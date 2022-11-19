Splashtop lanza una nueva solución de soporte informático remoto "sin límites" para las pequeñas y medianas empresas europeas
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Splashtop SOS Teams proporciona a los equipos de TI, atención al cliente y servicio de asistencia una solución de asistencia remota segura, rápida y rentable para un número ilimitado de dispositivos.
* Los Equipos SOS ya no están disponibles para los nuevos abonados a partir del 11-11-22
Ámsterdam, Países Bajos, 9 de febrero de 2022 - Splashtop, líder en soluciones de asistencia y acceso remoto seguras y conformes con la GDPR de la UE, ha anunciado el lanzamiento de su última solución de asistencia informática remota diseñada para el mercado europeo de las pequeñas y medianas empresas (PYME). Splashtop SOS Teams ya está disponible de forma generalizada en *la mayoría de los países europeos, proporcionando a los departamentos de TI, atención al cliente y equipos de help desk/servicio de asistencia una solución rápida, rentable (199 euros precio fijo al año, por técnico para dispositivos ilimitados) y completa para la asistencia remota de TI atendida y desatendida.
Splashtop SOS Teams es una única app desde la que los técnicos pueden ofrecer asistencia remota "sin límites" desde cualquier dispositivo. Así, aunque estén sobre el terreno y ocurra lo inesperado, pueden actuar inmediatamente.
"El trabajo desde cualquier lugar ha añadido nuevas complejidades a los equipos de soporte de TI que necesitan proporcionar un soporte técnico a tiempo, seguro y específico a los empleados a través de una mayor variedad de múltiples dispositivos y sistemas operativos, dondequiera que se encuentren", dijo Alexander Draaijer, director general de Splashtop EMEA. "Splashtop SOS Teams hace que proporcionar soporte remoto sea sencillo y asequible para las PYMES. No es necesario perder tiempo ni dinero en desplazamientos hasta el dispositivo del usuario. Un técnico puede simplemente entrar de forma remota en el dispositivo del usuario desde cualquier lugar o dispositivo y tomar el control en el momento en que se le necesite, resolviendo el problema de inmediato con un soporte supervisado. O bien, proporcionar asistencia no supervisada para realizar actualizaciones y mantenimiento en uno de los muchos puntos finales, aplicaciones o sistemas".
Quién se beneficia de los Equipos Splashtop SOS:
Organizaciones que buscan mejorar la satisfacción de sus clientes o empleados al mismo tiempo que mejoran su enfoque de seguridad y reducen los costes de soporte de TI.
Empleados que recibirán asistencia más rápido cuando trabajen desde casa, lo que ayudará a su productividad y reducirá los niveles de estrés cuando se encuentren con problemas de TI.
Técnicos informáticos que necesitan proporcionar asistencia remota rápida y atendida bajo demanda, y resolver rápidamente los problemas de los usuarios finales en casi cualquier dispositivo, incluidos los móviles.
Equipos de TI que necesitan gestionar ordenadores de forma remota y proporcionar asistencia no supervisada incluso sin la presencia de un usuario final.
Equipos de TI que necesitaban asistencia directa en persona para la configuración o la resolución de problemas.
Splashtop SOS Teams proporciona un valor inmejorable y ofrece un flujo de trabajo simplificado, un alto rendimiento, una amplia compatibilidad con los dispositivos, permisos de usuario y cumple con normativas como el RGPD. Gracias a la simplicidad de la solución, facilita las solicitudes de soporte para los técnicos y los usuarios finales. Además, proporciona todas las herramientas que las organizaciones necesitan para que el soporte informático remoto se realice de forma rápida y eficaz para resolver los problemas de soporte técnico, como compartir la pantalla, transferir archivos entre dispositivos, chatear con los usuarios, grabar sesiones, etc.
"Estamos centrados en ofrecer una solución de soporte informático que realmente mejore la productividad remota y elimine la frustración tecnológica", continuó Draaijer. "Splashtop SOS Teams es sin duda la mejor solución para el soporte informático remoto en Europa. Además, nuestra seguridad avanzada, nuestro completo conjunto de funciones y nuestro servicio de atención al cliente global e instantáneo, al que se puede acceder por teléfono o por chat, son insuperables".
*Splashtop SOS Teams forma parte de una cartera de productos más amplia de soluciones de asistencia remota para pequeñas & grandes empresas. Equipos SOS no está disponible actualmente en el Reino Unido y Suiza.
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley y Ámsterdam, Splashtop es el líder en Acceso Remoto Seguro y Soporte, ofreciendo una experiencia en persona que los usuarios necesitan con una seguridad en la que las TI pueden confiar. A diferencia de las engorrosas y lentas soluciones de acceso remoto, la experiencia en persona de Splashtop es tan rápida, sencilla y segura como estar delante de la máquina in situ. Nuestra calidad 4k a 60 fps con fiabilidad y escalabilidad de nivel empresarial establece el estándar de rendimiento. Splashtop agiliza el acceso y la asistencia para Windows, Mac, Linux, iOS y Android en una sola aplicación. Con la autenticación de dos factores y el inicio de sesión único incorporados, así como el cumplimiento de las normas SOC2, GDPR, CCPA e HIPAA, proporciona una seguridad de confianza. El soporte global instantáneo de Splashtop permite a los usuarios hablar directamente con un experto, independientemente del tamaño de la empresa. Más información en www.splashtop.com.