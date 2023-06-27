Splashtop amplía la integración del acceso remoto con Autotask
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Iniciar sesiones de soporte remoto directamente desde los tiques de soporte de Autotask PSA
Splashtop On-Demand Support (SOS) integrado con Autotask PSA
San José, California - 15 de septiembre de 2017 Splashtop Inc, líder mundial en acceso, soporte y colaboración entre pantallas, ha anunciado hoy la nueva integración de Splashtop On-Demand Support (SOS) con Autotask PSA, que debutará en la conferencia Autotask Community Live el 17 de septiembre de 2017. Con esta nueva integración, los clientes de Autotask pueden iniciar de forma rápida y fluida sesiones de Soporte Bajo Demanda de Splashtop mientras asisten a los clientes. Las ventajas de la nueva integración incluyen:
Iniciar fácilmente una sesión de soporte remoto desde un tique de Autotask
La información de la sesión se registra automáticamente en los tiques para futuras referencias.
Solucione los problemas de los clientes más rápidamente y aumente la satisfacción del cliente
"Estamos encantados de que Splashtop haya extendido su integración para incluir Autotask PSA. La tecnología de acceso remoto de Splashtop ya disponible en Autotask Endpoint Management ha permitido a los equipos de TI y a los MSPs acceder de forma segura a las estaciones de trabajo y resolver los problemas de los usuarios de forma rápida y eficaz", ha dicho Patrick Burns, vicepresidente y gestor de productos de Autotask. "Esta nueva integración proporciona a los clientes de Autotask PSA las mismas herramientas de nivel mundial para asistir de manera eficiente a sus clientes directamente desde un ticket de servicio".
Splashtop On-Demand Support permite a los profesionales de la asistencia acceder y controlar remotamente ordenadores y dispositivos móviles.
Ver y controlar ordenadores Windows y Mac, ver pantallas de dispositivos Android en tiempo real así como el control remoto de muchos dispositivos Android.
De fácil uso tanto para el técnico como para el usuario remoto gracias a un código de acceso de 9 dígitos y una pequeña descarga
Funciones de soporte tan útiles como transferencia de archivos, el chat o los privilegios de administrador.
Alto rendimiento y alta seguridad
Cuando se asiste a usuarios remotos, la posibilidad de ver y controlar la pantalla de su ordenador o dispositivo puede ayudar a resolver los problemas hasta un 90% más rápido que la mera interacción verbal.
"Los MSPs quieren una solución integrada para asistir a sus clientes de manera efectiva", según comenta Mark Lee, CEO de Splashtop. "Estamos encantados de informar que tanto el Autotask Endpoint Management (RMM) como el PSA están ahora perfectamente integrados con el control remoto de Splashtop para que los MSPs puedan disfrutar de una solución integral de primer nivel".
Disponibilidad
La integración de Splashtop On-Demand Support en Autotask PSA ahora está disponible en el catálogo Autotask LiveLinks. La integración requiere Splashtop On-Demand Support (se vende por separado). Splashtop On-Demand Support está disponible para su compra en el sitio web Splashtop con licencia por usuario simultáneo. SOS tiene la mejor relación calidad-precio en soporte remoto supervisado con una licencia de uso comercial. También hay disponible una prueba gratuita.
Nos complace anunciar que tanto Autotask Endpoint Management (RMM) como PSA están ahora perfectamente integrados con el control remoto de Splashtop para que los MSP puedan disfrutar de la mejor solución de extremo a extremo de su clase.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad, soporte y colaboración entre pantallas.Los servicios de escritorio remoto de Splashtop
permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar. Los servicios de Splashtop Remote Support permiten que los equipos de TI y los MSPs presten soporte a ordenadores,
dispositivos móviles, equipos industriales y al Internet de las cosas (IoT). Los servicios de colaboración de Splashtop, incluidos Mirroring360 y Classroom, permiten compartir
pantalla de forma efectiva entre 1 y muchos dispositivos. Más de 25 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop en la actualidad, y los socios fabricantes, incluidos
Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba y demás, han incluido Splashtop en más de
100 millones de dispositivos. Obtén más información en https://www.splashtop.com
Acerca de Autotask Corporation
Autotask Corporation ayuda a las organizaciones de TI de todo el mundo a trabajar de forma más inteligente con una plataforma de gestión empresarial de TI completa y basada en la nube que favorece la eficiencia, la responsabilidad y el acceso a las métricas que impulsan las decisiones empresariales inteligentes. Con las mejores prácticas integradas y la automatización del flujo de trabajo,
Autotask acelera el tiempo de generación de ingresos mientras mejora continuamente la prestación de servicios. Autotask está disponible en siete idiomas y se utiliza en más de 90
países. Con sede en Nueva York, Autotask tiene oficinas en Pekín, Chicago, Dallas, Londres, Los Ángeles, Múnich y Sídney. Visita datto.com para obtener más información.
Contacto con los medios
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com