drive, Microsoft Teams y Confluence.

Equipo de Vigilancia y Gestión

Esto es para el líder del equipo. Si necesitas trabajar desde casa, o los miembros de tu equipo están trabajando desde casa, entonces es importante que todavía tengas la capacidad de asegurarte de que todos en tu equipo están comprometidos y contribuyendo.

Hay herramientas que te permiten encuestar a tu equipo sobre su compromiso y cómo se sienten sobre su trabajo. También hay herramientas que te permiten saber cuán activo es tu equipo mediante el seguimiento del teclado, el ratón, la aplicación y otras métricas de uso. Estas herramientas te ayudan a mantener a tu equipo motivado, a la vez que te alertan cuando un miembro del equipo se está quedando atrás.

Entre las herramientas de software para el control y la gestión de equipos se incluyen Hubstaff, Officevibe y JotForm.

Software de acceso remoto

¿Alguna vez has necesitado acceder a un archivo o aplicación importante en el ordenador de tu trabajo, sólo para no tener suerte porque no estabas en la oficina?

El software de acceso remoto hace que los ordenadores de tu trabajo estén accesibles en cualquier momento. Puedes acceder al ordenador de tu trabajo desde casa y usarlo como si estuvieras sentado frente a él. Abre cualquier archivo y usa cualquier aplicación en el ordenador de tu trabajo mientras te conectas de forma remota desde cualquier otro dispositivo.

La mejor herramienta de acceso remoto para trabajar desde casa es Splashtop Business Access.

Además, Splashtop ofrece descuentos de acceso remoto para licencias masivas para que equipos enteros puedan trabajar desde casa.

Trabaja desde Casa con Splashtop Remote Access

"Splashtop es muy asequible, sencillo, rápido de instalar en tu ordenador y muy fácil de acceder de forma remota y segura al ordenador de escritorio de tu empresa desde cualquier lugar. ¡Estoy tan agradecida por el servicio remoto de Splashtop, me facilita la vida!". - Christine Gray, Grayd-A Fabricantes de metal

Splashtop Business Access es el mejor software de acceso remoto para trabajar desde casa. 20 millones de personas en todo el mundo ya usan Splashtop para experimentar una variedad de ventajas entre las que se incluyen:

Asegurar el acceso remoto en cualquier momento a los ordenadores de tu trabajo, incluso después de las horas normales de trabajo.

Acceder a ordenadores con Windows, Mac y Linux desde cualquier otro dispositivo con Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.

Herramientas de mejora de la productividad que te permiten transferir archivos entre ordenadores, imprimir documentos de forma remota, compartir tu pantalla y más.

Trabajar productivamente desde casa como si estuvieras en la oficina usando tu ordenador en persona.

Administrar múltiples usuarios y computadoras bajo tu cuenta de Splashtop.

¿Quieres probarlo? Puedes probar Splashtop gratis ahora mismo. Configura fácilmente tu ordenador del trabajo en minutos y luego accede remotamente desde tu casa ¡esta noche! No se requiere ninguna tarjeta de crédito o compromiso para iniciar una prueba gratuita.

"Puedo acceder a mi ordenador escritorio del trabajo desde cualquier lugar y trabajar con confianza. Me da la flexibilidad que necesito para conciliar el trabajo y la vida personal". – Bobby Bottom, eléctrico integrado

Recursos adicionales