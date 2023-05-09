Splashtop gana el premio TrustRadius 2023 como mejor calificado dos años seguidos

Splashtop gana el premio Top Rated de TrustRadius 2023 dos años seguidos
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Han vuelto a premiar a Splashtop por su excepcional experiencia de usuario y atención al cliente en las categorías de escritorio remoto y asistencia informática remota
CUPERTINO, Calif., 10 de mayo de 2023:Splashtop, líder en soluciones remotas que simplifican el mundo del teletrabajo, se enorgullece en anunciar que lo han nombrado ganador del premio Top Rated de TrustRadius 2023 tanto en las categorías de escritorio remoto y asistencia informática remota.Este prestigioso galardón se basa completamente en las opiniones y valoraciones de los clientes, lo que hace hincapié en el compromiso de Splashtop con la experiencia del usuario y la atención al cliente.
"Splashtop ha ganado los premios Top Rated en las categorías de asistencia informática remota y escritorio remoto", dijo Megan Headley, vicepresidenta de investigación en TrustRadius. "Estos premios se basan directamente en los comentarios de los clientes y ayudan a los compradores de software a tomar mejores decisiones de compra al destacar productos que ofrecen altos niveles de satisfacción del cliente".
El director ejecutivo de Splashtop, Mark Lee, expresó su gratitud y orgullo por los logros de la empresa y afirmó: "Nuestra estrategia de crecimiento centrada en el cliente y con el producto como prioridad nos ha permitido sacar una y otra vez los mejores productos al mercado. Estamos comprometidos con ofrecer a nuestros usuarios una experiencia excepcional, respaldada por una atención al cliente receptiva. Ganar estos premios Top Rated de TrustRadius es un testimonio de nuestra incesante búsqueda de la excelencia en la industria".
Como líder en soluciones de asistencia informática y acceso remotos, Splashtop ofrece una plataforma fácil de usar a un precio competitivo con funciones de seguridad líderes en la industria. La entrega y la pasión de la empresa a la capacidad de respuesta ante el cliente los diferencia de la competencia, asegurando que los usuarios reciban el más alto nivel de satisfacción.
Obtener un premio Top Rated subraya la credibilidad y el compromiso de Splashtop de ofrecer las mejores soluciones de asistencia informática y acceso remotos del mercado. Los encargados de las valoraciones de TrustRadius han elogiado la plataforma por su facilidad de uso, seguridad y asistencia técnica.
Lee lo que opinan los clientes:
"Splashtop permite que nuestro equipo de diseño 2D y 3D interactúe con el software instalado en los sistemas de la oficina que pueden consumir muchos recursos de la CPU. Podemos poner en cola las renderizaciones para su procesamiento sin sobrecargar los ordenadores remotos que carecen de esos recursos. Splashtop ha sido una herramienta fiable para nuestro pequeño equipo y, al mismo tiempo, rentable”. Director, empresa de marketing y publicidad
"En comparación con otras herramientas, me pareció que Splashtop es un producto del que no tengo que preocuparme una vez que está instalado. La mayoría de las veces, las herramientas de asistencia informática remota hacen falta para situaciones de emergencia y, a diferencia de otras, Splashtop no me ha defraudado en ningún caso. Es fácil de usar y puedo usarla desde cualquier dispositivo que tenga a mano cuando surge cualquier imprevisto". Gerente de TI, educación superior
"¡Un excelente producto a un excelente precio! Me he ahorrado dinero, tiempo y estrés. Casi tres años después y sigo la mar de feliz". Director de TI, proveedor de servicios de TI
Para obtener más información sobre las galardonadas soluciones de asistencia informática y acceso remotos de Splashtop, visita Splashtop.com.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar.Sus soluciones para el trabajo híbrido y asistencia informática remota de TI/MSP ofrecen una experiencia rápida, simple y segura.La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop es capaz de lograr calidad 4K HD, compatibilidad con varios monitores y 60 fps con una latencia ultrabaja. Splashtop viene con funciones de seguridad avanzadas, amplia compatibilidad para dispositivos y un servicio al cliente superatento.Más de 30 millones de usuarios, 250 000 empresas, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.Splashtop.com
Acerca de TrustRadius
TrustRadius es un sitio de reseñas de confianza para la tecnología comercial, que atiende tanto a compradores como a proveedores. La plataforma ayuda a los compradores a tomar mejores decisiones sobre productos basándose en revisiones imparciales y detalladas, al mismo tiempo que ayuda a los proveedores a aprovechar y usar la opinión verdadera de sus clientes. TrustRadius tiene más de 680 000 reseñas y calificaciones verificadas en más de 400 categorías de software. Para obtener más información, visita www.trustradius.com