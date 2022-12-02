Splashtop lanza una pizarra para Android - La única aplicación de pizarra interactiva para tabletas Android
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Con más de 20.000 aulas de iPad disfrutando de Splashtop Whiteboard, ahora está disponible para las tabletas Android – permitiendo a los profesores a involucrar a sus estudiantes utilizando la última tecnología móvil
13 de marzo de 2012 - CUE, Palm Springs, CA - Splashtop Inc, líder mundial en informática multidispositivo, demostrará por primera vez en cualquier lugar Splashtop Whiteboard para Android en la Computer Using Educators' Conference, CUE 2012, del 15 al 17 de marzo, en Palm Springs, CA.
Splashtop Whiteboard permite a los profesores y estudiantes convertir fácilmente su tableta en una pizarra interactiva. Está construida sobre Splashtop Remote Desktop, la galardonada aplicación de la compañía que permite a los usuarios crear su propia cloud personal para acceder a los archivos, aplicaciones, así como ver y escuchar el contenido, directamente desde un PC o Mac sin necesidad de sincronizar o copiar archivos o aplicaciones entre dispositivos.
Con Splashtop Whiteboard, profesores y alumnos pueden conectarse a un ordenador a través de Wi-Fi desde un dispositivo Android o un iPad, para disfrutar de medios Flash con vídeo y audio totalmente sincronizados, controlar sus aplicaciones educativas favoritas y anotar el contenido de las lecciones con una barra de herramientas con todas las funciones. Los profesores pueden interactuar con los alumnos en sus pupitres o desde las cuatro esquinas del aula.
"Escuchamos a nuestros clientes y cumplimos. Desde el lanzamiento de Whiteboard, los profesores han estado pidiendo Whiteboard para Android", dijo Mark Lee, CEO de Splashtop. "Ahora los profesores y los estudiantes pueden disfrutar de la mejor solución de aplicación de pizarra interactiva transmitida a su tableta Android favorita a una fracción del costo de los productos tradicionales de pizarra interactiva".
"Con demasiada frecuencia, las escuelas descartan la importancia de que los profesores y los estudiantes puedan escribir y anotar más allá de las capacidades de un teclado. Lenovo está comprometido con el uso de un bolígrafo digital en el aula para apoyar los resultados del aprendizaje", dijo Sam Morris, gerente de soluciones educativas de Lenovo. "Estamos muy entusiasmados con el hecho de que Splashtop haya entregado una pizarra interactiva para permitir a los estudiantes y profesores aprovechar el poder de la escritura y la anotación con nuestra tableta Android ThinkPad y su lápiz digital".
Los asistentes a CUE pueden ver una demostración de Whiteboard para Android y iPad en la cabina Splashtop, #342. Como bonus, si los clientes compran Splashtop Whiteboard durante el show, recibirán un stylus gratis.
Usando Splashtop Whiteboard, los profesores pueden:
Tenga el control– tenga un control total sobre las aplicaciones de Mac o PC, como Apple Keynote® o Microsoft PowerPoint®, todo desde su tableta. No hay necesidad de estar atado al frente de la clase. Sea libre de vagar. Entregue la tableta a un estudiante y ¡deje que su imaginación haga el resto!.
Anotar cualquier cosa– Usar gestos para dibujar y resaltar usando bolígrafos de diferentes colores y tamaños, resaltador, formas y herramientas de texto sobre el contenido existente o fondos en blanco, reglados o graficados. Toma instantáneas de la pantalla y guárdalas en la galería para usarlas más tarde o envíalas por correo electrónico a los estudiantes, padres o colegas.
Atrae a la audiencia - Los contenidos multimedia enriquecidos se reproducen en alta definición en una tableta. Reproduce contenidos de Adobe Flash, música de iTunes, DVD, CD, etc., tal y como fueron concebidos para ser disfrutados. Revela lentamente texto o imágenes para mantener la atención del público utilizando la herramienta Sombreado de Pantalla. O utiliza la herramienta Foco para mantener la atención en una sola parte de la pantalla.
Splashtop Whiteboard puede descargarse desde Google Play por 9,99 $ durante un tiempo limitado, con un 50% de descuento sobre el precio habitual de 19,99 $ (requiere Android v3.1 o v4.0). Splashtop Whiteboard para iPad está disponible por 19,99 USD en el App Store de Apple y también se puede adquirir a través de Apple VPP. Visita www.splashtop.com/whiteboard para saber más sobre la Pizarra Splashtop.
Mira a un profesor utilizando Splashtop Whiteboard en el aula en una tableta Android en https://www.youtube.com/watch?v=aTKL6rkW9OY
Acerca de Splashtop Remote Desktop
Splashtop Remote Desktop elimina la necesidad de transferir, convertir o sincronizar archivos y multimedia entre dispositivos. Se puede acceder fácilmente a archivos de trabajo y aplicaciones ofimáticas importantes, como Outlook, PowerPoint, Excel y Word. También se puede disfrutar a distancia de contenidos para el entretenimiento personal, como películas, música, fotos e incluso juegos en 3D. Los usuarios de Escritorio Remoto Splashtop pueden conectar dispositivos a través de Internet o LAN.
Acerca de Splashtop
Splashtop aspira a tocar la vida de las personas ofreciendo la mejor experiencia de computación en dispositivos cruzados de su clase – puentes entre tabletas, teléfonos, computadoras y televisores. Los productos de Splashtop han sido enviados a más de 100 millones de dispositivos de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel y otros socios. Splashtop Remote Desktop y Whiteboard son las aplicaciones más vendidas en más de 60 países en Apple App Store, Google Play, HP App Catalog, BlackBerry App World y Amazon Appstore para Android, deleitando a millones de usuarios móviles con un acceso interactivo de alto rendimiento a sus aplicaciones, contenidos multimedia y archivos favoritos en cualquier momento y lugar.
Para las empresas que requieren una conectividad segura y administrada entre los dispositivos y los servicios en cloud, Splashtop Pro es la respuesta. Con Splashtop Pro, los proveedores de servicios y de TI pueden "movilizar" su fuerza de trabajo de tabletas en menos de 30 minutos. Los usuarios pueden disfrutar de una experiencia de clase de consumidor en sus dispositivos, al tiempo que cumplen con los requisitos de seguridad y cumplimiento corporativo.
Los productos Splashtop son muy valorados por los usuarios y han recibido numerosos y prestigiosos galardones: el premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio a la "Mejor novedad" de Popular Science, el premio a la "Mejor aplicación/software de CES 2011" y el premio a la "Mejor aplicación móvil de CES 2012" de la revista LAPTOP Magazine, y es la vigésima aplicación más popular en el App Store Rewind de Apple de 2011. Splashtop tiene su sede en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghai y Taipei. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
Contacto para los medios de comunicación: Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop
Enlaces útiles:
Splashtop Home: https://www.splashtop.com
Splashtop Whiteboard: https://www.splashtop.com/whiteboard