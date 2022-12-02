Splashtop Amplía el Soporte de Chromebook, Permite a los Profesores y Estudiantes Compartir Contenidos Hacia y Desde Cualquier Dispositivo de la Clase
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La licencia del Distrito Escolar Unificado Val Verde permite a más de 5.000 estudiantes reflejar sus pantallas Chromebook a otros dispositivos, incluyendo iPads, dispositivos Android, PCs con Windows y Macs
San José, CA (PRWEB) - 24 de septiembre de 2014 - Splashtop Inc. líder mundial en colaboración e informática multidispositivo independiente de la plataforma, ha anunciado hoy nuevas funciones y compatibilidad con Chromebook para sus soluciones de tecnología educativa Splashtop Classroom y Splashtop Mirroring360. Con este anuncio, el Distrito Escolar Unificado de Val Verde, en el sur de California, que cuenta con más de 800 profesores y casi 20.000 alumnos, amplía su despliegue de Splashtop a más de 5.000 Chromebooks de estudiantes.
Compartir el Contenido de las Lecciones con Chromebooks
Splashtop Classroom ahora permite a los docentes compartir el contenido de sus clases y aplicaciones con los Chromebooks de los estudiantes, además de iPad, dispositivos Android, PC con Windows y Mac. Desde su lanzamiento en enero, Splashtop Classroom se utiliza en más de 50 distritos escolares de todo el mundo. La última versión incluye nuevas funciones como: compatibilidad con cloud, transmisión de audio y la posibilidad de que los alumnos controlen las clases usando Chromebooks y otros dispositivos.
Reflejar Pantallas de Chromebooks como Airplay
La solución Mirroring360, presentada en junio, está siendo utilizada por miles de profesores para mostrar sus pantallas iOS de forma inalámbrica en un proyector a través de sus PC o Mac sin hardware ni cables adicionales. Con esta última actualización, los alumnos pueden duplicar contenido e incluso transmitir vídeo en directo desde sus Chromebooks a los PC y Mac del aula, lo que aumenta la participación de estos y fomenta las iniciativas 1:1, BYOD (tráete tu dispositivo) y de aula combinada. Los Chromebook ahora también se pueden usar para extender la vida útil de los dispositivos existentes en el aula, como proyectores, pizarras inteligentes y pizarras blancas interactivas, lo que aumenta el retorno de las inversiones en hardware para muchas instituciones educativas.
Cuando Mirroring360 se usa junto con Splashtop Classroom, los 800 maestros y casi 20 000 alumnos de Val Verde disfrutan de muchos beneficios, entre los que se incluyen:
Compartir cualquier cosa instantáneamente entre el profesor y los Chromebooks de los estudiantes y otros dispositivos
Colocando el contenido directamente frente a los estudiantes - inestimable para los estudiantes con problemas de visión y audición y los discapacitados
Permitir que los alumnos compartan sus pantallas desde cualquier lugar del aula sin levantarse de sus asientos
Permite a los profesores enseñar desde cualquier lugar del aula sin perder el control de la clase
Convertir las tabletas en pizarras interactivas por una fracción del coste de las PDI tradicionales
Permitir que la TI apoye a cientos de profesores y miles de estudiantes que usan soluciones en cloud o en las instalaciones
"Los Chromebooks se han convertido en una parte integral de nuestra instrucción. Sin embargo, lograr una interacción fluida con los PC y los iPads siguió siendo un desafío. Splashtop Classroom y Mirroring360 rompen esta barrera", dijo Matt Penner, Director de Información y Tecnología de Instrucción, CCTO, Val Verde USD. "Mirroring360 permite a los estudiantes individuales reflejar su pantalla de Chromebook en la pantalla principal. Splashtop Classroom luego transmite la pantalla del maestro a todos los dispositivos de los estudiantes - incluso invitando a los estudiantes a interactuar directamente con la lección. Sin fisuras. Fácil de usar. Plataforma agnóstica. Splashtop lo cubre todo".
"Estamos encantados de asociarnos con Val Verde para capacitar a alumnos y profesores mediante el uso de Chromebooks e iPads, para apoyar el desarrollo de habilidades del siglo XXI y los estándares básicos comunes", dijo Mark Lee, director general y presidente de Splashtop. "Splashtop y Val Verde están mejorando continuamente herramientas de instrucción como Splashtop Classroom y Mirroring360 para ayudar a fomentar la colaboración entre profesores y alumnos dentro del aula."
Más información sobre Val Verde USD - https://www.valverde.edu
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad y colaboración en pantalla cruzada de su clase, que une teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, televisores y clouds. Los servicios de escritorio remoto de Splashtop permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Más de 16 millones de personas han descargado productos Splashtop de tiendas de aplicaciones, y los socios fabricantes, incluyendo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros han enviado Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de acceso a aplicaciones y escritorio remoto de alto rendimiento es una forma más rápida, sencilla y rentable de abordar los problemas de compatibilidad de VPN móvil y RDP a través de WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, "Lo mejor de las novedades" de Popular Science, el premio "Lo mejor de CES 2012" de LAPTOP Magazine y es finalista de Red Herring 100 North America 2013. Splashtop se distribuye a través de socios MDM/MAM y revendedores adicionales. La empresa tiene su sede en San José (California) y cuenta con oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para obtener más información, visita https://www.splashtop.com.
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