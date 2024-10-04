Splashtop hace crecer los nuevos clientes de Foxpass en un 62 % desde su adquisición
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Un año después de adquirir Foxpass, la estrategia de Splashtop tuvo éxito en la expansión de la solución de gestión de acceso a la identidad a nuevos mercados y en la entrega de funciones de seguridad mejoradas a los clientes.
CUPERTINO, CA - 24 de septiembre de 2024 - Splashtop, líder en soluciones remotas que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar, ha anunciado hoy un aumento del 62 % en los nuevos clientes de Foxpass tras su adquisición el año pasado. Foxpass cloud RADIUS by Splashtop protege las redes Wi-Fi corporativas del acceso de usuarios no autorizados y los ciberataques, proporcionando a los clientes una vía hacia la estrategia Zero Trust y el cumplimiento de los mandatos federales críticos, las regulaciones y los requisitos de seguro de ciberseguridad. Después de invertir en la hoja de ruta de Foxpass, Splashtop ha expandido la solución a los mercados internacionales, ha desarrollado una presencia en el sector educativo y ha lanzado nuevas funciones e integraciones para mejorar la rentabilidad para los clientes de Foxpass.
Desbloqueo del sector educativo
Según el informe sobre el estado del ransomware en la educación 2024 de ThreatDown, los ataques cibernéticos y de ransomware a instituciones educativas aumentaron en un 70 % en 2023, lo que subraya la importancia de dotar a las instituciones educativas de medidas de seguridad que protejan los sistemas y eviten las infracciones. Tras la adquisición de Foxpass, Splashtop ha invertido en el desarrollo de soluciones que beneficien al sector educativo, permitiendo a las instituciones hacer cumplir la seguridad en internet para los estudiantes y cumplir con los nuevos mandatos federales para avanzar hacia arquitecturas de Zero Trust. Estas decisiones de la hoja de ruta dieron lugar a un aumento del crecimiento del sector, que en la actualidad representa el 27 % de la cartera de productos de las instituciones educativas.
"Hicimos la transición crucial a la autenticación basada en certificados PKI para nuestra seguridad Wi-Fi y Foxpass Advanced RADIUS lo hizo casi sin pestañear", dijo Mike Good, administrador de red de LL Schools. "Su servidor RADIUS basado en la cloud se integró a la perfección con Azure AD (Entra ID) y JAMF, lo que simplificó la configuración. La emisión de certificados a casi 10 000 usuarios se realizó sin problemas, como era de esperar, y ahora nuestros estudiantes y personal se benefician de un acceso seguro sin precedentes. Foxpass realmente superó nuestras expectativas".
Expansión a los mercados globales
La adquisición de Foxpass por parte de Splashtop fue un paso importante en la visión de la empresa de simplificar la seguridad y la flexibilidad para las operaciones de TI. Las soluciones de Foxpass Cloud RADIUS permiten a los administradores de TI de las grandes y medianas empresas autenticar instantáneamente a los usuarios y simplificar los flujos de trabajo a través de la automatización y las integraciones. La solución cuenta con la certificación ISO reconocida internacionalmente y el cumplimiento de SOC-2 y RGPD, lo que permite un despliegue global en Europa, Japón y Asia Pacífico. Esta expansión internacional ha supuesto un impulso del 10 % en el crecimiento de nuevos clientes de la línea de negocio.
Funciones e integraciones disponibles
Para adaptarse a su creciente base de clientes y ajustarse a las necesidades del mercado, Splashtop continúa invirtiendo en las capacidades de los productos Foxpass Cloud RADIUS, que incluyen:
Control de acceso extendido para entornos "BYOD (tráete tu dispositivo): Foxpass Cloud RADIUS ahora ofrece instaladores de "tráete tu dispositivo" (BYOD) para extender el control de acceso a dispositivos BYOD no gestionados y crear una conexión segura sin contraseña utilizando la autenticación basada en certificados.
Integración con Microsoft Intune: al integrarse sin problemas con Microsoft Intune, los usuarios pueden lograr la autenticación basada en certificados a través de la solución de PKI en la cloud de Microsoft o certificados de Foxpass mientras disfrutan de una implementación y mantenimiento simplificados.
Autenticación segura:la autenticación tradicional y basada en certificados sin contraseña proporciona a los administradores un control efectivo sobre el acceso de usuarios y dispositivos (incluido BYOD (tráete tu dispositivo)), esencial para grandes espacios geográficos y entornos de campus.
Diseño intuitivo e interoperabilidad:la integración perfecta con los principales proveedores de gestión de dispositivos móviles (Intune, Addigy y Jamf) y los proveedores de inicio de sesión único (Okta, Google Workspace y Microsoft Azure AD) permite la configuración en tan solo 10 minutos.
Incorporación masiva automatizada:el aprovisionamiento y desaprovisionamiento masivo, como el de las clases nuevas y las que se gradúan, se optimiza, lo que permite a los equipos de TI aumentar o reducir la escala de manera eficiente sin aumentar la carga de trabajo ni los errores.
Seguridad y cumplimiento de garantías:las organizaciones pueden cumplir con estrictos requisitos de seguro de ciberseguridad para mitigar los ciberataques y las violaciones de datos y cumplir con estándares que incluyen COPPA, CIPA, FERPA, OC2, ISO27001, HIPAA y PCI.
"Lidiar con el panorama del ransomware y la ciberseguridad puede ser un proceso desalentador y, en un mundo remoto e híbrido en constante evolución, las organizaciones de todo el mundo necesitan un acceso inteligente y protegido a las redes Wi-Fi, los puntos finales virtuales y los recursos de la empresa", dijo Mark Lee, cofundador y CEO de Splashtop. "La adquisición de Foxpass por parte de Splashtop y la expansión de las funciones y capacidades existentes demuestran nuestro compromiso de simplificar la seguridad para las organizaciones que lidian con los problemas del panorama actual de amenazas cibernéticas. Nuestro impulso reciente demuestra Splashtop está liderando el camino para proporcionar a los clientes una oferta integral de acceso remoto y seguridad".
Para obtener más información sobre las soluciones de acceso y soporte remotos de Foxpass Cloud RADIUS o Splashtop, visita splashtop.com.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar. Sus soluciones para el trabajo híbrido y el soporte remoto de TI/MSP ofrecen una experiencia rápida, sencilla y segura. La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop es capaz de lograr calidad 4K HD, compatibilidad con varios monitores y 60 fps con una latencia ultrabaja. Splashtop viene con funciones de seguridad avanzadas, amplia compatibilidad para dispositivos y un servicio al cliente superatento. Más de 30 millones de usuarios, 250 000 empresas, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo. Splashtop.com.
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Laura Shubel
BIG FISH PR para Splashtop
splashtop@bigfishpr.com