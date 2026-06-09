Splashtop obtiene el premio Top Rated 2026 de TrustRadius
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Los comentarios de clientes destacan el sólido rendimiento, la seguridad, la experiencia de usuario y el soporte en equipos de TI y MSPs
CUPERTINO, Calif., 10 de junio de 2026 — Splashtop, líder en soluciones de acceso remoto, soporte y gestión de endpoints, anunció hoy que ha recibido el premio Top Rated Award 2026 de TrustRadius. Este reconocimiento se basa por completo en reseñas verificadas de clientes y refleja comentarios constantes de profesionales de TI que confían en Splashtop para acceder, dar soporte y gestionar dispositivos de forma segura en entornos distribuidos. Los premios Top Rated de TrustRadius se basan en opiniones auténticas de clientes y reconocen a los proveedores que ofrecen un valor medible en áreas clave como el rendimiento del producto, la seguridad, la facilidad de uso y la atención al cliente. El reconocimiento continuo de Splashtop subraya su capacidad para ayudar a las organizaciones a simplificar las operaciones de TI mientras mantienen altos estándares de seguridad y experiencia del usuario final. “El reconocimiento basado en los comentarios de los clientes es lo que más valor tiene para nosotros porque refleja la experiencia en el mundo real”, afirmó Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. “A medida que los entornos de TI se vuelven más distribuidos y aumentan los requisitos de seguridad, nos centramos en ofrecer soluciones que sigan el ritmo de esas demandas sin perder el rendimiento, la simplicidad y la fiabilidad de las que dependen nuestros clientes.” Las valoraciones de Splashtop en TrustRadius destacan sus puntos fuertes en varias áreas clave:
Rendimiento: acceso remoto de alta velocidad y baja latencia que te permite trabajar sin interrupciones desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo
Seguridad: cifrado de extremo a extremo, controles de acceso granulares y cumplimiento de estándares como SOC 2, ISO y RGPD
Experiencia de usuario: Implementación sencilla internamente, interfaz intuitiva y formación mínima para los equipos de TI y los usuarios finales
Atención al cliente: equipos de soporte receptivos y expertos que ayudan a los clientes a resolver problemas rápidamente
Además de sus soluciones principales de acceso remoto y soporte remoto, Splashtop ha presentado una plataforma unificada para la gestión autónoma de endpoints con control remoto nativo, que ofrece mayor visibilidad del estado de los dispositivos y permite a los equipos de TI actuar de forma proactiva sin cambiar de herramienta. Este enfoque ayuda a reducir la complejidad operativa sin dejar de mantener el rendimiento y la fiabilidad que esperan los clientes.
Aspectos destacados de los comentarios de clientes
Los clientes de Splashtop siguen destacando una mayor eficiencia y menos fricción en los flujos de trabajo de TI:
“Splashtop es la mejor herramienta de acceso remoto y gestión de endpoints de nuestro arsenal. No podríamos seguir en el negocio sin la ayuda que ofrece a nuestros técnicos, ya que tenemos clientes por todo el estado. No solo es la mejor opción para nuestras necesidades, sino que además nos ayuda cuando no tenemos que ir a las instalaciones de un cliente para solucionar los problemas que surgen allí.” – Propietario
“Splashtop tiene un precio estupendo para pequeñas y medianas empresas. Me ha ayudado cuando gestiono varias empresas por mi cuenta, gracias a la automatización de las actualizaciones, el antivirus y el control remoto.” – Director de TI
“Splashtop se ha convertido en una herramienta esencial para nuestra clínica, dándome la flexibilidad de trabajar de forma eficaz incluso cuando estoy fuera de la oficina, ya sea por citas médicas o por tiempo personal. Como soy la única persona responsable de tareas críticas específicas, Splashtop me permite iniciar sesión de forma remota, responder a las preguntas del personal, acceder a información importante y procesar la facturación sin interrupciones.” – Administrador de servicios profesionales
“Splashtop es esencial para entornos muy restringidos, con varias opciones de seguridad disponibles para configurar. Y también para equipos con acceso físico difícil (p. ej., pantallas grandes o quioscos), donde podemos usar Streamers para realizar el acceso.” – Estratega de procesos de TI
“Splashtop es fantástico para el acceso remoto. Nunca he tenido un problema que lo hiciera inutilizable en distintas condiciones de red, y funciona bien con una calidad sorprendentemente alta en todo momento. La interfaz de usuario y la fluidez con la que todo "simplemente funciona" son geniales.” – Administrador de TI
El reconocimiento de Splashtop por parte de TrustRadius se suma a su creciente lista de distinciones del sector, lo que refleja una sólida satisfacción de los clientes y un impulso continuo en toda su cartera de productos. Para obtener más información sobre Splashtop y leer las opiniones de clientes, visita https://www.trustradius.com/products/splashtop-enterprise/reviews.
Resumen de noticias
Splashtop está entre los mejor valorados en TrustRadius según reseñas verificadas de clientes
Splashtop, calificada como la mejor solución para las pymes, ofrece alto rendimiento, facilidad de uso y un sólido ROI
Splashtop ofrece acceso remoto y soporte remoto rápidos y seguros para entornos de trabajo distribuidos, con gestión autónoma de endpoints para mejorar la visibilidad y reducir la proliferación de herramientas
La plataforma de gestión de endpoints de Splashtop con control remoto nativo cuenta con la confianza de equipos de TI y MSPs para reducir la complejidad y permitir operaciones remotas eficientes
Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor calificado de soluciones de trabajo, soporte y gestión remotas que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo del trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pymes y grandes empresas y ofrece funciones de seguridad avanzadas, alto rendimiento, amplia compatibilidad de dispositivos y atención al cliente ininterrumpida. Splashtop, la solución accesible elegida por más de 30 millones de usuarios, es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es miembro de la Asociación de Seguridad Inteligente de Microsoft (MISA), coordinándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a resolver los desafíos cambiantes del panorama de TI actual. Visita www.splashtop.com y síguenos en LinkedIn para obtener más información.