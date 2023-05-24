Finalista altamente elogiado de Splashtop en los premios TI Europa Channel Awards 2023

Splashtop, finalista enormemente elogiado en los premios de IT Europa Channel Awards 2023
Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.
IT Europa reconoce a Splashtop por un proyecto innovador que involucra las soluciones de asistencia informática remota de señalización digital inmersiva en Europa y América del Norte.
CUPERTINO, California, 24 de mayo de 2023: hoy, Splashtop celebra su reciente reconocimiento en los IT Europa Channel Awards como proveedor altamente recomendado en la categoría de "Solución de aplicación vertical del año" por la innovadora aplicación para clientes de Splashtop con Beyond Digital Solutions.
Beyond Digital Solutions es una agencia de comunicación que diseña soluciones digitales inmersivas que influyen en la forma en que las personas interactúan con las marcas. Utilizan la solución Splashtop Enterprise para mejorar sus capacidades de asistencia informática remota para las 7000 pantallas digitales que gestionan para clientes en toda Europa, EE. UU. y Canadá. Las mejoras de eficiencia resultantes permitieron que Beyond Digital Solutions solucionara el 90 % de los problemas de forma remota, minimizando las interrupciones y ahorrando un promedio de 24 000 km en desplazamientos, así como cuatro toneladas de emisiones de CO2 por cliente.
"Splashtop cumplía con todos nuestros requisitos. Con una solución ampliable, podíamos controlar a distancia nuestras pantallas en todas partes y prestar asistencia a una amplia variedad de dispositivos para clientes y personal interno.Todo con un software no invasivo y seguro que se puede activar bajo demanda", dijo Michael Thompson, arquitecto digital y experto en señalización digital.
Las galardonadas soluciones de acceso remoto y asistencia informática remota de Splashtop permitieron a Beyond Digital Solutions ahorrar costes y aumentar la satisfacción del cliente al:
Minimizar el tiempo de inactividad de sus campañas de señalización digital.Splashtop permitió a su servicio técnico comprobar fácilmente más de 200 máquinas al día, sustituyendo las visitas in situ por unos pocos clics desde la distancia.
Ganar flexibilidad y competitividad.Con la posibilidad de elegir y gestionar cualquier software a distancia, Beyond Digital podía crear campañas digitales a medida para sus clientes.
Ayudar a clientes y empleados con una herramienta de asistencia remota segura y no invasiva.Se activa bajo demanda, sin necesidad de instalación local ni mantenimiento.
Permitir al personal informático acceder y operar en la misma máquina simultáneamente, sin tener que desconectarse de sus sesiones, para lograr un proceso de resolución de problemas más eficaz.
Permitir a los empleados trabajar a distancia desde sus propios dispositivos.Con asistencia puntual y acceso a estaciones de trabajo y programas de gama alta, sea cual sea su sistema operativo.
"En Splashtop, estamos cambiando la forma en que las empresas admiten de todo, desde el trabajo diario hasta las aplicaciones IoT, y nuestro reciente reconocimiento por parte de IT Europa valida nuestro compromiso con la excelencia", dijo Alexander Draaijer, gerente general de Splashtop EMEA. "Nuestras capacidades de asistencia informática remota han demostrado ser fundamentales para impulsar la innovación, como lo demuestra nuestro innovador proyecto con Beyond Digital Solutions. Estamos orgullosos de estar a la vanguardia de la asistencia de IoT y estamos entusiasmados de continuar ofreciendo soluciones innovadoras para empresas de todo el mundo".
Splashtop es un proveedor líder de soluciones de asistencia y acceso remotos seguras para pequeñas y medianas empresas (pymes), así como para empresas más grandes, en todos los verticales a nivel mundial, incluidos los medios de comunicación y el ocio, la enseñanza, los servicios financieros, los servicios de salud, el transporte y más. Splashtop fue reconocido recientemente con el premio Top Rated 2023 de TrustRadius, un premio basado completamente en las valoraciones de los clientes. Para obtener más información, visita Splashtop.com.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar.Sus soluciones para el trabajo híbrido y asistencia informática remota de TI/MSP ofrecen una experiencia rápida, simple y segura.La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop es capaz de lograr calidad 4K HD, compatibilidad con varios monitores y 60 fps con una latencia ultrabaja. Splashtop viene con funciones de seguridad avanzadas, amplia compatibilidad para dispositivos y un servicio al cliente superatento.Más de 30 millones de usuarios, 250 000 empresas, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.Splashtop.com