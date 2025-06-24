Splashtop ha sido nombrado líder de Grid® en quince informes de G2 Summer 2025
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65 insignias obtenidas en gestión de puntos finales, gestión de parches, supervisión y gestión remotas (RMM), soporte remoto, servicio de asistencia y escritorio remoto.
CUPERTINO, California, 24 de junio de 2025 – Splashtop ha alcanzado el estatus de líder de Grid® en quince informes Grid G2 Summer, con 65 insignias en total obtenidas en múltiples categorías de software importantes. Esto incluye 17 reconocimientos por primera vez y un fuerte impulso en los segmentos de gestión de puntos finales y gestión de parches, lo que valida la entrada de Splashtop en el mercado de gestión de puntos finales a principios de este año. La empresa tiene como objetivo simplificar la modernización de TI con soluciones para proteger, supervisar y gestionar dispositivos en un entorno de trabajo híbrido.
G2 es un recurso fiable para compradores que comparan software B2B y sus informes Grid®1 se basan en comentarios directos de usuarios reales, quienes califican a los proveedores en factores clave como facilidad de uso, tiempo de implementación, retorno de la inversión y usabilidad. G2 aplica una metodología rigurosa basada en datos para determinar sus informes de Grid, utilizando reseñas de clientes y fuentes de terceros verificadas.
Los líderes de Grid son empresas con la mayor presencia en el mercado y satisfacción del cliente, con productos que deben ofrecer resultados de forma constante en una amplia gama de casos reales. Splashtop logró el estatus de líder de Grid en varias categorías principales, incluidas gestión de puntos finales, supervisión y gestión remotas (RMM), soporte remoto, servicio de asistencia y escritorio remoto. En gestión de parches, la empresa fue nombrada de alto rendimiento y obtuvo reconocimiento adicional por su rápida configuración, facilidad de uso y adopción por parte de los usuarios.
Rentabilidad y eficiencia demostradas para equipos de TI de todos los tamaños
Detrás de estos reconocimientos hay resultados medibles que los líderes de TI pueden utilizar para evaluar a los proveedores. En la Grid de gestión de puntos finales, Splashtop tuvo el tiempo de implementación más bajo de todos los proveedores evaluados, con un promedio de solo 0,3 meses para su puesta en marcha. El análisis del retorno de la inversión (ROI) del mercado medio de G2 también encontró que los clientes recuperan su inversión en solo cuatro meses, uno de los plazos de recuperación más rápidos de la red. Splashtop también se ubicó en el sexto percentil superior en cuanto a ROI estimado, lo que demuestra acumulativamente la rentabilidad excepcional que ofrece Splashtop.
De manera similar, en la categoría RMM, Splashtop obtuvo las mejores calificaciones por velocidad de implementación, adopción por parte de los usuarios y facilidad de uso en segmentos de mercado medio y pequeñas empresas. La categoría de gestión de parches destacó aún más la accesibilidad de Splashtop y la experiencia positiva del cliente, con insignias para la configuración más fácil, el uso más fácil y la forma más fácil de hacer negocios.
El análisis de G2 descubrió que Splashtop obtuvo un Net Promoter Score (NPS)2 de entre 91 y 94 tanto para gestión de puntos finales como para soporte remoto, dependiendo del tamaño de la organización, lo que indica una lealtad excepcional y la rentabilidad aportada entre equipos de TI con recursos limitados.
"Nos sentimos honrados de ser reconocidos como líderes en tantas categorías críticas en los informes Grid de de G2 Summer 2025", afirmó Mark Lee, director ejecutivo y cofundador de Splashtop. "Estos resultados reflejan la confianza que los profesionales de TI depositan en nosotros para ofrecer herramientas seguras, modernas, eficientes, rentables y fáciles de gestionar. En un momento en el que se les pide a los equipos de TI que hagan más con menos, estamos orgullosos de ser el proveedor que cumple con esa premisa".
La solución Autonomous Endpoint Management de Splashtop ofrece automatización inteligente que incluye parches en tiempo real, escaneo de vulnerabilidades y gestión de políticas basada en anillo, lo que ayuda a prevenir amenazas de día cero y reducir los gastos generales. Como un poderoso complemento de Microsoft Intune, Splashtop AEM acelera los tiempos de aplicación de parches y extiende el valor de las inversiones existentes al tiempo que ofrece una alternativa asequible y escalable a herramientas RMM más complejas.
La solución Autonomous Endpoint Management de Splashtop fue nombrada a principios de este mes como Proveedor Representante en la Guía de Mercado 2025 de Gartner® para Herramientas de Gestión de Puntos finales3. Para obtener más información sobre las galardonadas soluciones de soporte remoto y gestión de puntos finales de Splashtop, visita Splashtop.com o lee las reseñas directamente de los clientes en www.g2.com/sellers/splashtop-inc.
Referencias y divulgaciones
1 Informes de Grid de G2:
Informe Grid® para supervisión y gestión remotas (RMM) | Summer 2025
Informe Grid® para soporte remoto | Summer 2025
Informe Grid® para la gestión de puntos finales | Summer 2025
Informe de Grid® para la gestión de puntos finales en el mercado medio | Summer 2025
Informe de Grid® para gestión de parches en el mercado medio | Summer 2025
2 El rango del Net Promoter Score va desde -100 a +100. Net Promoter, Net Promoter System, Net Promoter Score, NPS y los emoticones relacionados con NPS son marcas registradas de Bain & Company, Inc., Fred Reichheld y Satmetrix Systems, Inc.
3 Gartner, Guía de mercado para herramientas de gestión de puntos finales, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, 13 de enero de 2025. GARTNER es una marca comercial registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. o sus afiliadas en EE. UU. e internacionalmente y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados. Gartner no recomienda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.
Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor calificado de soluciones de trabajo, soporte y gestión remotas que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo del trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pymes y grandes empresas y ofrece funciones de seguridad avanzadas, alto rendimiento, amplia compatibilidad de dispositivos y atención al cliente ininterrumpida. Splashtop, la solución accesible elegida por más de 30 millones de usuarios, es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es miembro de la Asociación de Seguridad Inteligente de Microsoft (MISA), coordinándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a resolver los desafíos cambiantes del panorama de TI actual. Visita www.splashtop.com y síguenos en LinkedIn para obtener más información.