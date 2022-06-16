Splashtop amplía las funciones de soporte de acceso remoto para Chromebook
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Los profesionales de TI y de soporte pueden ahora lanzar conexiones remotas a cualquier Chromebook
SAN JOSÉ, California, martes 28 de julio de 2020 - Splashtop Inc., líder mundial en soluciones de acceso y asistencia remotos, ha lanzado nuevas funciones de acceso remoto a Chromebooks. Los profesionales de TI y de asistencia técnica pueden ahora iniciar conexiones remotas a Chromebooks y ver la pantalla completa de cualquier ordenador Chromebook remoto en tiempo real, para ayudar rápida y fácilmente a los usuarios a resolver sus problemas. También pueden utilizarlo los profesores para ver a distancia el contenido de la pantalla del dispositivo Chromebook de un alumno en tiempo real para ayudarle en situaciones de aprendizaje individualizado.
Una actualización oportuna en la era del aprendizaje a distancia
La nueva función de acceso remoto de Splashtop para Chromebook llega en un momento en el que los estudiantes, desde el K-12 hasta la educación superior, utilizan cada vez más Chromebooks para sus estudios.
"Durante esta pandemia, hemos notado un aumento en el uso de los Chromebooks para apoyar las iniciativas de aprendizaje a distancia y la continuidad académica", dijo Mark Lee, CEO de Splashtop "Como resultado, los equipos de apoyo de TI académica se enfrentan a un número abrumador de solicitudes para proporcionar apoyo remoto a los Chromebooks. Con esta nueva característica de Splashtop, este desafío puede ser superado", dijo Lee.
Un complemento a las soluciones de Splashtop para el aprendizaje a distancia
La nueva función de Splashtop para ver a distancia los dispositivos Chromebook es un complemento a las muchas soluciones de acceso remoto que Splashtop ofrece a los centros académicos. Entre ellas están:
Acceso remoto a los ordenadores de la escuela para los alumnos
- Permite a los alumnos
acceder a distancia a los ordenadores del laboratorio del campus & aplicaciones
desde cualquier dispositivo (incluidos los Chromebooks)
Acceso informático remoto para profesores y docentes
- Los profesores y el personal docente pueden acceder a distancia a sus ordenadores escolares desde cualquier lugar
Herramientas de asistencia remota
- Para que los equipos informáticos de las escuelas puedan dar soporte a distancia a los ordenadores y dispositivos de alumnos y profesores, así como trabajar a distancia
Disponibilidad
El acceso remoto a Chromebook está disponible en todos los planes de Splashtop SOS y Splashtop Remote Support Premium. Es compatible con modelos de Chromebook que pueden ejecutar aplicaciones de Android. Esta función es solo de visualización y no incluye la capacidad de controlar remotamente los Chromebooks. Obtén más información sobre Splashtop Remote Access a Chromebooks.
Acerca de Splashtop
Splashtop ofrece la mejor relación calidad-precio y las mejores soluciones de acceso remoto y asistencia remota a más de 30 millones de usuarios, 200.000 empresas, agencias gubernamentales, MSP e instituciones de educación superior como Stanford y Harvard. Las soluciones de acceso remoto basadas en la nube y locales de Splashtop, asequibles y fáciles de usar, ofrecen seguridad y fiabilidad de nivel empresarial.