Splashtop amplía la línea de productos de acceso seguro a ordenadores remotos con un inicio de sesión único
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SAN JOSÉ, California, 15 de Abril de 2020 – Splashtop Inc., líder en soluciones de acceso remoto y soporte remoto, anunció hoy la integración con Single Sign On (SSO) para permitir la autenticación centralizada para los clientes y aumentar la seguridad. Splashtop con SSO puede escalar fácilmente para soportar una amplia gama de dispositivos, incluyendo Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook. Splashtop incluye características de despliegue masivo para facilitar el proceso de apoyar y habilitar el trabajo desde casa para todos los empleados.
"Con el fin de apoyar a nuestros clientes que se enfrentan a un aumento de las amenazas y los ciberataques, nuestra capacidad de SSO ofrece una mayor seguridad y cumple con los requisitos normativos y de cumplimiento", dijo el CEO de Splashtop, Mark Lee. "Con las recientes directrices de refugiarse en casa por el COVID-19 en vigor, muchas empresas han sido capaces de aprovechar la SSO para desplegar masivamente las capacidades de trabajo desde el hogar a los empleados".
Autenticación segura y sencilla mediante SSO para Splashtop
Las organizaciones y empresas utilizan el SSO para que los empleados puedan utilizar sus credenciales de identidad compatibles con el Lenguaje de Marcado de Asignación de Seguridad (SAML por sus siglas en inglés) para iniciar sesión. De esta forma, las organizaciones pueden asegurarse de que las contraseñas de los empleados cumplen con los requisitos de cumplimiento y seguridad. Integrado con SSO, Splashtop soporta la autenticación de dispositivos así como la autenticación de dos factores, ofreciendo seguridad de clase empresarial para los clientes. Splashtop SSO hace uso del estándar SAML 2.0, y la integración con todos los principales proveedores de identidad:
ADFS
Azure AD
Okta
JUMPCLOUD
La integración del SSO puede ser adquirida como un complemento de dos líneas de productos de acceso remoto a la cloud de Splashtop:
Splashtop Business Access Pro Licencia por Volumen
Permite a los empleados acceder remotamente a sus ordenadores de trabajo desde casa con Splashtop Business Access Pro. Los usuarios pueden acceder remotamente a sus ordenadores Windows, Mac o Linux desde sus propios portátiles y dispositivos iOS y Android.
Contacte con Splashtop para más información.
Splashtop On-Demand Support para empresas
Permite a los departamentos de TI y a los servicios de asistencia técnica dar soporte a los ordenadores y dispositivos móviles de los usuarios finales con Splashtop On-Demand Support. Entre sus funciones se incluyen la transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar, el chat, la grabación de sesiones y la integración con plataformas de venta de entradas.
Ponte en contacto con Splashtop para obtener más información. Splashtop también ofrece integración con Active Directory para su solución on-premise, self-hosted Enterprise.
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece la mejor relación calidad-precio y las mejores soluciones de acceso remoto y asistencia remota a profesionales de empresas, MSP, Departamentos de TI y Helpdesks. Splashtop es una alternativa popular a VPN/RDP, VNC, RD Gateway, y otros programas de acceso remoto. Más de 30 millones de usuarios y 200.000 empresas y organismos públicos disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.