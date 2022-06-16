Splashtop Ofrece Soporte Remoto a Demanda para Dispositivos Sonim
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El equipo de soporte de Sonim puede ahora acceder, dar soporte y controlar a distancia los dispositivos Sonim mediante el servicio Splashtop On-Demand Support (SOS) integrado en la app Sonim SCOUT.
San José, California, Ago. 13 de 2020 - Splashtop, líder mundial en soluciones de acceso remoto, se ha asociado con Sonim (Nasdaq: SONM) para integrar la tecnología de soporte remoto de Splashtop en la aplicación SCOUT de la empresa. A través de la aplicación, el equipo de asistencia de Sonim podrá ver y controlar a distancia la pantalla de los dispositivos móviles robustos de la empresa en el momento en que el usuario solicite asistencia para solucionar y resolver problemas rápidamente, sin coste alguno para el cliente.
La aplicación SCOUT forma parte de SonimWare, un conjunto integral de herramientas de software, aplicaciones y utilidades recientemente lanzadas que están listas para ayudar a las empresas y organizaciones a mejorar la gestión y la productividad de sus ecosistemas móviles.
La integración de la tecnología Splashtop con Sonim es compatible con los dispositivos Android XP3, XP5s y XP8 de Sonim y presenta muchas de las mismas características y funcionalidades principales que se encuentran en las soluciones de asistencia remota de Splashtop, incluidas:
Acceso con código de sesión
- Los usuarios finales sólo tienen que abrir la aplicación Sonim SCOUT en su dispositivo Sonim e iniciar la función Soporte para obtener su código de sesión único, y luego proporcionar el código a su técnico de soporte Sonim, que lo utiliza para acceder al dispositivo del usuario final de forma remota y segura.
Alto rendimiento
- El acceso remoto rápido permite al técnico ver y controlar el dispositivo Sonim remoto en tiempo real.
Seguridad robusta
- Todas las sesiones remotas están protegidas por funciones de seguridad, como TLS y encriptación AES de 256 bits, que garantizan la seguridad de los datos y el cumplimiento de la normativa del sector.
"Asociarse con Splashtop fue una opción sencilla para que Sonim hiciera lo que buscábamos para llevar el soporte remoto a SonimWare", dijo Jay Maniar, vicepresidente de producto de la empresa XPerience, Sonim Technologies. “No solo fabrican un producto de clase mundial que nos permita atender mejor a nuestros clientes, sino que también siguen innovando ese producto para satisfacer las cambiantes necesidades de los trabajadores de campo."
"Estamos encantados de asociarnos con Sonim para ofrecer nuestra mejor tecnología de asistencia remota a los dispositivos de Sonim", dijo Mark Lee, CEO de Splashtop. "Los usuarios de Sonim se beneficiarán de tener una herramienta de asistencia remota atendida que reducirá los costes y mejorará la satisfacción del cliente".
La aplicación Sonim SCOUT está disponible gratuitamente en todos los dispositivos Sonim. Para saber más sobre SonimWare y Sonim SCOUT, haz clic en aquí. Para saber más sobre el Soporte Remoto Splashtop, haz clic en aquí.
Acerca de Splashtop
Splashtop ofrece la mejor relación calidad-precio y las mejores soluciones de acceso remoto en la nube y locales, fáciles de usar y seguras, a más de 30 millones de usuarios de todo el mundo: profesionales, MSP, TI, servicios de asistencia, instituciones de enseñanza superior e incluso organismos gubernamentales. Más información en splashtop.com
Acerca de Sonim Technologies
Sonim Technologies es un proveedor estadounidense líder de teléfonos móviles ultrarresistentes, accesorios de calidad industrial, datos y aplicaciones de flujo de trabajo diseñados específicamente para aumentar la productividad, la comunicación y la seguridad de los trabajadores que realizan tareas físicamente en sus entornos de trabajo, a menudo en funciones de misión crítica. Más información en sonimtech.com.