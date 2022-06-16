El software Splashtop Enterprise Remote Access and Remote Support recibe la certificación Nutanix AHV Ready
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El estado valida el acceso remoto de alto rendimiento de Splashtop a los escritorios virtuales Nutanix
SAN JOSÉ, California, 02 de agosto de 2021 - Splashtop Inc. líder en soluciones de acceso remoto y asistencia remota de nueva generación, ha anunciado hoy que su software de acceso remoto y asistencia remota Splashtop Enterprise ha sido certificado como Nutanix Ready para AHV. AHV es el hipervisor preparado para empresas de Nutanix, un software de virtualización que crea y ejecuta máquinas virtuales (VM) utilizando recursos de hardware físico. Splashtop Enterprise recibió el distintivo Nutanix Ready for AHV tras completar las pruebas para verificar su compatibilidad con AHV.
Splashtop Enterprise permite a los usuarios acceder remotamente y dar soporte a máquinas físicas y virtuales desde una única aplicación. Optimizado y ahora validado para Nutanix AHV, Splashtop Enterprise ofrece acceso remoto de alto rendimiento a los escritorios virtuales Nutanix.
"El distintivo Nutanix Ready significa que se confía en Splashtop Enterprise para mejorar la infraestructura de entrega de Nutanix permitiendo el acceso remoto de alto rendimiento y la asistencia remota desde cualquier lugar", dijo Mark Lee, cofundador y director ejecutivo de Splashtop. "Las organizaciones que confían en las soluciones de virtualización de Nutanix ya no necesitan comprar y gestionar herramientas separadas para acceder remotamente a sus recursos físicos y virtuales."
Esta compatibilidad con la solución de virtualización Nutanix pone de relieve el enfoque de acceso remoto unificado de Splashtop en entornos de TI híbridos que combinan máquinas y dispositivos físicos con infraestructura de escritorio virtual (VDI) y otras soluciones VM. "Nuestra certificación de Nutanix ayuda a completar nuestro esfuerzo continuo por optimizar nuestro soporte de máquinas virtuales para Microsoft Azure WHD, VMware, Citrix y AWS (Amazon Web Services) Workspace", añadió Lee.
Splashtop permite a los empleados y a los equipos informáticos
Splashtop Enterprise ofrece ventajas tanto para los empleados como para los equipos informáticos de las organizaciones, ya que proporciona acceso remoto y funciones de asistencia remota en una sola aplicación.
Con Splashtop Enterprise:
Los empleados pueden acceder a distancia a su(s) ordenador(es) de trabajo y máquinas virtuales desde cualquier lugar, utilizando aplicaciones y datos de forma segura, igual que lo harían en persona. Esta capacidad de trabajar desde casa/trabajar desde cualquier lugar seguirá siendo crucial a medida que la naturaleza cambiante del trabajo anime a más organizaciones a adoptar modelos híbridos que combinen el trabajo a distancia y en persona.
Los equipos de TI pueden dar soporte, supervisar y gestionar fácilmente máquinas físicas y virtuales, dispositivos y usuarios desde la misma aplicación, así como proporcionar un rápido soporte remoto bajo demanda a los dispositivos de los empleados, con o sin la presencia del empleado.
Las organizaciones pueden aprovechar funciones de seguridad como SSO (inicio de sesión único), Lenguaje de Marcado de Aserción de Seguridad (SAML), registro centralizado y permisos y control granulares.
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece software y servicios de acceso remoto y asistencia remota de última generación para empresas, instituciones académicas y de investigación, organismos gubernamentales, pequeñas empresas, MSP, departamentos de TI y particulares. El enfoque de acceso remoto de Splashtop, basado en la nube, seguro y fácil de gestionar, está sustituyendo cada vez más a los enfoques heredados, como las redes privadas virtuales (VPN), al tiempo que obtiene un impresionante 93 Net Promoter Score (NPS), un estándar para evaluar la satisfacción del cliente. Más de 30 millones de usuarios, incluidos los del 85% de las empresas de Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo. Visita www.splashtop.com para más información.