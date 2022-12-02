Splashtop y CostGuard se asocian para ofrecer la aplicación CG-Cloud para iPad para permitir el acceso remoto de los principales restaurantes, hoteles y software de gestión de alimentos
Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.
Los sectores de la hostelería y la restauración pueden movilizar al instante las soluciones existentes basadas en Windows de las que dependen
SAN JOSÉ, California - 2 de abril de 2013 - Splashtop Inc. líder mundial en informática y colaboración entre dispositivos, anuncia su asociación con CostGuard Food Costing Software para ofrecer la aplicación CG-Cloud para iPad. Al dotar a miles de hoteles, restaurantes, comercios minoristas y servicios de alimentación institucionales de acceso remoto al software basado en Windows de CostGuard, los usuarios tienen acceso instantáneo a los datos desde cualquier lugar y en cualquier momento, incluidos inventario, datos de ventas, TPV, sistemas de cuentas, etc.
Tradicionalmente, el software de servicio de restauración requiere un teclado numérico, que no está disponible en las tabletas móviles, pero el de CG-Cloud proporciona una superposición transparente de un teclado numérico personalizado para facilitar la entrada de datos.
CG-Cloud mejora la productividad gracias a información empresarial en tiempo real, como, por ejemplo:
Hojas de cálculo: Los empleados pueden introducir datos directamente en el software desde la planta. No es necesario imprimir, escribir y luego volver a introducir los datos
Facturas: Proporciona confirmación instantánea de precios, cantidades y sustituciones en el momento en que se reciben.
Dificultades relacionadas con la latencia: Todos los datos introducidos en el iPad se incluyen directamente en la base de datos de CostGuard. No hay latencia y los datos están siempre actualizados
CG-Cloud reúne la movilización de la fuerza de trabajo con la eficiencia de la tecnología de la información. Al transmitir de manera segura la aplicación de escritorio CostGuard, los empleados están trabajando en un software que conocen y, por tanto, no hay curva de aprendizaje, y el equipo de TI puede manejar fácilmente todos los dispositivos desde una sola consola.
"Los dispositivos móviles están transformando los sectores de la restauración y el comercio minorista", afirma Mark Lee, director general y fundador de Splashtop. "Estamos encantados de asociarnos con CostGuard para movilizar la solución existente en la que miles de empresas ya confían cada día y ayudar a innovar las operaciones para conseguir una plantilla más eficiente."
"Muchos clientes han solicitado el uso móvil de CostGuard y, al asociarnos con Splashtop, hemos trasladado con éxito nuestro actual software de servicios de restauración a iPads para todos nuestros clientes, mejorando la productividad y la satisfacción", dijo Matthew Starobin, Presidente de CostGuard.
Portar y volver a desarrollar las aplicaciones existentes de Windows a los dispositivos móviles es difícil y costoso, y las empresas a menudo se enfrentan a problemas de compatibilidad y formación. Splashtop trabaja con socios de diferentes industrias para etiquetar y personalizar su plataforma de movilización Splashtop, como una forma rápida y efectiva de movilizar las aplicaciones existentes de Windows.
Acerca de CostGuard
CostGuard proporciona software para la gestión de restaurantes (independientes y de múltiples unidades), cocinas minoristas y de producción, hoteles y salones de banquetes, casinos, servicios de catering, panaderías, charcuterías, empresas, comisariatos y servicios de alimentación institucional.
El software CostGuard Food Costing ofrece una solución integral para la "zona reservada" del negocio: cálculo de recetas, ingeniería de menús, cálculo de costes de alimentos y licores, control de inventario, nutrición, gestión de ventas, interfaces con proveedores, TPV, contabilidad o sistemas de catering. Para más información, visite https://www.costguard.com
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de colaboración y productividad con intercambio de pantalla de su clase, uniendo smartphones, tabletas, ordenadores, televisores y cloud. Los servicios de escritorio remoto de Splashtop permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Más de 14 millones de personas han descargado productos Splashtop de tiendas de aplicaciones, y los socios fabricantes, incluyendo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel y otros han incluido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de acceso a aplicaciones y escritorio remoto de alto rendimiento es una forma más rápida, sencilla y rentable de abordar los problemas de compatibilidad de VPN móvil y RDP a través de WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, "Lo mejor de las novedades" de Popular Science, el premio "Lo mejor de CES 2012" de LAPTOP Magazine y es finalista de Red Herring 100 North America 2013. Es la única empresa que ha ganado el premio NVIDIA "Ones to Watch" para empresas emergentes en dos años consecutivos (2012 y 2013). La empresa tiene su sede en San José (California) y oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para obtener más información, visita www.splashtop.com
Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.
Contacto para los medios de comunicación
Caitlin Regan
Caitlin.Regan@horngroup.com