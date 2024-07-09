Splashtop se acerca a un crecimiento de 5 veces en los sectores farmacéutico y de la salud
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El crecimiento del negocio se atribuye a la creciente demanda de soluciones de soporte de TI remoto y acceso remoto en entornos hospitalarios y de laboratorio digital.
CUPERTINO, California, 10 de julio de 2024 – Splashtop, líder en soluciones seguras de acceso remoto y soporte de TI, anunció hoy un logro histórico de crecimiento del 492% dentro de los sectores farmacéutico y de atención médica año tras año. El crecimiento está impulsado por la adopción ampliada de Splashtop donde los entornos de laboratorio digital en rápida evolución y las amenazas continuas de ciberseguridad requieren una solución integral, segura y sin interrupciones para el acceso remoto y el soporte.
"Los desarrolladores farmacéuticos y los profesionales médicos se centran en mejorar la salud de los pacientes y avanzar en la investigación. Los equipos de TI desempeñan un papel fundamental en la protección de los datos de los pacientes y la integridad de la investigación", dijo Mark Lee, cofundador y CEO de Splashtop. "Nuestra capacidad para satisfacer las demandas de alto riesgo de sus entornos ha respaldado nuestro crecimiento en este espacio".
Con el paso explosivo a los laboratorios digitales para el desarrollo de fármacos, los ensayos clínicos descentralizados y la colaboración en varios campus, es esencial un acceso sin interrupciones para los usuarios autorizados. Splashtop permite un acceso fiable y flexible a software y equipos especializados para médicos, técnicos e investigadores que trabajan a distancia. Para los hospitales, Splashtop proporciona a los médicos acceso remoto de alta resolución a los registros de pacientes, imágenes y archivos dentro de los sistemas de registros de salud electrónicos (EHR), lo que ahorra tiempo y mejora la atención al paciente.
Splashtop proporciona a TI una fácil escalabilidad e implementación en grandes entornos distribuidos, que admiten más de 200.000 dispositivos. Los equipos de TI pueden equilibrar la gestión segura con un acceso cómodo, proporcionando soporte bajo demanda y simplificando la gestión de terminales, garantizando un acceso continuo e ininterrumpido a los datos para investigadores y profesionales médicos.
Beneficios clave para los sectores de la salud
Fiabilidad y rendimiento: Acceso en tiempo real a dispositivos y datos de laboratorio, con altas frecuencias de actualización y precisión de video críticas para tareas como el análisis de imágenes que necesitan precisión.
Facilidad de uso: Interfaz intuitiva que garantiza una rápida adopción por parte de los usuarios finales, mientras que sus flujos de trabajo de backend para TI agilizan el soporte de los usuarios y los puntos finales. Varios usuarios pueden acceder y colaborar en el mismo sistema, optimizando los recursos.
Seguridad y cumplimiento: Cumplimiento de los estándares globales de protección de datos, incluidos ISO 21007, RGPD y SOC 2, con soporte para las regulaciones del lado del cliente, incluidas HIPAA y PCI. Las características del producto protegen los datos confidenciales a través del inicio de sesión único (SSO), los controles de acceso granulares y el cifrado de extremo a extremo.
Rentabilidad: Las soluciones de Splashtop son completas y rentables, y reducen sustancialmente los costes relativos.
"La colaboración con nuestros clientes está en el corazón de nuestra estrategia de crecimiento", dijo Lee. "Trabajamos mano a mano para comprender sus necesidades cambiantes en este espacio dinámico y nuestro objetivo es ser socios de confianza en su viaje".
Cotizaciones de clientes:
"Necesitábamos una solución global segura y escalable para el acceso remoto a los ordenadores de instrumentos de laboratorio para nuestros científicos. El producto y el equipo de Splashtop son excepcionales. Absolutamente encantado con nuestra selección". – Gerente de TI, Experto en Soluciones, Salud y Biotecnología ($30B + USD)
"Necesitamos una herramienta de software remota que permita una gestión granular de permisos de usuarios/grupos sin la mayor parte de la opción de administración de un RMM tradicional. Splashtop encaja muy bien, ya que es fácil de aprender y aplicar para los usuarios finales en sus tareas diarias y es muy fácil de administrar e implementar para nosotros. Splashtop funciona muy bien y su soporte es siempre de primer nivel". – Administrador de Sistemas, Salud y Biotecnología ($500M - 1B USD)
"Splashtop tiene la mejor experiencia de servicio al cliente, sin lugar a dudas, y el mejor producto para nuestras necesidades. Han hecho todo lo posible para resolver todos los problemas. Han solucionado cualquier problema sin dudarlo. Verdaderamente un grupo excepcional de personas con las que hemos podido trabajar. Me encantó poder darles nuevas ideas y ver cómo les daban vida". – Líder de TI, Salud y Biotecnología ($500M - 1B USD)
"Gran producto y equipo detrás. Los representantes están ahí para mi equipo en cada transición y necesidad. Siempre puedo ir a mi equipo ST con cosas que se han convertido en una carga obvia para mi equipo y están ahí para ayudar a encontrar una solución". – Vicepresidente de Servicios de TI, Salud y Biotecnología ($ 1 mil millones - 3 mil millones de dólares)
Para obtener más información sobre las galardonadas soluciones de acceso remoto y soporte de Splashtop, o para iniciar un Ensayo gratuito, visite Splashtop.com.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar.Sus soluciones para el trabajo híbrido y asistencia informática remota de TI/MSP ofrecen una experiencia rápida, simple y segura.La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop es capaz de lograr calidad 4K HD, compatibilidad con varios monitores y 60 fps con una latencia ultrabaja. Splashtop viene con funciones de seguridad avanzadas, amplia compatibilidad para dispositivos y un servicio al cliente superatento.Más de 30 millones de usuarios, 250 000 empresas, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.Splashtop.com