Splashtop se Asocia con la Red de Ahorro de Dental Whale para Extender una Solución de Acceso Remoto Asequible y Fiable a los Dentistas
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SAN JOSÉ, California, 8 de Abril de 2020 – Splashtop Inc., líder mundial en soluciones de acceso remoto, colaboración y soporte remoto, se ha asociado con la Red de Ahorro de Dental Whale para extender una solución de acceso remoto asequible y fiable a los dentistas.
Splashtop Remote Access es una solución de escritorio remoto rápida, fiable y segura. A los dentistas les encanta Splashtop porque, a diferencia de las costosas y complicadas configuraciones de VPN, Splashtop es fácil de usar y muy asequible. Con él, los dentistas pueden acceder de forma remota a los ordenadores de su consulta desde cualquier otro ordenador, tableta o dispositivo móvil. Esta asociación permitirá a los miembros de Dental Whale Savings Network comprar Splashtop a un precio más bajo.
"La Red de Ahorro de Dental Whale está entusiasmada por asociarse con Splashtop para allanar el camino para que los dentistas de todo Estados Unidos puedan acceder a sus sistemas de escritorio de forma remota", dijo Philip Cruz, Director de la Red de Ahorro de Dental Whale. "También ayudará a los miembros de la DWSN a mantenerse al día con sus prácticas de tareas no clínicas durante la pandemia de COVID-19."
"El COVID-19 es un recordatorio de por qué Splashtop comenzó en primer lugar: para ayudar a las organizaciones a ser flexibles mediante la incorporación de soluciones eficaces de trabajo desde el hogar en las operaciones", dijo Mark Lee, director general de Splashtop. "Así que estamos deseando asociarnos con Dental Whale para proporcionar a los dentistas una solución de acceso remoto fiable y asequible ahora y en el futuro".
Acerca de Dental Whale Savings Network®:
Con oficinas en San Antonio, Texas, Miami y Ft. Lauderdale, Florida, Dental Whale® es una empresa dental innovadora que está creando una nueva categoría de propiedad y gestión de consultas privadas en grupo.
A través de la Red de Ahorro Dental Whale, Dental Whale ayuda a los dentistas a gestionar las consultas dentales de forma más eficiente, ahorrando dinero en compras, promocionando a nuevos pacientes, expandiéndose mediante adquisiciones, mejorando la experiencia del paciente y la eficiencia del consultorio.
Dental Whale y sus más de 850 miembros de equipo apoyaron a más de 18.000 dentistas y ayudaron a atender a más de 4 millones de pacientes.
Acerca de Splashtop:
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece el mejor valor y las mejores soluciones de acceso remoto y asistencia remota.
Splashtop proporciona soluciones de escritorio remoto a los MSPs, Departamentos de TI y Servicios de Ayuda, permitiéndoles apoyar a sus clientes de manera efectiva. Splashtop también permite a las personas acceder a aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar.
Además, los servicios de colaboración Splashtop permiten compartir eficazmente la pantalla entre dispositivos. Más de 30 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo. Hay pruebas gratuitas disponibles.