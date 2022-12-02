Splashtop lanza el banco de pruebas Win8 Metro para tabletas Android
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El banco de pruebas Win8 Metro de Splashtop convierte una tableta Android en un dispositivo Windows 8 con gestos táctiles nativos de Metro UI para desarrolladores de aplicaciones y entusiastas de la tecnología
6 de junio de 2012 - San José, CA - Splashtop Inc., líder mundial en informática multidispositivo, ha anunciado hoy el lanzamiento de "Win8 Metro Testbed - powered by Splashtop," para Android, una aplicación de escritorio remoto que permite a los desarrolladores de software y entusiastas de la tecnología simular un entorno Windows 8 en una tableta.
El banco de pruebas Win 8 Metro de Splashtop para el iPad ha sido muy popular entre los desarrolladores y los usuarios. En la App Store de Apple, Win8 Metro Testbed ha sido la aplicación para iPad número 1 en ventas en 4 países, la aplicación para iPad número 1 en ventas de utilidades en 72 países, incluyendo los EE.UU., Japón y China y la aplicación para iPad número 33 en ventas en los EE.UU.
Ahora, por demanda popular, Splashtop ofrece una solución para desarrolladores de tabletas Android a partir de Android 3.1, con una densidad de pantalla objetivo de 600 ppp (1280×800) y tamaños de pantalla de siete o diez pulgadas. Con la nueva solución Win8 Metro Testbed de Splashtop, los desarrolladores pueden probar los gestos táctiles nativos de Metro UI en una tableta Android para codificar y compilar nuevas aplicaciones en su PC con Windows.
"En respuesta a la gran demanda de los fans de Splashtop y de la comunidad de desarrolladores, hemos proporcionado una plataforma de desarrollo de Windows 8 para los propietarios de tabletas Android", señaló Mark Lee, CEO y co-fundador de Splashtop. "Con Windows 8 Metro tanto los desarrolladores de iPad como de Android pueden ahora convertir sus tabletas en un banco de pruebas de desarrollo para evaluar los gestos táctiles y la funcionalidad de su aplicación en un entorno Windows 8".
Con el banco de pruebas Win8 Metro de Splashtop para Android, los desarrolladores de aplicaciones de Windows 8 pueden utilizar sus tabletas Android actuales para probar sus aplicaciones y mantenerlas actualizadas con las nuevas versiones de Windows 8 Preview sin tener que adquirir una costosa tableta Windows.
Win8 Metro Testbed permite gestos táctiles nativos de Windows 8 Metro, incluida la capacidad de:
Pasa por la derecha para ver el menú de Charms
Pasa por la izquierda para cambiar de aplicación
Pasa el dedo a la izquierda/derecha en Internet Explorer para moverte entre las páginas
Pasa el dedo por debajo para obtener más menús
Pasa el dedo sobre un elemento para seleccionarlo
Tira hacia abajo desde la parte superior para cerrar una aplicación
Pasa lentamente desde la izquierda para ejecutar dos aplicaciones una al lado de la otra ("snapping")
Pasa de izquierda a derecha y de vuelta para mostrar las aplicaciones en funcionamiento
Pellizca para navegar por los archivos, carpetas, aplicaciones y datos con el Zoom Semántico
Y más
Ve un vídeo corto de Win8 Metro Testbed en una tableta Android en https://www.youtube.com/watch?v=C6DW7bIcMKw y en el iPad en https://www.youtube.com/watch?v=XwIeWfvcZ_o
Acerca de Splashtop Inc.
Splashtop aspira a tocar la vida de las personas ofreciendo la mejor experiencia de escritorio remoto en su clase – puenteando tabletas, teléfonos, computadoras y televisores. La tecnología Splashtop permite a los consumidores y usuarios de negocios un acceso interactivo, seguro y de alto rendimiento a sus aplicaciones, contenidos multimedia y archivos favoritos en cualquier momento y lugar.
Los productos de Splashtop son las aplicaciones más vendidas en Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop y otros. Más de 7 millones de personas han descargado los productos de Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y más de 100 millones de dispositivos de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel y otros socios han enviado con Splashtop.
La consumación de la tecnología de la información y la proliferación de los dispositivos móviles está llevando a las empresas a adoptar el Splashtop. El Splashtop Bridging Cloud garantiza una conectividad fiable, segura y de alto rendimiento a través de múltiples dispositivos, al tiempo que ofrece a la TI, a los integradores de sistemas y a los proveedores de servicios un control basado en políticas.
Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el premio "Lo mejor de 2012 CES" de la revista LAPTOP. La empresa tiene su sede en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghai, Taipei y Tokio. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
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