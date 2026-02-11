Splashtop K.K. asegura el No.1 en participación de mercado en el mercado de servicios de acceso remoto de Japón, impulsado por la creciente demanda de soporte remoto
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Splashtop K.K. es reconocido como líder del mercado en la región por segundo año consecutivo por Fuji Chimera Research Institute, Inc.
TOKIO, 11 de febrero de 2026 – Splashtop K.K., la subsidiaria con sede en Tokio de Splashtop Inc. y proveedor de soluciones de acceso remoto en Japón, ha alcanzado la cuota de mercado n.º 1 en el mercado de servicios de acceso remoto de Japón, según el análisis del Instituto de Investigación Fuji Chimera en la Encuesta de Investigación de Mercados de 2025 sobre Mercados Relacionados con la Comunicación. Este es el segundo año consecutivo que la empresa se ha clasificado en primer lugar en la encuesta, después de su posición No.1 en el año fiscal 2023.
Tendencias en el mercado de servicios de acceso remoto de Japón*
Según el informe, los ingresos en el mercado de servicios de acceso remoto de Japón alcanzaron los 41.2 mil millones de JPY en el año fiscal 2024 y se proyecta que crezcan a 42.8 mil millones de JPY en el año fiscal 2025, representando un aumento interanual de 3.9 puntos. De cara al futuro, se espera que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3.2%, alcanzando los 49.9 mil millones de JPY para el año fiscal 2030.
Además de la demanda constante impulsada por el establecimiento de estilos de trabajo híbridos e iniciativas de continuidad de negocio (BCP), la demanda ha ido aumentando en los últimos años para casos de uso como la operación remota de dispositivos y soporte remoto destinados a mejorar la concienciación sobre la seguridad, promover la transformación digital (DX) en sitio y abordar la escasez de mano de obra, particularmente en los sectores de fabricación y salud. Como resultado, el informe pronostica una expansión continua del uso de acceso remoto más allá de las aplicaciones de trabajo remoto tradicionales.
Logrando el No.1 en Japón a través de la diversificación más allá del teletrabajo*
Dentro del mercado de servicios de acceso remoto en Japón analizado en el informe, Splashtop K.K. logró la posición número 1 en participación de ingresos para el año fiscal 2024, con un 15.8%, y se espera que mantenga la posición superior nuevamente en el año fiscal 2025.
Además, la empresa ocupó el primer lugar en participación de usuario (ID) en el año fiscal 2024, capturando el 12.0% del mercado.
La solución de Splashtop combina facilidad de uso—permitiendo su implementación tan pronto como el mismo día—con precios asequibles, mientras ofrece acceso remoto seguro y de alta velocidad protegido por cifrado SSL/TLS y AES de 256 bits. También ofrece un rendimiento de baja latencia que admite hasta 240 fotogramas por segundo (en entornos 5G), junto con una amplia gama de funciones de gestión, como la integración del inicio de sesión único (SSO) y la instalación centralizada en los PC de los empleados, mejorando la conveniencia tanto para los administradores como para los usuarios finales.
Además, para abordar las crecientes necesidades de gestión de endpoints distribuidos y diversos, la Empresa comenzó a ofrecer Gestión autónoma de dispositivos (AEM) el año pasado, permitiendo un entorno operativo más integrado y unificado.
Desde el año fiscal 2024 hasta el año fiscal 2025, el crecimiento de los ingresos fue apoyado no solo por la demanda de reemplazo, sino también por la adopción ampliada en el dominio de soporte remoto más allá de los casos de uso tradicionales de teletrabajo. La flexibilidad de la Empresa para apoyar tanto entornos en la nube como en las instalaciones, su capacidad para ofrecer un alto rendimiento a un precio competitivo, y sus características de soporte integral que reducen la carga administrativa han sido evaluadas positivamente.
Además del trabajo remoto, la adopción se está expandiendo para casos de uso de soporte remoto como la gestión de dispositivos para empresas con múltiples ubicaciones, señalización digital y tiendas al por menor sin personal. A medida que los costos crecientes también han llevado a un aumento en el cambio de servicios competidores, la demanda de soporte remoto avanzado sigue creciendo. Al mejorar aún más las capacidades de soporte en múltiples dimensiones, la Empresa espera mantener su participación en el mercado en el futuro.
“Estamos profundamente agradecidos a nuestros usuarios, así como a nuestros muchos revendedores y empresas asociadas, por ser reconocidos una vez más como el No.1* en el mercado de servicios de acceso remoto en Japón”, dijo Yoshiaki Mizuno, Director Representante de Splashtop K.K. “De cara al futuro, aprovecharemos activamente las capacidades de seguridad de terminales autónomas impulsadas por IA para apoyar aún más las necesidades de seguridad de nuestros clientes.” Para 2027, nuestro objetivo es convertirnos en el número 1 no solo en el mercado de Splashtop Remote Access, sino también en los mercados de Splashtop Remote Support y Splashtop Autonomous Endpoint Management, incluyendo casos de uso como sistemas de punto de venta, robots de servicio y señalización digital.
En el futuro, Splashtop K.K., con sede en Chiyoda-ku, Tokio, continuará proporcionando una plataforma de acceso remoto y soporte que permite la gestión segura y centralizada de diversos dispositivos y entornos de uso en distintas industrias y tamaños de empresa, apoyando las necesidades en evolución y ayudando a realizar formas de trabajo más flexibles y productivas.
Resumen de Noticias
Splashtop K.K. se clasificó como el No.1 en la cuota de mercado de servicios de acceso remoto en Japón por segundo año consecutivo, después del año fiscal 2023, según una encuesta de mercado realizada por Fuji Chimera Research Institute.
Además del trabajo híbrido y las iniciativas BCP, la demanda de acceso remoto y soporte remoto está creciendo, especialmente en los sectores de fabricación y salud, impulsada por el fortalecimiento de la seguridad, DX en el sitio y las iniciativas de ahorro de mano de obra. Se espera que el uso más allá del trabajo remoto continúe creciendo.
La demanda de soporte remoto se está volviendo cada vez más evidente en áreas como la gestión de dispositivos para empresas con múltiples sedes, tiendas sin personal y señalización digital. Combinado con el cambio de servicios impulsado por la optimización de costos, se anticipa un crecimiento continuo del mercado.
Citación:
* Fuente: Fuji Chimera Research Institute, Inc. “Encuesta de Investigación de Mercados Relacionados con la Comunicación 2025,” publicada el 10 de diciembre de 2025
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