Splashtop amplía la familia de productos para incluir el touchpad remoto Splashtop
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Una nueva aplicación transforma un teléfono móvil en un panel táctil o teclado virtual para controlar el contenido multimedia del PC a distancia
21 de marzo de 2011 - San José, CA - Splashtop Inc, líder mundial en informática de acceso instantáneo, ha presentado hoy Splashtop Remote Touchpad, una aplicación que transforma un iPhone o iPod touch en un dispositivo de control remoto inalámbrico. Ahora que los usuarios consumen cada vez más contenidos multimedia informáticos en las pantallas de televisión de sus salones, el Splashtop Remote Touchpad proporciona la comodidad de controlar un ordenador a distancia, sin necesidad de teclados dedicados ni otros periféricos.
Esta nueva incorporación a la familia de productos Splashtop presenta dos modos, touchpad y teclado, para sustituir a los periféricos informáticos convencionales, al tiempo que permite un nivel de comodidad que beneficia tanto a los usuarios domésticos como a los profesionales de empresa.
Modo touchpad: permite al usuario navegar y desplazarse fácilmente por sus sitios web favoritos en una pantalla grande u otro monitor, con el dispositivo móvil sirviendo de touchpad virtual.
Modo teclado: convierte un dispositivo móvil en un teclado inalámbrico para controlar un PC de centro multimedia o un ordenador que proyecte una presentación de empresa; incluye teclas especiales y soporte para combinaciones de teclas.
"Cuando utilizo mi PC para el entretenimiento multimedia, cosas importantes como los videos de iTunes o Hulu, a menudo estoy a unos metros de mi PC. Como no tengo la envergadura de Yao Ming, necesito un control remoto", dijo Mark Lee, CEO de Splashtop. "Esa idea fue la motivación detrás del Touchpad Remoto de Splashtop: poder sacar mi smartphone y... ¡voila! Tengo un mando a distancia".
Splashtop Remote Touchpad para iPhone e iPod touch está disponible en el App Store de Apple y en iTunes, y su precio inicial es de 0,99 $.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. (antes conocida como DeviceVM, Inc.) se fundó en 2006 con el objetivo de optimizar la experiencia informática para que las personas de todo el mundo puedan acceder rápidamente a contenidos y aplicaciones. El producto Splashtop OS, presentado por primera vez en 2007, es una galardonada plataforma instantánea que permite a los usuarios conectarse, acceder al correo electrónico y chatear con amigos segundos después de encender el PC. Splashtop Remote, la aplicación empresarial más vendida en EE.UU. según las ventas y descargas de la App Store de Apple, permite a los usuarios disfrutar de toda su experiencia informática desde un Smartphone o una tableta, mientras están lejos de su PC.
Hoy en día, los productos basados en Splashtop están disponibles en más de 60 millones de PCs de los principales fabricantes, incluyendo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. Splashtop ha recibido numerosos premios, entre ellos el prestigioso premio al "Producto Más Innovador" de PC World, el premio a "Lo Mejor de lo Nuevo" de Popular Science y el premio a "Lo Mejor del CES 2011" de la revista LAPTOP. Splashtop Inc. tiene su sede en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghai y Taipei. Para obtener más información, visita www.splashtop.com.
Contacto para los medios de comunicación: Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop