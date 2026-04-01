La filial de Splashtop en Japón se une a la Comunidad del Sistema de Anime (ASC) para apoyar la infraestructura de TI en la producción de anime
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Apoyando el crecimiento sostenible y la competitividad global de la industria del anime japonés
TOKIO – 1 de abril de 2026 — Splashtop anunció que su subsidiaria en Japón, Splashtop K.K. (Oficina Principal: Tokio; Presidente: Yoshiaki Mizuno), se ha unido a la Anime System Community (ASC) como miembro. ASC es una asociación de la industria dedicada a avanzar los sistemas y la infraestructura de TI dentro de los entornos de producción de anime.
Apoyando la infraestructura digital detrás de la industria del anime en Japón
La industria del anime japonés es una fuerza cultural y económica reconocida a nivel mundial, con una fuerte demanda internacional y flujos de trabajo en producción digital en expansión. A medida que los estudios modernizan sus flujos de trabajo, la colaboración remota segura, los sistemas de gestión de producción y la infraestructura de TI de alto rendimiento se han vuelto críticos.
Para satisfacer estas demandas en evolución, Splashtop proporciona soluciones de acceso remoto de alta fidelidad optimizadas para flujos de trabajo de animación modernos y entornos de producción creativos.
Splashtop K.K. tiene amplia experiencia apoyando a empresas de producción de video y estudios relacionados con el anime en Japón. Al habilitar el acceso remoto seguro y flujos de trabajo digitales flexibles, la empresa ha ayudado a los equipos de producción a mejorar la eficiencia y la resiliencia operativa.
Además, Splashtop K.K. colaboró con Wacom Co., Ltd. para desarrollar conjuntamente “Wacom Bridge,” una función enfocada en creadores, adaptada a las necesidades de artistas digitales y profesionales de la producción en el mercado japonés.
A través de su compromiso continuo con la industria creativa, Splashtop K.K. se ha alineado con la misión de ASC de fomentar el intercambio de conocimientos y la colaboración en los sistemas de TI para la producción de anime y se ha unido a la comunidad como miembro.
Comentario de Yoshiaki Mizuno, Presidente de Splashtop K.K.
“La industria del anime de Japón es admirada en todo el mundo y representa uno de los sectores de contenido global más influyentes del país. Su crecimiento continuo depende no solo de la excelencia creativa, sino también de sistemas de producción avanzados respaldados por una infraestructura de TI segura y confiable.
Estamos honrados de unirnos a la Comunidad del Sistema de Anime como miembros. Como socio a largo plazo de la industria, colaboraremos con las partes interesadas para apoyar el desarrollo sostenible del anime japonés y fortalecer su presencia global y competitividad internacional.
Fortaleciendo el compromiso en Japón como una empresa global de tecnología
Como parte de una organización tecnológica global, Splashtop considera la colaboración con industrias locales y comunidades profesionales como una prioridad estratégica. Al participar en ASC, Splashtop K.K. tiene como objetivo contribuir aún más a la evolución del ecosistema de producción de anime en Japón y apoyar el avance continuo de la infraestructura digital en las industrias creativas.
Splashtop seguirá empoderando a las organizaciones de todo el mundo al fortalecer el acceso digital seguro y permitir entornos de trabajo modernos y flexibles en todas las industrias.
Destacados de noticias
La subsidiaria japonesa de Splashtop, Splashtop K.K., se unió a la Anime System Community (ASC), una asociación industrial centrada en los sistemas de TI en la producción de anime.
La empresa aporta experiencia apoyando estudios de anime y compañías de producción de video, incluido el desarrollo conjunto de “Wacom Bridge” con Wacom Co., Ltd.
Como socio a largo plazo, Splashtop apoyará el crecimiento sostenible y la competitividad global de la industria del anime japonés.
Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor calificado de soluciones de trabajo, soporte y gestión remotas que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo del trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pymes y grandes empresas y ofrece funciones de seguridad avanzadas, alto rendimiento, amplia compatibilidad de dispositivos y atención al cliente ininterrumpida. Splashtop, la solución accesible elegida por más de 30 millones de usuarios, es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es miembro de la Asociación de Seguridad Inteligente de Microsoft (MISA), coordinándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a resolver los desafíos cambiantes del panorama de TI actual. Visita www.splashtop.com y síguenos en LinkedIn para obtener más información.
Acerca de la Comunidad del Sistema de Anime (ASC)
La Comunidad del Sistema de Anime (ASC) es una asociación de la industria enfocada en compartir desafíos y mejores prácticas relacionadas con los sistemas de TI en la producción de anime. La comunidad promueve la colaboración entre las partes interesadas en áreas como la gestión de producción, el desarrollo de infraestructuras y la seguridad.
Sitio web oficial: https://anime-system.or.jp/