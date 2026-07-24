Splashtop es nombrado “líder” en el premio Grid Award de ITreview por quinto año consecutivo
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Reconocido por su facilidad de uso y la estabilidad de la conexión para respaldar el trabajo remoto y el soporte de TI empresarial
TOKIO, Japón — Splashtop K.K. (oficina principal: Chiyoda-ku, Tokio; presidente y director representante: Mark Lee; en adelante, “Splashtop”), proveedor de la solución de acceso remoto “Splashtop”, ha anunciado hoy que Splashtop ha sido nombrado “Leader” en la categoría de herramientas de acceso remoto del “ITreview Grid Award 2026 Summer”, organizado por ITreview, una plataforma de reseñas de productos de TI B2B y servicios en la nube operada por ITcrowd Corp. (oficina principal: Minato-ku, Tokio; presidente y CEO: Genta Kurono).
Galardonado como “Leader” en la categoría Remote Access Tools de los ITreview Grid Award 2026 Summer
El premio ITreview Grid Award es un galardón trimestral que reconoce productos de TI B2B y servicios en la nube destacados en función de las reseñas de usuarios enviadas a ITreview, evaluando los productos desde la perspectiva tanto de la satisfacción del cliente como del reconocimiento en el mercado.
Splashtop es una solución de acceso remoto que permite a los usuarios acceder de forma segura y cómoda a los PC de la oficina y de las instalaciones. Con operaciones sencillas e independientes de la VPN, una usabilidad intuitiva, una calidad de conexión estable y compatibilidad con múltiples dispositivos, Splashtop ayuda a hacer posible un trabajo flexible sin importar la ubicación, al tiempo que mejora la eficiencia de la gestión y las operaciones de soporte de TI.
En este premio, Splashtop recibió una alta valoración de muchos usuarios por su comodidad práctica y facilidad de uso en operaciones reales. Las reseñas publicadas en ITreview destacaron los siguientes puntos:
Permite acceder de forma segura a los PC de la empresa desde cualquier lugar para el trabajo remoto e híbrido, lo que ayuda a reducir tareas que antes requerían que los empleados fueran a la oficina.
Proporciona un entorno de acceso remoto cómodo para el trabajo diario, con una latencia mínima en la visualización de la pantalla y el uso del ratón.
Permite a los equipos de TI y sistemas de información ver y controlar directamente PCs remotos, lo que contribuye a tiempos de respuesta más rápidos en el soporte remoto.
Admite conexiones desde smartphones y tablets, lo que resulta útil para gestionar el trabajo, las emergencias y la resolución de problemas mientras estás fuera de la oficina.
Ofrece una implementación y un funcionamiento sencillos, ayudando a las organizaciones a crear un entorno de acceso remoto independiente de la VPN con una excelente relación calidad-precio.
Splashtop seguirá incorporando los comentarios de los clientes en las mejoras de productos y servicios, y apoyará estilos de trabajo flexibles y la continuidad del negocio de empresas y organizaciones proporcionando entornos de acceso remoto seguros y cómodos.
Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor calificado de soluciones de trabajo, soporte y gestión remotas que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo del trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pymes y grandes empresas y ofrece funciones de seguridad avanzadas, alto rendimiento, amplia compatibilidad de dispositivos y atención al cliente ininterrumpida. Splashtop, la solución accesible elegida por más de 30 millones de usuarios, es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es miembro de la Asociación de Seguridad Inteligente de Microsoft (MISA), coordinándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a resolver los desafíos cambiantes del panorama de TI actual. Visita www.splashtop.com y síguenos en LinkedIn para obtener más información.