Splashtop, galardonada en los premios Tech Cares Awards 2026 de TrustRadius por el bienestar y el desarrollo de los empleados
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Este reconocimiento refleja una cultura liderada por sus fundadores y centrada en apoyar a los empleados en las distintas etapas de sus carreras y de sus vidas.
CUPERTINO, Calif., 1 de septiembre de 2026 — Splashtop Inc. ha anunciado hoy que ha sido nombrada ganadora en los premios Tech Cares Awards 2026 de TrustRadius, en la categoría de bienestar y desarrollo de los empleados. El programa anual reconoce a las empresas tecnológicas B2B que, durante el último año, han ido más allá de las prestaciones estándar para apoyar a sus empleados y comunidades, y la categoría de este año distingue a las organizaciones que crean entornos donde las personas se sienten apoyadas, valoradas y capaces de crecer tanto profesional como personalmente.
Splashtop ha estado liderada por sus fundadores desde sus inicios hace casi 20 años, y esa trayectoria sigue influyendo en cómo la empresa trata a su propio equipo. La cultura se basa en la idea de que los empleados hacen su mejor trabajo, y permanecen más tiempo, cuando se sienten valorados y conectados con las personas que los rodean. Esto se refleja en cómo Splashtop apoya a las personas en distintas etapas de sus carreras y vidas personales, ya sea que estén al comienzo de su carrera y busquen crear comunidad, o afrontando nuevas responsabilidades en casa.
"Construir una empresa con visión de largo plazo significa crear un lugar de trabajo donde las personas tengan el apoyo y las oportunidades para crecer junto con ella", dijo Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. "Queremos que nuestros empleados se sientan conectados con las personas con las que trabajan, tengan recursos disponibles cuando necesiten apoyo y sigan desarrollándose a lo largo de sus carreras. Este reconocimiento refleja la cultura que nuestros equipos han construido juntos."
Splashtop apoya a los empleados en una amplia variedad de áreas de bienestar y desarrollo, como el bienestar físico, los hitos de la vida y la comunidad.
Bienestar integrado en la jornada laboral
Las clases de fitness presenciales, como boxeo, entrenamiento en circuito y Pilates, los descuentos en gimnasios y un espacio de entrenamiento dedicado ofrecen a los empleados formas de mantenerse activos sin salir de la oficina. Un subsidio diario de 20 $ permite a los empleados pedir de un menú de restaurantes locales con una amplia variedad de cocinas internacionales, y las salas de descanso están surtidas con snacks nutritivos gratuitos para apoyar a los empleados durante todo el día.
Apoyo en los hitos de la vida
Los empleados pueden recurrir a un conjunto de recursos diseñados en torno a momentos y necesidades específicas de sus vidas, disponibles siempre que surjan esas necesidades. Una sala de lactancia dedicada ofrece a los padres en periodo de lactancia un espacio privado y totalmente equipado para usar a su regreso al trabajo después de tener un hijo. Los recursos de salud mental abarcan desde meditación guiada y mindfulness hasta terapia, coaching y apoyo especializado en salud conductual, para dar a los empleados acceso al nivel de atención adecuado según sus circunstancias. El reembolso de matrícula y la ayuda para certificaciones, cursos y conferencias del sector dan a los empleados margen para seguir desarrollando sus carreras a medida que evolucionan sus objetivos. En conjunto, estos ejemplos, junto con recursos adicionales, reflejan un esfuerzo continuo por apoyar a los empleados allí donde estén, a medida que cambian sus vidas, responsabilidades y aspiraciones.
Una cultura de pertenencia
Splashtop reconoce las culturas y tradiciones que sus empleados aportan a la empresa durante todo el año, desde el Año Nuevo Lunar hasta Diwali, junto con eventos periódicos de equipo que dan a las personas un motivo para conectar fuera de sus rutinas de trabajo habituales. Una sala de descanso con ping-pong y noches mensuales de juegos de mesa ofrece formas cotidianas para que los compañeros conecten. Para la diversa plantilla de Splashtop, esa constancia ayuda a crear un sentido de pertenencia.
Splashtop se ha ganado la confianza de los equipos de TI y las organizaciones que confían en su tecnología cada día, gracias a su constancia y dedicación. Ese mismo principio guía la forma en que la empresa invierte en su propio equipo.
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