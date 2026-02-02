Splashtop presenta códec optimizado por IA para impulsar flujos de trabajo remotos en alta resolución más fluidos y confiables
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Las mejoras ofrecen tasas de fotogramas más altas, mayor estabilidad y una mejor eficiencia del ancho de banda para transmisiones en vivo, producción de medios y trabajo remoto visualmente exigente
CUPERTINO, Calif., 3 de febrero de 2026 – Splashtop, un líder en soluciones de TI modernas para lugares de trabajo digitales, anunció hoy un códec optimizado con IA diseñado para elevar el techo de rendimiento para flujos de trabajo remotos de alta resolución utilizados en transmisiones en vivo, producción de video y otros entornos intensivos en movimiento. La mejora mejora cómo se ven, sienten y responden las sesiones remotas al ofrecer un movimiento más fluido, tasas de fotogramas más altas y una calidad visual más consistente en una amplia gama de dispositivos y escenarios de implementación.
El códec optimizado por IA de Splashtop mejora cómo se comprimen, transmiten y representan los datos visuales en tiempo real, adaptándose continuamente tanto a las condiciones de la red como a la actividad en pantalla. Esto ayuda a mantener la estabilidad visual y la capacidad de respuesta a medida que los flujos de trabajo de producción se extienden más allá de los estudios fijos hacia hogares, lugares y entornos en el sitio, donde el rendimiento impacta directamente tanto en la precisión creativa como en la experiencia del público.
En pruebas de rendimiento en sistemas con GPUs capaces, Splashtop demostró un claro liderazgo a resoluciones y tasas de fotogramas más altas. Mientras que múltiples herramientas de Acceso remoto pudieron alcanzar 60 fotogramas por segundo a 1080p, solo Splashtop mantuvo consistentemente 60 FPS en resolución 4K. Splashtop también soporta de manera única opciones de tasas de fotogramas ultra-altas, alcanzando hasta 240 FPS, proporcionando margen adicional para flujos de trabajo interactivos y sensibles al movimiento donde la suavidad y la capacidad de respuesta son críticas.
En sistemas con capacidades gráficas más limitadas, Splashtop siguió ofreciendo un rendimiento competitivo mientras usaba menos ancho de banda a resoluciones más altas. Cuando la aceleración de hardware estaba disponible, Splashtop mantenía el rendimiento a la par con otras herramientas mientras consumía menos ancho de banda a una resolución de 4K. En escenarios basados en software, el códec optimizado por IA priorizó la eficiencia, proporcionando tasas de fotogramas casi comparables mientras reducía el uso de ancho de banda, haciendo que el trabajo remoto de alta resolución sea más práctico en sistemas con limitaciones.
Los beneficios se extienden también a escritorios virtuales y entornos en la nube. En pruebas a través de entornos de Microsoft® Azure Virtual Desktop (AVD) con y sin aceleración GPU, Splashtop entregó consistentemente tasas de fotogramas más altas durante el uso interactivo general que otras soluciones de Acceso remoto. Incluso en escenarios donde el rendimiento de la reproducción de video convergió entre herramientas, Splashtop demostró un consumo de ancho de banda significativamente menor, reforzando su ventaja en entornos donde la eficiencia de la red es tan importante como la capacidad de respuesta.
Detrás de estos resultados hay una combinación de adaptación dinámica de la tasa de bits, priorización del contenido en regiones activas y técnicas de captura inteligente que reducen la transmisión innecesaria de datos durante los flujos de trabajo interactivos. Juntas, estas optimizaciones permiten sesiones remotas que se sienten más fluidas, predecibles y receptivas, especialmente en los escenarios rápidos y con mucho movimiento comunes en la producción en vivo y el trabajo creativo.
Esta base de rendimiento se extiende a lo largo de la experiencia de Splashtop's high-end Acceso remoto, admitiendo sesiones Retina 5K, reproducción precisa de color, audio de alta fidelidad y entrada receptiva para flujos de trabajo basados en lápiz óptico y multimonitor. Juntas, estas capacidades permiten a los profesionales de los medios y el entretenimiento trabajar remotamente con la precisión visual, la capacidad de respuesta y el control que esperan de los sistemas de producción locales.
"La producción remota exige consistencia bajo presión", dijo Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. “Ya sea que los equipos estén trabajando en un estudio, en una ubicación o a través de escritorios virtuales, el rendimiento debe mantenerse. Nuestro códec optimizado con IA está diseñado para ofrecer esa fiabilidad mientras empuja los límites de lo que Acceso remoto puede soportar.
El códec optimizado por IA está integrado en todos los niveles de la solución de Acceso remoto cifrado de Splashtop y está disponible en dispositivos, sistemas operativos y entornos de implementación.
Para conocer más sobre las soluciones de Acceso remoto de alto rendimiento de Splashtop, visita www.splashtop.com.
Destacados del anuncio
Splashtop Remote Access con codec optimizado por IA está diseñado para las demandas de la transmisión en vivo, producción deportiva y flujos de trabajo de medios, donde el movimiento fluido, la precisión visual y la capacidad de respuesta impactan directamente en la experiencia del espectador.
Splashtop mantiene un estable 60 FPS a 4K de resolución y soporta frecuencias de cuadro ultra-altas de hasta 240 FPS, ofreciendo un movimiento más suave para la retransmisión en directo y los flujos de trabajo de producción de medios.
Splashtop mantiene tasas de fotogramas más altas durante flujos de trabajo interactivos y utiliza menos ancho de banda a altas resoluciones en comparación con otras soluciones de Acceso remoto.
Splashtop ofrece un desempeño constante en sistemas físicos y entornos de escritorio virtual, equilibrando la capacidad de respuesta y la eficiencia sin requerir hardware o redes ideales.
Revelación
Microsoft y Microsoft Azure son marcas registradas o marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft.
Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor calificado de soluciones de trabajo, soporte y gestión remotas que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo del trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pymes y grandes empresas y ofrece funciones de seguridad avanzadas, alto rendimiento, amplia compatibilidad de dispositivos y atención al cliente ininterrumpida. Splashtop, la solución accesible elegida por más de 30 millones de usuarios, es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es miembro de la Asociación de Seguridad Inteligente de Microsoft (MISA), coordinándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a resolver los desafíos cambiantes del panorama de TI actual. Visita www.splashtop.com y síguenos en LinkedIn para obtener más información.