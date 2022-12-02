Splashtop lanza Mirroring360. Muestre de forma inalámbrica la pantalla de su iPad o iPhone usando Airplay en cualquier ordenador. Asiste sesiónes de Splashtop en la ISTE en las cabinas de AT&T y HoverCam.
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Combinado con Splashtop Classroom, Mirroring360 permite compartir la pantalla reflejada de iOS con todos los dispositivos de los alumnos, incluidos otros iPads, Android, PC y Chromebooks. Descarga Mirroring360 en tu ordenador, y conviértelo en un Receptor Airplay.
San José, CA e ISTE, Atlanta. - 26 de junio de 2014 - Splashtop Inc. líder mundial en informática y colaboración entre dispositivos, anuncia Mirroring360. Mirroring360 te permite compartir la pantalla de tu iPad/iPhone sin necesidad de cables ni Apple TV. Una vez instalado, Mirroring360 actúa como un receptor Airplay en tu ordenador. A continuación, puedes seleccionarlo en el menú Airplay de tu iPad o iPhone para empezar a compartir tu trabajo y tus aplicaciones con todo el mundo.
Mirroring360 nos permite aprovechar nuestra inversión actual en tecnología para las aulas mediante la duplicación inalámbrica de nuestra flota de iPads en las pantallas de las aulas", dijo Matt Penner, Director de Información y Tecnología Educativa, Distrito Escolar Unificado de Val Verde. "Usar Mirroring360 nos permite aprovechar nuestra inversión actual en tecnología para las aulas mediante la duplicación inalámbrica de nuestra flota de iPads en las pantallas de las aulas". Mirroring360 en un entorno educativo ha demostrado un aumento directo del compromiso de nuestros alumnos. Su facilidad de uso y su bajo coste nos permitirán que esté disponible en todas las aulas de forma responsable y rentable."
"Desde la publicación de Splashtop Classrooms hace unos meses, cientos de escuelas y distritos de todo el mundo lo están utilizando para aumentar tanto la movilidad de los profesores como la participación de los estudiantes. Los maestros y administradores nos dijeron que también querían compartir sus pantallas iOS, Android y Chromebook", dijo Mark Lee, CEO de Splashtop. "Mirroring360 es nuestra respuesta. Al comenzar con el uso compartido de las pantallas de iOS, los profesores y los estudiantes pueden aumentar la participación en el aula utilizando sus dispositivos iOS. Y pronto, tanto las pantallas de Chromebooks como las de Android también serán compartidas con el resto de la clase".
¿Cómo vas a utilizar Mirroring360?
Docentes : deja que tus alumnos compartan sus ideas o tareas sin moverse de su asiento. Los alumnos solo tienen que seleccionar tu ordenador en el menú de Airplay para duplicar su pantalla. Los profesores también pueden compartir su pantalla con la clase. En combinación con Splashtop Classroom, permite que la pantalla iOS duplicada se reproduzca en pantalla en ordenadores, iPad/iPhone, dispositivos Android y Chromebooks. No es necesario comprar Apple TV. ¡Ideal para tu programa 1:1 o BYOD (tráete tu dispositivo)!
Instructores y ponentes : presenta de forma inalámbrica desde tu iPad o iPhone en cualquier lugar de la sala. Permite que los demás presenten su propio contenido o aplicaciones sin moverse de su asiento. Presenta cualquier aplicación o contenido en una sesión de WebEx, join.me o GoToMeeting.
Formadores y exhibidores : exhibe las funciones más recientes de la aplicación. Prueba la experiencia de los participantes duplicando la pantalla de tu dispositivo. Comparte aplicaciones internas, demostraciones de productos y más.
Entusiastas de los medios audiovisuales : comparte tus fotos o música con tu familia en una pantalla grande (a través de un ordenador). Siéntate y controla de forma remota la pantalla con tu dispositivo iOS.
Jugadores : muestra tus habilidades de juego en una pantalla grande (a través de un ordenador), con un gran rendimiento y sonido para una experiencia agradable e inmersiva.
¿Vas a ir a la ISTE (Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación) en Atlanta? Entonces echa un vistazo a Mirroring360 y Splashtop en estos stands:
AT&T – Stand 3348 – Asiste a la sesión de Splashtop el domingo 29 de junio de 12:30 a 13:30 h y escucha a Thomas Deng, cofundador de Splashtop, hablar sobre las soluciones de Splashtop para la enseñanza.
HoverCam – Stand 1854 – ¡ve Splashtop en acción con el revolucionario SOLO 8!
Ahorra más del 40 % ya mismo: por tiempo limitado, ofrecemos cada licencia por solo $6.99 (suele costar 11,99 $). También se pueden hacer compras al por mayor (comunícate con sales@splashtop.com para obtener más información).
Comienza tu prueba gratuita hoy visitando www.mirroring360.com
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad y colaboración entre pantallas, uniendo teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores, televisores y nubes. Splashtop servicios de escritorio remoto permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Más de 16 millones de personas han descargado productos Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y socios fabricantes como HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros han distribuido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de acceso a aplicaciones y escritorio remoto de alto rendimiento es una forma más rápida, sencilla y rentable de abordar los problemas de compatibilidad de VPN móvil y RDP a través de WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, "Lo mejor de las novedades" de Popular Science, el premio "Lo mejor de CES 2012" de LAPTOP Magazine y es finalista de Red Herring 100 North America 2013. Splashtop se distribuye a través de socios MDM/MAM y revendedores adicionales. La empresa tiene su sede en San José (California) y cuenta con oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para obtener más información, visita www.splashtop.com
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